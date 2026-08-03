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Energiakrízis: tomboló a kánikula és vízhiány – ezt lehet tudni a rendkívüli helyzetről percről-percre

Spanyolország

Ceutában továbbra is kritikus a helyzet

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Spanyolország migrációs politikája kapcsán már sokan hangsúlyozták, hogy az óriási biztonsági kockázatot hordoz, ez azonban múlt héten be is bizonyosodott. Ceutában több tízezer migráns lépte át a határt, és habár egy részük visszatért, sokan maradtak, a halottak száma pedig továbbra is emelkedik.
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SpanyolországCeutaEurópai Uniómigráció

Becslések szerint mintegy hatvanezer illegális bevándorló lépte át a határt marokkói-spanyol határt. Ceutában a helyzet továbbra is kritikus, a hatóságok több mint hetven holttestet emeltek ki a tengerből, sok migráns pedig továbbra is a spanyol városban maradt.

Ceutában továbbra is kritikus a helyzet, kedden egyeztetnek az EU belügyminiszterei az ügyben
Ceutában továbbra is kritikus a helyzet, kedden egyeztetnek az EU belügyminiszterei az ügyben 
Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

A közösségi médiában sokkoló felvételek jelentek meg, amelyeken az látható, ahogy több mint hatvanezer migráns özönlik be Ceuta városába. Az Észak-Afrikában található, de Spanyolországhoz tartozó autonóm városban megváltozott az élet. Habár a hatvanezer migráns közül már sokan visszatértek a határ másik oldalára, több százan még így is maradtak. 

A beszámolók szerint a migránsok nagyrészt céltalanul lézengnek a városban, miután az ideiglenes szállások már megteltek. Eddig sokan a tenger irányából próbálkoztak az Európába való átkeléssel, azonban a spanyol hatóságok már lezárták a partot. 

Emiatt már nem indulnak neki a bevándorlók a veszélyes útnak, azonban a közlés szerint így is több mint hetven ember holttestét emelték ki a vízből vasárnap óta. 

A határ marokkói oldalán több tucat szülő várja, hogy gyermeke hazatérjen.

Korábban olyan hírek is megjelentek, hogy Marokkó maga indította útnak a migránsokat, azonban a hatóságok azóta jelezték, hogy egy álhír lehetett a katalizátor, amelyet a közösségi médiában osztottak meg arról, hogy nyitva van a határ. 

Az uniós belügyminiszterek is összeülnek

A történteknek mélyreható következményei lettek az Európai Unióban. Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök szombaton levélben kérte az Európai Unió vezetőitől, hogy az uniós belügyminiszterek rendkívüli videókonferencián tárgyalják meg a kialakult helyzetet, ezzel egy időben 22 uniós állam- és kormányfő levélben bírálta a spanyol miniszterelnök migrációs politikáját. 

Spanyolország intézkedései vonzóak a migránsoknak

Mint arról az Origo is beszámolt, a spanyol kormány nemrég úgy döntött, hogy a hónapok óta Spanyolországban élő illegális bevándorlók egyéves, megújítható tartózkodási engedélyt kaphatnak. 

A hatóságok eredetileg fél millió bevándorlóval számoltak, azonban ez a szám végül egymillió fölé kúszott. A döntést több EU-s politikus is bírálta, miután ezek a bevándorlók a jövőben szabadon mozoghatnak az EU-s országok között. A Ceutában történtek tehát nem is jöhettek volna rosszabbkor az egyébként is válságban lévő, baloldali spanyol kormánynak.

Olaszország egyébként vissza is állította a határellenőrzést, Giorga Meloni miniszterelnök pedig határozottan elítélte a történteket. Szintén elfogadhatatlannak nevezte a helyzetet Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Spanyolország szerint azonban az Európai Uniónak szolidaritást kellene tanúsítani és nem Madridot okolnia a történtekért. 

A helyzet súlyát azonban jól mutatja, hogy XIV. Leó pápa vasárnap a Castel Gandolfóban elmondott beszédében aggodalmát fejezte ki a Ceutában kialakult helyzet miatt. A katolikus egyházfő  békés, stabil, valamint igazságos megoldást sürgetett. A pápa spanyol nyelven szólt a hívekhez, és az algíri Afrikai Miasszonyunk-bazilikában található fekete Madonna közbenjárását kérte.

A pápa is megszólalt a krízis kapcsán
A pápa is megszólalt a krízis kapcsán 
Fotó: RICCARDO DE LUCA / ANADOLU

A kedden esedékes Európai Uniós tanácskozáson várhatóan sok kérdésre kell majd felelnie a spanyol miniszterelnöknek, eközben pedig Európának fel kell készülnie rá, hogy hamarosan az embercsempész hálózatok is akcióba lendülhetnek. 

Spain Ceuta Migrant Crisis: 50,000 Ran Border 67 Died
Spain Ceuta Migrant Crisis: 50,000 Ran Border 67 Died
Spain Ceuta Migrant Crisis: Police Rounding Up Remaining Immigrants
Spain Ceuta Migrant Crisis: Police Rounding Up Remaining Immigrants
Spain Ceuta Migrant Crisis: Police Rounding Up Remaining Immigrants
Spain Ceuta Migrant Crisis: 50,000 Ran Border 67 Died
Spain Ceuta Migrant Crisis: 50,000 Ran Border 67 Died
Spain Ceuta Migrant Crisis: 50,000 Ran Border 67 Died
Galéria: Spanyolország visszaküldi a marokkói migránsokat a ceutai határra
Fotó: NorthFoto
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A ceutai ideiglenes bevándorló-tartózkodási központ (CETI) kénytelen volt bezárni kapuit az újonnan érkező férfiak előtt a kritikus helyhiány miatt.

 

 

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