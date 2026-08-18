Szemétfalut építettek Ceuta partján a migránsok, mecsetet is állítottak tejesdobozokból – galéria

A Ceuta területén található El Trampolín strand az elmúlt napokban rögtönzött táborrá alakult. A migránsok egy része nem jutott be a túlzsúfolt ideiglenes befogadóközpontba, ezért a parton maradt, ahol saját kezűleg kezdtek menedékeket kialakítani.
A Reuters Connecten közzétett felvételek szerint
mintegy 1500 migráns tartózkodott a helyszínen, és többen pálmalevelekből építettek maguknak menedéket.
Az El País beszámolója szerint a területen már mintegy száz sátor és rögtönzött építmény jelent meg.
A kunyhókat botokkal, kartonlapokkal és a környéken található pálmalevelekkel alakították ki, belsejükben pedig matracok, edények és a migránsok személyes tárgyai láthatók.
A strand egyfajta rögtönzött településsé vált: az ott élők között van, aki fodrászatot alakított ki, mások használt ruhákat árulnak, miközben a parton fociznak és különböző közösségi programokat is szerveznek. Egy rögtönzött mecsetet is kialakítottak, amelynek falait többek között üres tejesdobozokból építették.
A homokos területen szemét, üres konzervdobozok és korábbi tüzek maradványai is láthatók, miközben egyesek a saját maguk által épített kunyhókban főznek.
A strand közelében közben az alapvető ellátást is igyekeznek biztosítani. Az El Mundo szerint tíz mosdót, mintegy harminc zuhanyzót és vízvételi pontokat alakítottak ki, emellett elektromos és közvilágítási munkálatokat is végeztek. A Vöröskereszt naponta élelmiszert oszt és egészségügyi ellátást biztosít, rendőri segítséggel.
Ceuta: újabb tömeges határátlépéstől tartanak, a közösségi médiában szerveződhet a következő akciót
Spanyolország megerősítette a rendőri és katonai jelenlétet Ceutában, miután a közösségi médiában olyan üzenetek jelentek meg, amelyek arra buzdítják a migránsokat, hogy kíséreljenek meg újabb tömeges határátlépést. A marokkói hatóságok szombaton 111 illegális bevándorlót vettek őrizetbe az északi város, Fnideq területén, miután tömegesen próbáltak átjutni a spanyolországi Ceuta városába.