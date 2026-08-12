Az EU, a Meta és a TikTok együtt lép fel az álhírek ellen, mielőtt újabb migránsinvázió indulna

Az Európai Unió, a Meta és a TikTok hétfőn megállapodott egy külön kommunikációs csatorna létrehozásáról, amelyen keresztül a tényellenőrzők gyorsan jelezhetik a ceutai migránsválsághoz kapcsolódó dezinformációkat – írta három, a tárgyalásokra rálátó forrás alapján a Politico. Az uniós intézmények attól tartanak, hogy a közösségi médiában terjedő valótlanságok újabb tömegeket indíthatnak el a spanyol enklávé felé.
Ceuta: hamis hírekkel csábíthatták a migránsokat
Július végén több ezer migráns érkezett Ceutába, a Marokkó területén fekvő spanyol enklávéba, amely az Európai Unió egyetlen szárazföldi határa Afrikával. A Maldita.es tényellenőrző portál szerint az érkezési hullámhoz hozzájárultak azok az interneten terjedő hamis állítások, amelyek azt sugallták, hogy Spanyolországban szívesen fogadják a migránsokat.
Az Európai Bizottság pénteken, majd hétfőn is egyeztetett a TikTok és a Meta képviselőivel az online félretájékoztatás elleni fellépés összehangolásáról.
A tárgyalások eredményeként egy „fokozott információcsere- és együttműködési mechanizmus” létrehozásáról állapodtak meg, amelynek célja a dezinformáció ceutai válságra gyakorolt hatásának csökkentése.
Az új csatorna kapcsolattartó pontként szolgál a platformok, a tényellenőrzők és a Bizottság között.
Segítségével gyorsan megjelölhetik a problémás tartalmakat, amelyeket a szolgáltatók felülvizsgálhatnak, és szükség esetén eltávolíthatnak.
Újabb tömeges határátlépési kísérlettől tartanak
A fellépés hátterében azok az értesülések állnak, amelyek szerint a közösségi médiában augusztus 15-re újabb tömeges átkelési kísérletet szervezhetnek.
A bizottság már működtet egy gyorsreagálású rendszert a dezinformációval kapcsolatos magatartási kódex keretében, amelyet elsősorban választások idején aktiválnak. A ceutai mechanizmus azonban szűkebb szereplői körrel és közvetlenebb együttműködéssel működne.
A Meta és a TikTok közlése szerint már aktívan figyelik a helyzetet, és külön csapatokat állítottak fel a tartalmak valós idejű ellenőrzésére.
Ahogyan azt lapunk korábban megírta, a ceutai válság újra fellobbantotta az illegális migrációról szóló európai vitát. Olaszország a spanyol baloldali kormány migrációs politikájának egyik legkeményebb bírálójává vált, és határellenőrzést vezetett be a Spanyolországból érkezők számára, amit határozott spanyol válaszlépés követett.
Thierry Breton volt uniós biztos hétfőn a La Stampának adott interjújában úgy fogalmazott, hogy az Európai Uniónak külön dezinformációs vizsgálatot kellene indítania a ceutai válság ügyében.