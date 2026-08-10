Több ezren vonultak utcára Ceutában a migrációs válság miatt

Több ezren vonultak utcára vasárnap este az észak-afrikai Ceuta városában, hogy tiltakozzanak a tömeges határsértés nyomán kialakult helyzet ellen, és megoldást sürgessenek a migrációs nyomásból fakadó humanitárius, közbiztonsági és ellátási problémákra.

Július 30-án tízezrek jutottak be illegálisan Marokkóból Ceuta környékére, a történtek hatalmas felzúdulást keltettek Spanyolországban (Fotó: AFP)

A szervezők szerint több mint tízezren, a rendőrség becslése alapján pedig több mint ötezren vettek részt a demonstráción.

A megmozdulást a spanyol város négy nagy vallási közössége, a keresztény, a muszlim, a zsidó és a hindu felekezet egy helyi civil szervezettel közösen hirdette meg. A szervezők hangsúlyozták, hogy a kialakult helyzetben félre kell tenni a politikai és vallási különbségeket.

Nem a politikai hovatartozás vagy a vallási különbségek ideje ez, hanem az összefogásé Ceutáért és lakosaiért

– fogalmaztak. Az eseményen megjelent Juan Jesús Vivas, Ceuta konzervatív néppárti elnöke, továbbá képviseltette magát a helyi közgyűlés pártjainak többsége és több jelentős spanyol szakszervezet is.

Ceuta határozott fellépést követel Madridtól és Brüsszeltől

A tüntetésen felolvasott kiáltványban a szervezők kiemelték Ceuta sokszínűségét, amelyet különböző vallású, kultúrájú és hátterű emberek építettek nemzedékeken keresztül. Rendkívül kritikusnak nevezték a jelenlegi helyzetet, és elítélték a város területi integritásának megsértését.

A demonstrálók felszólították a spanyol kormányt és az európai intézményeket, hogy hozzanak azonnali, határozott és arányos válaszlépéseket. Elegendő személyi és technikai erőforrást követeltek, valamint fokozott figyelmet a határok védelmére és kezelésére.