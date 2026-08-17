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Nagy-Britannia

Átverték Burnham brit miniszterelnököt: azt hitte, Trump kabinetfőnökével beszél

18 perce
Olvasási idő: 4 perc
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A brit miniszterelnök hivatala nem kívánta kommentálni az értesülést, miszerint nemzetbiztonsági incidens történt. Andy Burnham a hírek szerint több üzenetet is váltott valakivel, aki Susie Wiliesnek, a Fehér Ház kabinetfőnökének adta ki magát. Wilies kapcsán azonban nem ez volt az első biztonsági probléma.
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Nagy-BritanniaAndy Burnhamnemzetbiztonság

A brit miniszterelnök hivatala szerint nemzetbiztonsági incidens történt, azonban további részleteket nem osztottak meg arról, miről beszélt a kormányfő az imposztorral. Andy Burnham az információk alapján több üzenetet is váltott valakivel, aki Susie Wiliesnek adta ki magát – írja a Politico

Burnham egy imposztorral váltott üzeneteket, a Downing Street nem kommentálta a tartalmukat
Burnham egy imposztorral váltott üzeneteket, a Downing Street nem kommentálta a tartalmukat 
Fotó: FINNBARR WEBSTER / POOL

Burnham valóban egy csalóval egyeztethetett 

A lap számára több név nélküli forrás is arról beszélt, hogy a miniszterelnök valóban egy csalóval egyeztethetett. A Downing Street hivatalos álláspontja szerint nemzetbiztonsági kérdéseket nem kommentálnak, azonban annyit elárultak, hogy elhanyagolható kockázatot jelentettek az üzenetek, a stáb és a miniszterelnök pedig hamar gyanút fogott, hogy valójában nem a Fehér Ház kabinetfőnöke van a másik oldalon. 

Susie Wilies nem először keveredik biztonsági incidensbe, miután tavaly hivatalos nyomozás indult egy incidens kapcsán. Akkor több szenátor, kormányzó és amerikai üzleti vezető is SMS-eket és telefonhívásokat kapott valakitől, aki szintén Wiliesnek adta ki magát. A kabinetfőnök akkor jelezte, hogy telefonját feltörték. 

A források szerint egyébként London a sajtó felé közvetített nyugalom ellenére nagyon is komolyan vette az incidenst. Olyannyira, hogy Nagy-Britannia washingtoni nagykövete hivatalosan is felvette a kapcsolatot a Fehér Házzal, miután szinte biztosak voltak benne, hogy Wilies telefonját ismét feltörte valaki. Az egyelőre nem világos, hogy valóban a kabinetfőnök telefonjának feltöréséről, vagy csupán egy imposztorról van-e szó. 

Ahogy az sem világos, hogy az üzenetváltások során milyen témákat érintett a brit miniszterelnök és az ismeretlen a telefon másik oldalán. 

 

 

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