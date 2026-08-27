Fordulat az ukrán háborúban: Kijev váratlan hírt osztott meg

Kirill Budanov, az ukrán elnöki hivatal vezetője szerint szeptemberben sor kerülhet az orosz és ukrán delegáció újabb találkozójára. Budanov erről a Strana.ua beszámolója szerint beszélt, amikor arról kérdezték, hogy várható-e újabb egyeztetés a két ország képviselői között.

Budanov: szeptemberben újra tárgyalhat egymással az orosz és az ukrán delegáció

Fotó: Anadolu via Getty Images/Diego Herrera Carcedo

Az ukrán tisztségviselő szerint a tárgyalások jelenleg szünetelnek, ugyanakkor azt tervezik, hogy szeptemberben megpróbálják újraindítani a folyamatot.

Arra a kérdésre, hogy számít-e az orosz és ukrán tárgyalók újabb találkozójára, Budanov azt válaszolta, hogy reményei szerint igen. Hozzátette, hogy az amerikaiakkal is szükség van egyeztetésre.

„Remélem, igen. Nos, az amerikaiakkal is. Nélkülük lehetetlen” – idézte Budanov szavait a Strana.ua.

A kijelentés alapján tehát az ukrán delegáció és az orosz fél között szeptemberben ismét megindulhat a párbeszéd, miközben az Egyesült Államok részvételét is fontosnak tartják.

Zaluzsnij nem mondott időpontot a háború lezárására

A tárgyalások lehetséges folytatásával egy időben Valerij Zaluzsnij, az ukrán fegyveres erők korábbi főparancsnoka és Ukrajna londoni nagykövete nem volt hajlandó konkrét időpontot mondani arra, mikor érhet véget az ukrajnai konfliktus.

Zaluzsnij szerint az ideális forgatókönyv az lenne, ha a konfliktust egy „globális megoldással” zárnák le.

A Budanov által jelzett szeptemberi találkozó így újabb lehetőséget jelenthet arra, hogy az orosz–ukrán háború lezárásáról szóló tárgyalások ismét lendületet kapjanak. A forrás szerint azonban egyelőre csak arról van szó, hogy a felek tervezik a tárgyalási folyamat felélesztését.