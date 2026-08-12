Az EU, a Meta és a TikTok együtt lép fel az álhírek ellen, mielőtt újabb migránsinvázió indulna

Az Európai Unió, a Meta és a TikTok hétfőn megállapodott egy külön kommunikációs csatorna létrehozásáról, amelyen keresztül a tényellenőrzők gyorsan jelezhetik a ceutai migránsválsághoz kapcsolódó dezinformációkat – írta három, a tárgyalásokra rálátó forrás alapján a Politico. Az uniós intézmények attól tartanak, hogy a közösségi médiában terjedő valótlanságok újabb tömegeket indíthatnak el a spanyol enklávé felé.

Az Európai Bizottság a Meta és a TikTok bevonásával lép fel a ceutai migránsválsággal szemben (Forrás: AFP)

Ceuta: hamis hírekkel csábíthatták a migránsokat

Július végén több ezer migráns érkezett Ceutába, a Marokkó területén fekvő spanyol enklávéba, amely az Európai Unió egyetlen szárazföldi határa Afrikával. A Maldita.es tényellenőrző portál szerint az érkezési hullámhoz hozzájárultak azok az interneten terjedő hamis állítások, amelyek azt sugallták, hogy Spanyolországban szívesen fogadják a migránsokat.

Az Európai Bizottság pénteken, majd hétfőn is egyeztetett a TikTok és a Meta képviselőivel az online félretájékoztatás elleni fellépés összehangolásáról.

A tárgyalások eredményeként egy „fokozott információcsere- és együttműködési mechanizmus” létrehozásáról állapodtak meg, amelynek célja a dezinformáció ceutai válságra gyakorolt hatásának csökkentése.

Az új csatorna kapcsolattartó pontként szolgál a platformok, a tényellenőrzők és a Bizottság között.