Facebook-csoportokban szervezhették a ceutai tömeges határáttörést a migránsok

A Meta szerint több Facebook-csoport is szerepet játszott a Ceuta felé irányuló tömeges határátlépés előkészítésében. A vállalat öt olyan csoportot törölt, amelyeknek együttesen több mint 230 ezer tagja volt, mert a gyanú szerint ezekben szervezték meg az illegális határátlépést.

Több tízezer illegális migráns lépte át a határt Marokkóból Spanyolország észak-afrikai Ceuta-enklávéjába

Fotó: Abdel Majid BZIOUAT / AFP

A marokkói kormány már korábban is a közösségi médiát tette felelőssé a történtekért. A most nyilvánosságra került információk szerint a csoportokban részletes szervezőmunka folyt.

Az olyan neveken működő csoportokban, mint a „Hraga Ceuta” vagy a „Haraga_ceuta”, valós időben osztottak meg útvonalakat, térképeket és logisztikai információkat.

A „Hraga” kifejezés a maghrebi arab nyelvből származik, és szó szerint „égetőket” jelent: ​​a név arra utal, hogy a migránsok rendszeresen elégetik vagy megsemmisítik személyazonosító okmányaikat, hogy megnehezítsék a későbbi kitoloncolást.

A tagok a Ceutába és Melillába vezető útvonalakról, a kevésbé őrzött határszakaszokról, valamint a legkedvezőbb időpontokról is tájékoztatták egymást. Emellett olyan tanácsok is terjedtek, amelyek a biztonsági ellenőrzések elkerülését segíthették.

A csoportokban embercsempészeket is kerestek, valamint a határátlépéshez szükséges felszereléseket kínáltak, és olyan videók is megjelentek, amelyeken a résztvevők már spanyol területre érkezésüket ünneplik – írja az Exxpress.

Felmerült az állami befolyás gyanúja

Sajtóértesülések szerint a spanyol Guardia Civil marokkói titkosszolgálati ügynököket azonosított a migránsok között. Jorge Dezcallar, a spanyol hírszerzés korábbi vezetője pedig úgy vélte, hogy

a marokkói biztonsági erők visszafogott fellépése arra utalhat, hogy hatóságok szándékosan nem léptek fel a tömeges határátlépés megakadályozása érdekében.

Egy másik lehetséges szál Oroszország felé vezet: Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter Moszkvát egy olyan dezinformációs kampánnyal vádolja, amelynek célja az európai társadalmak megosztása és az Európai Unió destabilizálása. Marc Henrichmann német CDU-s politikus szintén elképzelhetőnek nevezte az orosz érintettséget, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy erre egyelőre nincs egyértelmű bizonyíték – írta az Exxpress.