Újabb tömeges határátlépéstől tartanak Ceutában, a közösségi médiában szerveződhet a következő akciót

Péntek este katonák őrködtek a szupermarketek és a hivatalos épületek előtt, míg a rendőrautók intenzíven járőröztek az enklávé főutcáin – írta a Reuters. A hírügynökség beszámolója szerint a határ másik oldalán több tucat feketébe öltözött marokkói biztonsági személyzet figyelte a Fnideq-i strandot, ahonnan sok migráns indult el, akik Ceuta Tarajal-i hullámtörő gátja körül úsztak át.

A marokkói hatóságok szombaton 111 illegális bevándorlót vettek őrizetbe az északi város, Fnideq területén és környékén, miután tömegesen próbáltak átjutni a spanyolországi Ceuta városába – közölték a hatóságok. Spanyolország is fokozta a biztonsági intézkedéseket a területen Fotó: ABU ADEM MUHAMMED / ANADOLU

A július végi határáttörés során legalább 96 ember halt meg, és a spanyol kormány becslései szerint több mint 72 000-nek sikerült bejutnia Ceutába. Bár túlnyomó többségük röviddel ezután önként visszatért ⁠Marokkóba, a válság feszültséget okozott az Európai Unión belül is.

Spanyolország azóta tengeri akadályt állított fel, és több mint 500 további rendőrt küldött a szárazföldről. A Belügyminisztérium közölte, hogy a rendőrök addig maradnak, amíg a helyzet azt megköveteli.

Továbbra is minden szükséges személyzetet bevetünk, hogy a lehető leghamarabb helyreállítsuk a normális állapotot, és megakadályozzuk, hogy a július 30-ihez hasonló események ismét bekövetkezzenek

– nyilatkozta Fernando Grande-Marlaska belügyminiszter Ceutában az újságíróknak.

A miniszter szerint körülbelül 5 000 migráns maradt Ceutában. A hatóságok megkezdték a felnőttek átvilágítását, és több mint 500 menedékjog-kérelmet bíráltak el, amelyek többségét elutasították.

Grande-Marlaska hozzátette, hogy az illegálisan beutazók nem maradhatnak az enklávéban, nem utazhatnak Spanyolország szárazföldjére, és nem szerezhetnek legális jogállást, kivéve azokat a ritka eseteket, amikor rendkívül kiszolgáltatott helyzetben vannak.

Spanyolország visszaküldi Marokkóba azokat, akiknek nincs tartózkodási engedélyük

– mondta.

A hét elején Marokkó közölte, hogy figyelemmel kísérik „az ismeretlen eredetű közösségi média-bejegyzések és üzenetek terjedését”, amelyek augusztus 15-ére tömeges határátlépésre szólítanak fel, és figyelmeztetett, hogy büntetőeljárást indít a szervezők és a résztvevők ellen.

A hatóságok több csoportot is megakadályoztak abban, hogy észak felé tartó vonatokra és buszokra szálljanak fel olyan városokban, mint Casablanca, Fez és Kenitra.

Szemtanúk azonban a Reutersnek elmondták, hogy néhány, Szaharától délre fekvő afrikai országokból érkező csoport kikerülte a Fnideq felé vezető úton végzett biztonsági ellenőrzéseket, és helyette hegyvidéki útvonalakat választott.