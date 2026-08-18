Szemétfalut építettek Ceuta partján a migránsok, mecsetet is állítottak tejesdobozokból – galéria

A Ceuta területén található El Trampolín strand az elmúlt napokban rögtönzött táborrá alakult. A migránsok egy része nem jutott be a túlzsúfolt ideiglenes befogadóközpontba, ezért a parton maradt, ahol saját kezűleg kezdtek menedékeket kialakítani.

Kunyhókkal és rögtönzött menedékekkel telt meg a spanyolországi Ceuta egyik strandja

Fotó: Cheng Min Xinhua / eyevine / eyevine

A Reuters Connecten közzétett felvételek szerint

mintegy 1500 migráns tartózkodott a helyszínen, és többen pálmalevelekből építettek maguknak menedéket.

Az El País beszámolója szerint a területen már mintegy száz sátor és rögtönzött építmény jelent meg.

A kunyhókat botokkal, kartonlapokkal és a környéken található pálmalevelekkel alakították ki, belsejükben pedig matracok, edények és a migránsok személyes tárgyai láthatók.

A strand egyfajta rögtönzött településsé vált: az ott élők között van, aki fodrászatot alakított ki, mások használt ruhákat árulnak, miközben a parton fociznak és különböző közösségi programokat is szerveznek. Egy rögtönzött mecsetet is kialakítottak, amelynek falait többek között üres tejesdobozokból építették.