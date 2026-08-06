Július végén több, mint hetvenezer illegális migráns kelt át Marokkóból Ceuta területére. Ez a szám majdnem megegyezett a spanyol enklávé teljes lakosságával. Sokan úszva vagy a határvédelmi létesítményeket megkerülve lépték át a határt.

Sokan vallási győzelemként ünneplik a ceutai migránshullámot az arab közösségi médiában

Fotó: Abdel Majid BZIOUAT / AFP

A tömeges beáramlás során 75 ember halt meg, és több mint ezren részesültek orvosi ellátásban.

Bár sok migráns később visszatért Marokkóba, több tízezren maradtak Ceutában.

A befogadóközpontok továbbra is túlzsúfoltak, és sokan továbbra is a szabadban alszanak – írja az Apollo News-ra hivatkozva az Exxpress.

„Felszabadulásként” ünnepelték a közösségi médiában

Miközben Európában a határvédelemről és a migráció kezeléséről folyik vita, az arab közösségi médiában egészen máshogy értelmezik a tömeges határáttörést: számos felhasználó Ceutát megszállt marokkói területként emlegeti, és úgy véli, hogy csak idő kérdése, mikor kerül vissza Marokkóhoz.

Nagy figyelmet kapott egy videó is, amelyet a több mint 200 ezer Instagram-követővel rendelkező algériai influenszer, daily.ikraam tett közzé:

a felvételen a több tízezer marokkói belépését a megszállt marokkói területekre irányuló közös lépésként értékeli, és reményét fejezi ki, hogy Ceutát egyszer teljesen „felszabadítják”.

Szintén elterjedt egy képmontázs a közösségi oldalakon. Az egyik képen a ceutai határnál látható emberek szerepelnek a „Maroc 2027” felirattal, alatta pedig a berlini fal leomlását ábrázoló történelmi fotó „Berlin 1989” felirattal. Az összeállítás azt sugallja, hogy a szerzők szerint Ceuta határának is ugyanúgy meg kell szűnnie, mint egykor a berlini falnak.

Fotó: Abdel Majid BZIOUAT / AFP

Spanyolországot „megszálló hatalom”-ként emlegetik

A közösségi médiában sok hozzászóló Spanyolországot is bírálja. Egyesek kettős mércével vádolják Madridot, mert szerintük miközben Izrael palesztinokkal kapcsolatos politikáját kritizálja, maga is marokkói területet tart megszállva. Ezekben a véleményekben Spanyolország nem saját határát védő államként, hanem megszálló hatalomként jelenik meg.

Remélik, hogy elterjesztik az iszlámot

Különösen nagy visszhangot váltott ki egy videó, amelyen egy csoport férfi a szabadban imádkozik Ceutában.

A hozzászólások között olyan üzenetek is megjelentek, mint hogy „Remélhetőleg Ceuta hamarosan Marokkóhoz fog tartozni”, illetve „Remélhetőleg ott is elterjesztik az iszlámot”.

Ezek a vélemények a migrációt nemcsak területi, hanem kulturális és vallási terjeszkedésként értelmezik – írja a lap.