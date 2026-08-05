Rendkívüli ülésen vitatták meg az Európai Unió tagországainak belügyminiszterei a Ceutában kialakult krízist, miután Madrid és a többi főváros között érezhető feszültség alakult ki. Magnus Brunner migrációs biztos jelezte, hogy Brüsszel jelenlegi álláspontja szerint Spanyolország korábbi, illegális bevándorlókat legalizáló döntése nem függ össze a mostani krízissel.

Brüsszel álláspontját a migrációs biztos, Magnus Brunner ismertette a belügyminiszterek találkozója után

Fotó: DURSUN AYDEMIR / ANADOLU

Brunner a sajtótájékoztató elején leszögezte, hogy Európa számára valóban próbatétel volt a múlt csütörtöki incidens, azonban a blokk - véleménye szerint - sikeresen vette az akadályt. A biztos egyúttal azt is jelezte, hogy egyetlen egy migráns sem jutott át az Észak-Afrikai autonóm városból a kontinensre. Brunner egyúttal Spanyolország védelmére kelt és jelezte, hogy a krízist minden jel szerint az emberkereskedő hálózatok fűtötték.

Mint arról az Origo is beszámolt, csütörtökön több mint hatvanezer migráns tört át a spanyol határon Marokkóból, ami az elmúlt idők legnagyobb migránsáradatát hozta magával Európába. Habár kezdetben Marokkó felelőssége is felmerült, később kiderült: közösségi médiában terjedt el egy álhír, ami szerint nyitva áll a határ.

A történtek hatására feszültség robbant ki Madrid és a többi főváros között, Olaszország pedig saját hatáskörben elrendelte határellenőrzést.

Pedro Sánchez miniszterelnök szerint ugyanakkor ezek az országok politikai célokra használják a migrációt, és álhírek és az indultok vezetik őket, miközben hiányzik belőlük az Európai Unió alapját biztosító szolidaritás.

Brunner egyébként ennek kapcsán jelezte, hogy a határellenőrzés kérdése a nemzeti kormányokhoz tartozik, ugyanakkor részben oda is szúrt Giorgia Meloni olasz miniszterelnöknek.

Brunner szerint érthető, hogy a Ceutában kibontakozó helyzetről készült felvételek riadalmat keltettek, így az is érthető, hogy a kormányok gyors intézkedéseket akartak hozni a polgárok megnyugtatása érdekében. A biztos szerint ugyanakkor egyértelmű, hogy nem kell válságtól tartani.

A megbeszélésről nyilvánosságra került részletekből az is kiderült, hogy nem került érdemben szóba a korábbi, több mint egy millió migráns legalizálását lehetővé tevő spanyol kormánydöntés, azonban Brunner szerint érthető a spanyol álláspont és kritika is. A biztos szerint a most legális státuszt kapó bevándorlók nagy része Latin-Amerikából származik, így a közös anyanyelv lényegében adott. Ugyanakkor azt elismerte, hogy érthető a többi Európai ország aggálya az intézkedés kapcsán. A mostani eset kapcsán azonban jelezte, nincs összefüggés a korábbi legalizálási döntéssel.