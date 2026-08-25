Burnham nem hátrált meg, Zelenszkij személyesen Putyinnak üzent

A brit miniszterelnök első hivatalos útjának keretében Kijevbe érkezett, az ukrán államiság napjára, ráadásul nem is üres kézzel. Andy Burnham hivatalának a közleménye szerint ugyanis hamarosan átadhatják azokat a minősített információkat, amelyek a Storm Shadow rakéták brit alkatrészeire vonatkoznak, ezzel pedig Ukrajna képes lehet a fegyvert legyártani – írja a Sky News.

Burnham szerint eddig is támogatták Ukrajnát és ezután is fogják

Fotó: SERGEI SUPINSKY / AFP

Burnham Kijevbe tett első látogatása jelzés értékű. Az üzenetet azonban később maga a miniszterelnök is direkt módon megfogalmazta, amikor arról beszélt a sajtó számára, hogy Nagy-Britannia álláspontja a háború kapcsán világos volt, és most is világos. „Ki kezdte? Ez itt a kérdés, nem igaz? Ukrajna nem tette ezt. Oroszország illegális invázióba kezdett, ez teljesen világos, és bármikor megállíthatnák. Az emberek azt várják tőlem, hogy itt legyek, és rendíthetetlenül támogassam őket. És ezt teszem” – fogalmazott Burnham.

A Downing Streetről származó információk szerint a britek hamarosan átadhatják az alkatrészek minősített adatait, így Ukrajna helyben lehet képes legyártani a nagy hatótávolságú Storm Shadow rakétákat.

Habár a lépés mindenképpen kecsegtető, azonban nem fogja megoldani Ukrajna hosszútávú problémáját, hiszen jelenleg az országnak égetően szüksége lenne az újabb Patriot rakéta szállítmányra. A Storm Shadow rakéták ugyan hatékonyak, azonban csak nem mozgó célpontok ellen, azaz rakéták lelövésére nem lehet bevetni.

Ukrajnának azonban a legnagyobb gondot jelenleg az orosz ballisztikus rakéták jelentik, amelyeket csak nagyon kevés fegyver, mint például a Patriot rakéták képesek leszedni.

Burnham egyébként közös sajtótájékoztatót is tartott Zelenszkij elnökkel, ahol három ponot emelt ki, mint a legfontosabb szempontok a háború kapcsán. Az egyik, hogy Ukrajna légvédelmét meg kell erősíteni, hogy meg tudják védeni az embereket. Burnham szerint ugyanis világos, hogy Oroszország „a harctéri sikertelenségét terror kampánnyal akarja elfedni”.

A második pont Burnham szerint a szankciók kérdése, amelyekben nem szabad kompromisszumot mutatni. Oroszországnak éreznie kell a nyomást – nyomatékosította a kormányfő.

A harmadik és legfontosabb a tárgyalások kérdése a brit miniszterelnök szerint. Burnham kiemelte: itt is erőt kell mutatnia a szövetségeseknek, Oroszország narratívája az elkerülhetetlen győzelemről pedig a kétségbeesés jele. A brit kormányfő egyúttal nyomatékosította, hogy Ukrajna semmilyen olyan területet nem fog átengedni, amit Oroszország katonai erővel nem foglalt el.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök eközben személyesen Vlagyimir Putyin orosz elnöknek üzent a nemzeti ünnep alkalmából.

Ukrajna függetlenségének 35. évfordulóján Volodimir Zelenszkij kijelentette, hogy az ország készen áll a háború befejezésére, de nem fog meghajolni Moszkva változatlan feltételei előtt.