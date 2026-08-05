Burnham tervei miatt aggódhatnak az angliai magyarok is

Andy Burnham nemrég hivatalba lépett brit miniszterelnök számára az egyik legfontosabb kérdés lehet a migrációs politika és a letelepedési engedélyekkel kapcsolatos reformok kialakítása, mielőtt még a Reform UK a Munkáspárt fejére nőne.
Burnham jelentős változásokra készül
Nagy-Britannia egyik leginkább égető kérdése a migráció, amely a napokban csak még fokozottabb figyelmet kapott a Ceutában történt krízis miatt. Andy Burnham már korábban is nyomatékosította, hogy az országnak fel kell lépnie migráció ellen, főként az úgynevezett csónakos migránsok ellen akik a La Manche csatornán átkelve érkeznek az országba.
A miniszterelnök nemrég Doverbe látogatott ahol kíméletlen fellépést ígért a migránsok és az embercsempész hálózatok felszámolásában.
Burnham igyekezete a migráció megfékezésére nem véletlen, miután a legutóbbi közvélemény-kutatások szerint a brit lakosság jelentős része ezt tartja az ország egyik legnagyobb problémájának. A munkáspárt hagyományosan ugyan liberálisan áll a kérdéshez, azonban ez jelen helyzetbe nem lenne kifizetődő. Nigel Farage és pártja a Reform UK ugyanis már évek óta hangoztatja, hogy a baloldali kormányzás nem elég határozott ezen a téren, egy újabb kudarcos miniszterelnöki ciklus ezen a fronton pedig egyértelműen a jobboldal malmára hajtaná a vizet.
Az elmúlt időszakban több olyan eset is történt, amely joggal háborította fel a briteket. Nemrég Henry Nowak meggyilkolása miatt törtek ki tüntetések, miután a rendőrség által közzétett testkamera felvételek miatt ismét fellángolt a vita a migráció körül.
Nowakot többször is megszúrta gyilkosa, Vickrum Digwa, aki azonban azt azt hazudta a kiérkező rendőröknek, hogy Nowak rasszista sértéseket kiabált neki. Az áldozat ugyan jelezte a rendőröknek, hogy megszúrták és nem kap levegőt, azonban ez nem érdekelte őket és megbilincselték. Nem sokkal később Nowak belehalt a sérüléseibe.
A letelepedési szabályok változása is tervben van, ez a kint élő magyarokat is érintheti
Az új miniszterelnök azonban más területeken is változást szeretne látni, ez azonban már egy fokkal megosztóbb, mint a migráció kérdése. A baloldali kormányokat sokszor érte az a vád, hogy a jóléti rendszer támogatásával hozzájárulnak az országba érkező tömegek növekedéséhez.
Burnham feltehetőleg végig akarja majd vinni Shabana Mahmood belügyminiszter korábbi, a vízumszabályok és letelepedési engedélyek szigorítására vonatkozó terveit.
A tervek szerint átalakítanák a jóléti rendszert, emellett pedig szigorítanák a letelepedési engedély megszerzését is. Ennek értelmében a mostani öt évről tízre nőne a várakozási idő, amelyet az adott illetőnek az országba kell töltenie, mielőtt letelepedési engedélyért folyamodhatna. Emellett szigorúbb követelményeket támasztanának, amelynek része lenne az angol nyelvi képességek felmérése, valamint a folyamatos foglalkoztatottság.
Nagy-Britanniában azonban sokan attól tartanak, hogy a szigorúbb rendszerben nem lesz lehetőségük megszerezni a letelepedési engedélyt.
A kint tartózkodó munkavállalók egy része ugyanis a korábbi szabályozás szerint alakította ki életét, a szigorítás pedig lényegében azt is jelentheti, hogy valakinek a már kivárt öt év mellett további tíz évet kellene várnia. Ezen idő alatt azonban eleshetnek olyan lehetőségektől, amelyeket csak az engedély birtokában vehetnének igénybe, ez pedig a kint élő magyar közösségeket is érintheti.
Habár a miniszterelnök továbbra sem kötelezte el magát egy konkrét intézkedési terv mellett, azonban ha nem akarja, hogy a Reform UK kerüljön ki győztesen a következő választáson, akkor a szigorítás marad az egyetlen járható út a számára.