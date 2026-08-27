Budanov körül robbant ki a legújabb ukrán korrupciós botrány, állítólag ő is hallható egy hangfelvételen

Az ukrán elnöki hivatal vezetője szerepel a nyomozók által a legújabb nagyszabású korrupciós ügy részeként rögzített hangfelvételeken. A médiában megjelent információk szerint a felvételeken Kirilo Budanov is megszólal.

Budanov is hallható az információk szerint a legújabb hangfelvételen

Fotó: TETIANA DZHAFAROVA / AFP

A felvételeket Volodimir Zelenszkij elnök volt kabinetfőnök-helyettese, Irina Mudra és más gyanúsítottak ellen indított nagyszabású korrupciós nyomozás részeként hozták nyilvánosságra. Múlt héten az érintetteket a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) vállalati rablással és pénzmosással vádolta meg. Az ügy a hírek szerint kapcsolódik a tavalyi, állami energetikai körökben kirobbant korrupcióhoz.

Irina Mudra egyike azoknak, akiket már korábban is korrupció gyanúja miatt fogtak perbe. Egy augusztus 25-i bírósági tárgyaláson Olekszij Sztupak, a Sense Bank vezérigazgatójának – a legújabb ügy egyik gyanúsítottjának – ügyvédje nyilvánosan idézte a NABU felvételeit, amelyek „Kiril Olekszijovicsra” utalnak.

A Sense Bank több ponton is kapcsolódik a Timur Mindics ukrán üzletember nyomán kirobbant korrupciós botrányhoz, amelybe Herman Haluscsenko volt energiaügyi miniszter is érintett volt. Minden jel szerint pedig Kirilo Budanov is.

„Figyeljen, Kirilo Olekszijovics felhívta és megkérdezte, mi újság a Sense Bankkal” – mondta Mudra az ügyvéd által idézett felvételek szerint. Budanov teljes neve ugyan nem hangzik el, azonban nehéz elképzelni, hogy lenne valaki az ukrán vezetés felső köreiben, akinek véletlenül pont ezen keresztneveket viseli.

A NABU felvételei szerint egy személy, akit Mudra „Timurnak, az izraeli menekültnek” nevez – nyilvánvalóan Mindicsre utalva –, arra kérte, hogy vegye át a Sense Bankot amit aztán később az elnöki hivatal alá akarták szervezni.

Mudrát azzal vádolják, hogy 150 millió hrivnya (3,4 millió dollár) óvadékot tisztára mostak Haluscsenko állami tulajdonú Sense Bankján keresztül. A bíróság augusztus 21-én elrendelte. „Mindics megkereste Kirilot” – mondta Mudra állítólag Budanovra utalva. „Hogy átvegye az irányítást... Várjunk csak, komoly pénzmozgások vannak ott... Jelenleg nincs senki, aki átvenné őket. Érted? És amint Gera (látszólag utalás Herman Haluscsenkora) kiszabadul, újra ráteszi a kezét ezekre a pénzmozgásokra. Tehát alkudnunk kell valamiről magunknak, mielőtt ez megtörténik.”

Az állítólagos átiratok szerint Mudra azt állította, hogy a Sense Bank vezetősége kész volt követni Kirilo utasításait – ami nyilvánvalóan Budanovra utalt. „Bármit megtennének” – mondta állítólag. „Úgy értem, bárhová is mondja nekik Kirilo, hogy vigyék el (a pénzt), elviszik... Azt teszik, amit mond.”

A Kyiv Independent megkereste az ukrán elnök hivatalát az elhangzottakkal kapcsolatban azonban eddig még nem érkezett válasz. Érdemes megjegyezni, hogy Andrij Jermak, az elnöki hivatal korábbi vezetője szintén azután kényszerült távozni, hogy a NABU nyomozói házkutatást tartottak nála az üggyel összefüggésben. Budanovot végül az Espreso nevű portálnak sikerült utolérni.