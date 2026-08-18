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Ceuta

Szemétfalut építettek Ceuta partján a migránsok, mecsetet is állítottak tejesdobozokból – galéria

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Kunyhókkal és rögtönzött menedékekkel telt meg a spanyolországi Ceuta egyik strandja, ahol jelenleg is több száz migráns tartózkodik. A Ceuta területén található El Trampolín strandon kartonból, botokból és pálmalevelekből építettek maguknak ideiglenes szállásokat.
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CeutaSpanyolországmigráns

A Ceuta területén található El Trampolín strand az elmúlt napokban rögtönzött táborrá alakult. A migránsok egy része nem jutott be a túlzsúfolt ideiglenes befogadóközpontba, ezért a parton maradt, ahol saját kezűleg kezdtek menedékeket kialakítani.

(260815) -- CEUTA, Aug. 15, 2026 (Xinhua) -- This photo shows makeshift shelters built by irregular migrants in Ceuta, Spain, Aug. 15, 2026. More than 72,000 migrants crossed irregularly into Ceuta from neighboring Morocco on July 30 and 31, according to the Spanish government. Most returned to Morocco later, while thousands remain in the enclave.Security was also tightened along the border ahead of Saturday after calls for another mass crossing circulated on social media. Moroccan security forces intercepted hundreds of migrants attempting to reach the border area, while Ceuta reported no influx on a scale comparable to that seen in late July. (Xinhua/Cheng Min)Xinhua News Agency / eyevineContact eyevine for more information about using this image:T: +44 (0) 20 8709 8709E: info@eyevine.comhttp://www.eyevine.com
Kunyhókkal és rögtönzött menedékekkel telt meg a spanyolországi Ceuta egyik strandja
Fotó: Cheng Min Xinhua / eyevine / eyevine

A Reuters Connecten közzétett felvételek szerint

mintegy 1500 migráns tartózkodott a helyszínen, és többen pálmalevelekből építettek maguknak menedéket.

Az El País beszámolója szerint a területen már mintegy száz sátor és rögtönzött építmény jelent meg.

A kunyhókat botokkal, kartonlapokkal és a környéken található pálmalevelekkel alakították ki, belsejükben pedig matracok, edények és a migránsok személyes tárgyai láthatók.

A strand egyfajta rögtönzött településsé vált: az ott élők között van, aki fodrászatot alakított ki, mások használt ruhákat árulnak, miközben a parton fociznak és különböző közösségi programokat is szerveznek. Egy rögtönzött mecsetet is kialakítottak, amelynek falait többek között üres tejesdobozokból építették.

A Playa del Trampolín (magyarul „Ugródeszka-strand”) Ceuta egyik legnépszerűbb városi tengerpartja, amely a 2026. július 30-31-i tömeges határátlépési hullám óta egy hatalmas, improvizált menekülttáborrá változott.
A helyi Migráns Befogadó Központ (CETI) teljesen megtelt. Emiatt több mint 1500 ember rekedt közvetlenül a tengerparton
A menedék nélkül maradt bevándorlók gallyakból, műanyagokból, kartondobozokból és a parton felhalmozódott hulladékból építettek maguknak védelmet az éjszakai hideg és a nappali hőség ellen
A helyi Migráns Befogadó Központ (CETI) teljesen megtelt. Emiatt több mint 1500 ember rekedt közvetlenül a tengerparton
SPAIN-CEUTA-VIEW
SPAIN-CEUTA-VIEW
SPAIN-CEUTA-VIEW
SPAIN-CEUTA-VIEW
SPAIN-CEUTA-VIEW
SPAIN-CEUTA-VIEW
SPAIN-CEUTA-VIEW
SPAIN-MOROCCO-MIGRATION-YOUTH
SPAIN-MOROCCO-MIGRATION-YOUTH
Galéria: Szemétfalut építettek a migránsok a ceuta-i strandon
Fotó: AFP, NorthFoto
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A Playa del Trampolín (magyarul „Ugródeszka-strand”) Ceuta egyik legnépszerűbb városi tengerpartja, amely a 2026. július 30-31-i tömeges határátlépési hullám óta egy hatalmas, improvizált menekülttáborrá változott.

A homokos területen szemét, üres konzervdobozok és korábbi tüzek maradványai is láthatók, miközben egyesek a saját maguk által épített kunyhókban főznek.

A strand közelében közben az alapvető ellátást is igyekeznek biztosítani. Az El Mundo szerint tíz mosdót, mintegy harminc zuhanyzót és vízvételi pontokat alakítottak ki, emellett elektromos és közvilágítási munkálatokat is végeztek. A Vöröskereszt naponta élelmiszert oszt és egészségügyi ellátást biztosít, rendőri segítséggel.

Ceuta: újabb tömeges határátlépéstől tartanak, a közösségi médiában szerveződhet a következő akciót

Spanyolország megerősítette a rendőri és katonai jelenlétet Ceutában, miután a közösségi médiában olyan üzenetek jelentek meg, amelyek arra buzdítják a migránsokat, hogy kíséreljenek meg újabb tömeges határátlépést. A marokkói hatóságok szombaton 111 illegális bevándorlót vettek őrizetbe az északi város, Fnideq területén, miután tömegesen próbáltak átjutni a spanyolországi Ceuta városába.

 

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