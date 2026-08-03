Becslések szerint mintegy hatvanezer illegális bevándorló lépte át a határt marokkói-spanyol határt. Ceutában a helyzet továbbra is kritikus, a hatóságok több mint hetven holttestet emeltek ki a tengerből, sok migráns pedig továbbra is a spanyol városban maradt.

Ceutában továbbra is kritikus a helyzet, kedden egyeztetnek az EU belügyminiszterei az ügyben

Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

A közösségi médiában sokkoló felvételek jelentek meg, amelyeken az látható, ahogy több mint hatvanezer migráns özönlik be Ceuta városába. Az Észak-Afrikában található, de Spanyolországhoz tartozó autonóm városban megváltozott az élet. Habár a hatvanezer migráns közül már sokan visszatértek a határ másik oldalára, több százan még így is maradtak.

A beszámolók szerint a migránsok nagyrészt céltalanul lézengnek a városban, miután az ideiglenes szállások már megteltek. Eddig sokan a tenger irányából próbálkoztak az Európába való átkeléssel, azonban a spanyol hatóságok már lezárták a partot.

Emiatt már nem indulnak neki a bevándorlók a veszélyes útnak, azonban a közlés szerint így is több mint hetven ember holttestét emelték ki a vízből vasárnap óta.

A határ marokkói oldalán több tucat szülő várja, hogy gyermeke hazatérjen.

Korábban olyan hírek is megjelentek, hogy Marokkó maga indította útnak a migránsokat, azonban a hatóságok azóta jelezték, hogy egy álhír lehetett a katalizátor, amelyet a közösségi médiában osztottak meg arról, hogy nyitva van a határ.

Az uniós belügyminiszterek is összeülnek

A történteknek mélyreható következményei lettek az Európai Unióban. Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök szombaton levélben kérte az Európai Unió vezetőitől, hogy az uniós belügyminiszterek rendkívüli videókonferencián tárgyalják meg a kialakult helyzetet, ezzel egy időben 22 uniós állam- és kormányfő levélben bírálta a spanyol miniszterelnök migrációs politikáját.

Spanyolország intézkedései vonzóak a migránsoknak

Mint arról az Origo is beszámolt, a spanyol kormány nemrég úgy döntött, hogy a hónapok óta Spanyolországban élő illegális bevándorlók egyéves, megújítható tartózkodási engedélyt kaphatnak.

A hatóságok eredetileg fél millió bevándorlóval számoltak, azonban ez a szám végül egymillió fölé kúszott. A döntést több EU-s politikus is bírálta, miután ezek a bevándorlók a jövőben szabadon mozoghatnak az EU-s országok között. A Ceutában történtek tehát nem is jöhettek volna rosszabbkor az egyébként is válságban lévő, baloldali spanyol kormánynak.