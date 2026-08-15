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Ceuta

Újabb tömeges határátlépéstől tartanak Ceutában, a közösségi médiában szerveződhet a következő akciót

20 perce
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Spanyolország megerősítette a rendőri és katonai jelenlétet Ceutában, miután a közösségi médiában olyan üzenetek jelentek meg, amelyek arra buzdítják a migránsokat, hogy kíséreljenek meg újabb tömeges határátlépést. A marokkói hatóságok szombaton 111 illegális bevándorlót vettek őrizetbe az északi város, Fnideq területén, miután tömegesen próbáltak átjutni a spanyolországi Ceuta városába.
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Ceutamigránsspanyol

Péntek este katonák őrködtek a szupermarketek és a hivatalos épületek előtt, míg a rendőrautók intenzíven járőröztek az enklávé főutcáin – írta a Reuters. A hírügynökség beszámolója szerint a határ másik oldalán több tucat feketébe öltözött marokkói biztonsági személyzet figyelte a Fnideq-i strandot, ahonnan sok migráns indult el, akik Ceuta Tarajal-i hullámtörő gátja körül úsztak át. 

A marokkói hatóságok szombaton 111 illegális bevándorlót vettek őrizetbe az északi város, Fnideq területén és környékén, miután azok tömegesen próbáltak átjutni a spanyolországi Ceuta városába – közölték a hatóságok. Spanyolország is fokozta a biztonsági intézkedéseket a területen Fotó: ABU ADEM MUHAMMED / ANADOLU
A marokkói hatóságok szombaton 111 illegális bevándorlót vettek őrizetbe az északi város, Fnideq területén és környékén, miután tömegesen próbáltak átjutni a spanyolországi Ceuta városába – közölték a hatóságok. Spanyolország is fokozta a biztonsági intézkedéseket a területen Fotó: ABU ADEM MUHAMMED / ANADOLU

A július végi határáttörés során legalább 96 ember halt meg, és a spanyol kormány becslései szerint több mint 72 000-nek sikerült bejutnia Ceutába. Bár túlnyomó többségük röviddel ezután önként visszatért ⁠Marokkóba, a válság feszültséget okozott az Európai Unión belül is.

Spanyolország azóta tengeri akadályt állított fel, és több mint 500 további rendőrt küldött a szárazföldről. A Belügyminisztérium közölte, hogy a rendőrök addig maradnak, amíg a helyzet azt megköveteli.

Továbbra is minden szükséges személyzetet bevetünk, hogy a lehető leghamarabb helyreállítsuk a normális állapotot, és megakadályozzuk, hogy a július 30-ihez hasonló események ismét bekövetkezzenek

– nyilatkozta Fernando Grande-Marlaska belügyminiszter Ceutában az újságíróknak.

A miniszter szerint körülbelül 5 000 migráns maradt Ceutában. A hatóságok megkezdték a felnőttek átvilágítását, és több mint 500 menedékjog-kérelmet bíráltak el, amelyek többségét elutasították.

Grande-Marlaska hozzátette, hogy az illegálisan beutazók nem maradhatnak az enklávéban, nem utazhatnak Spanyolország szárazföldjére, és nem szerezhetnek legális jogállást, kivéve azokat a ritka eseteket, amikor rendkívül kiszolgáltatott helyzetben vannak.

 Spanyolország visszaküldi Marokkóba azokat, akiknek nincs tartózkodási engedélyük

 – mondta.

A hét elején Marokkó közölte, hogy figyelemmel kísérik „az ismeretlen eredetű közösségi média-bejegyzések és üzenetek terjedését”, amelyek augusztus 15-ére tömeges határátlépésre szólítanak fel, és figyelmeztetett, hogy büntetőeljárást indít a szervezők és a résztvevők ellen.

A hatóságok több csoportot is megakadályoztak abban, hogy észak felé tartó vonatokra és buszokra szálljanak fel olyan városokban, mint Casablanca, Fez és Kenitra. 

Szemtanúk azonban a Reutersnek elmondták, hogy néhány, Szaharától délre fekvő afrikai országokból érkező csoport kikerülte a Fnideq felé vezető úton végzett biztonsági ellenőrzéseket, és helyette hegyvidéki útvonalakat választott.

Több ezren vonultak utcára Ceutában a migrációs válság miatt
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Egy fnideqi tartományi tisztviselő egy közleményben elmondta, hogy a letartóztatottak közül 109-en afrikai országokból származtak, ketten pedig marokkói állampolgárok voltak Fotó: ABU ADEM MUHAMMED / ANADOLU
Egy fnideqi tartományi tisztviselő egy közleményben elmondta, hogy a letartóztatottak közül 109-en afrikai országokból származtak, ketten pedig marokkói állampolgárok voltak Fotó: ABU ADEM MUHAMMED / ANADOLU

Spanyolországot figyelmeztették a ceutai határáttörésre

A határőrök figyelmeztették a spanyol központi kormányt, hogy a közösségi médiában felbujtott emberek egyre nagyobb számban érkeznek tengeren, és hozzátették, hogy a helyzet eszkalálódásától tartanak, azonban a spanyol kormány nem vette figyelembe figyelmeztetéseiket, és alig tett lépéseket – írta meg a Reuters, saját forrásaira hivatkozva.

A hírügynökség felhívta a figyelmet, hogy egy június 29-én közzétett spanyol bírósági ítélet kimondta, hogy a migránsokat csak akkor lehet visszatartani attól, hogy Ceutába bejussanak, ha átlépnek egy fizikai akadályt. Az enklávéba úszva érkezők esetében ez nem vonatkozik.

A döntésről szóló hírek és a Ceutába sikeresen bejutó migránsokról készült videók egyre több embert ösztönöztek arra, hogy szerencsét próbáljanak.

A spanyol kormány a július 29–30-i halálos tömegrohamot a bűnszervezetek által terjesztett, a döntéssel kapcsolatos téves információkra vezette vissza.

A Reuters által megtekintett, a határőröket képviselő szakszervezetek által kiadott állami és magánjellegű figyelmeztetések azonban rávilágítanak arra, hogy a spanyol hatóságokat már hetekkel korábban figyelmeztették arra, hogy az észak-afrikai enklávéba érkezők száma eszkalálódhat, és sürgették őket a gyors cselekvésre.

 

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