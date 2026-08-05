Burnham tervei miatt aggódhatnak az angliai magyarok is

Andy Burnham nemrég hivatalba lépett brit miniszterelnök számára az egyik legfontosabb kérdés lehet a migrációs politika és a letelepedési engedélyekkel kapcsolatos reformok kialakítása, mielőtt még a Reform UK a Munkáspárt fejére nőne.

Burnham számára nem maradt választás, a britek szigorúbb szabályozást követelnek

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Burnham jelentős változásokra készül

Nagy-Britannia egyik leginkább égető kérdése a migráció, amely a napokban csak még fokozottabb figyelmet kapott a Ceutában történt krízis miatt. Andy Burnham már korábban is nyomatékosította, hogy az országnak fel kell lépnie migráció ellen, főként az úgynevezett csónakos migránsok ellen akik a La Manche csatornán átkelve érkeznek az országba.

A miniszterelnök nemrég Doverbe látogatott ahol kíméletlen fellépést ígért a migránsok és az embercsempész hálózatok felszámolásában.

Burnham igyekezete a migráció megfékezésére nem véletlen, miután a legutóbbi közvélemény-kutatások szerint a brit lakosság jelentős része ezt tartja az ország egyik legnagyobb problémájának. A munkáspárt hagyományosan ugyan liberálisan áll a kérdéshez, azonban ez jelen helyzetbe nem lenne kifizetődő. Nigel Farage és pártja a Reform UK ugyanis már évek óta hangoztatja, hogy a baloldali kormányzás nem elég határozott ezen a téren, egy újabb kudarcos miniszterelnöki ciklus ezen a fronton pedig egyértelműen a jobboldal malmára hajtaná a vizet.

Az elmúlt időszakban több olyan eset is történt, amely joggal háborította fel a briteket. Nemrég Henry Nowak meggyilkolása miatt törtek ki tüntetések, miután a rendőrség által közzétett testkamera felvételek miatt ismét fellángolt a vita a migráció körül.

Nowakot többször is megszúrta gyilkosa, Vickrum Digwa, aki azonban azt azt hazudta a kiérkező rendőröknek, hogy Nowak rasszista sértéseket kiabált neki. Az áldozat ugyan jelezte a rendőröknek, hogy megszúrták és nem kap levegőt, azonban ez nem érdekelte őket és megbilincselték. Nem sokkal később Nowak belehalt a sérüléseibe.