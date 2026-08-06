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Ceuta

Vallási győzelemként ünneplik a ceutai migránshullámot az arab közösségi médiában

22 órája
Olvasási idő: 8 perc
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Míg Európában válságként kezelik a spanyol területre irányuló tömeges beáramlást, az arab világ egy részében ezt egészen másként értékelik. A Ceuta körül kialakult migrációs válságot a közösségi médiában számos felhasználó ünnepli: a marokkói területek szimbolikus visszahódításaként, többen vallási győzelemként tekintenek a határáttörésre.
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CeutaSpanyolországhatárátlépésmigránsMarokkó

Július végén több, mint hetvenezer illegális migráns kelt át Marokkóból Ceuta területére. Ez a szám majdnem megegyezett a spanyol enklávé teljes lakosságával. Sokan úszva vagy a határvédelmi létesítményeket megkerülve lépték át a határt.

People gather at the site of clashes near Fnideq, on the Morocco-Spain border, on July 31, 2026. Thousands of migrants crossed overnight from Morocco into Spain's north Africa's Ceuta enclave, a police source said on July 31, adding that it was impossible to estimate how many people in total. A total of 18 people died while attempting to reach the Spanish enclave, the source said. (Photo by Abdel Majid BZIOUAT / AFP)
Sokan vallási győzelemként ünneplik a ceutai migránshullámot az arab közösségi médiában
Fotó: Abdel Majid BZIOUAT / AFP

A tömeges beáramlás során 75 ember halt meg, és több mint ezren részesültek orvosi ellátásban.

Bár sok migráns később visszatért Marokkóba, több tízezren maradtak Ceutában.

A befogadóközpontok továbbra is túlzsúfoltak, és sokan továbbra is a szabadban alszanak – írja az Apollo News-ra hivatkozva az Exxpress.

„Felszabadulásként” ünnepelték a közösségi médiában

Miközben Európában a határvédelemről és a migráció kezeléséről folyik vita, az arab közösségi médiában egészen máshogy értelmezik a tömeges határáttörést: számos felhasználó Ceutát megszállt marokkói területként emlegeti, és úgy véli, hogy csak idő kérdése, mikor kerül vissza Marokkóhoz.

Nagy figyelmet kapott egy videó is, amelyet a több mint 200 ezer Instagram-követővel rendelkező algériai influenszer, daily.ikraam tett közzé:

a felvételen a több tízezer marokkói belépését a megszállt marokkói területekre irányuló közös lépésként értékeli, és reményét fejezi ki, hogy Ceutát egyszer teljesen „felszabadítják”.

Szintén elterjedt egy képmontázs a közösségi oldalakon. Az egyik képen a ceutai határnál látható emberek szerepelnek a „Maroc 2027” felirattal, alatta pedig a berlini fal leomlását ábrázoló történelmi fotó „Berlin 1989” felirattal. Az összeállítás azt sugallja, hogy a szerzők szerint Ceuta határának is ugyanúgy meg kell szűnnie, mint egykor a berlini falnak.

Members of Moroccan security forces gather next to an overturned damaged vehicle at the site of clashes near Fnideq, on the Morocco-Spain border, on July 31, 2026. Thousands of migrants crossed overnight from Morocco into Spain's north Africa's Ceuta enclave, a police source said on July 31, as Prime Minister Pedro Sanchez was set to arrive to manage the latest migrant crisis on the border. (Photo by Abdel Majid BZIOUAT / AFP)
Fotó: Abdel Majid BZIOUAT / AFP

Spanyolországot „megszálló hatalom”-ként emlegetik

A közösségi médiában sok hozzászóló Spanyolországot is bírálja. Egyesek kettős mércével vádolják Madridot, mert szerintük miközben Izrael palesztinokkal kapcsolatos politikáját kritizálja, maga is marokkói területet tart megszállva. Ezekben a véleményekben Spanyolország nem saját határát védő államként, hanem megszálló hatalomként jelenik meg.

Remélik, hogy elterjesztik az iszlámot

Különösen nagy visszhangot váltott ki egy videó, amelyen egy csoport férfi a szabadban imádkozik Ceutában.

A hozzászólások között olyan üzenetek is megjelentek, mint hogy „Remélhetőleg Ceuta hamarosan Marokkóhoz fog tartozni”, illetve „Remélhetőleg ott is elterjesztik az iszlámot”.

Ezek a vélemények a migrációt nemcsak területi, hanem kulturális és vallási terjeszkedésként értelmezik – írja a lap.

Hasonló álláspontot képvisel a Nagy-Britanniában élő, marokkói származású influenszer, Aslem Souria is. Egy angol nyelvű videóban azt mondja, hogy a marokkóiak egyszerűen a saját országukba mentek, mert szerinte Ceuta szó szerint marokkói földön fekszik, és a Nyugat nem akadályozhatja meg őket abban, hogy visszaszerezzék azt.

CEUTA, SPAIN - JULY 30: Hundreds of migrants have attempted to swim from Morocco to the Spanish city of Ceuta in North Africa, while the number of arrivals exceeded 1,500 in just over a week, according to local news in Cueta, Spain on July 30, 2026. As Moroccan and Algerian migrants attempted to reach Ceuta by swimming, most were reportedly intercepted by Moroccan patrol boats. Spain's Maritime Rescue Service and the Spanish Red Cross rescued 117 people from the water, while the Civil Guard assisted around 200 others with patrol boats. The Spanish Civil Guard also found two bodies which raised the death toll along Ceuta's coastline so far this year to 29. Marcos Moreno / Anadolu (Photo by MARCOS MORENO / Anadolu via AFP)
Fotó: MARCOS MORENO / ANADOLU

Nem mindenki ért egyet

Nem minden marokkói ért egyet ezzel a megközelítéssel. Sokak szerint a szegénység, a munkanélküliség és a lehetőségek hiánya a migráció valódi oka.

Véleményük szerint a Ceutába irányuló elvándorlás nem oldja meg ezeket a problémákat, épp ellenkezőleg: Marokkó számos olyan fiatalját veszíti el, akikre az ország fejlődéséhez szükség lenne.

A közösségi médiában megjelent reakciók jól mutatják, hogy a világ különböző részein mennyire eltérően ítélik meg a ceutai eseményeket. Míg Európában elsősorban a határvédelem és a migráció áll a viták középpontjában, az arab világ egyes felhasználói nemzeti visszahódításként vagy akár vallási sikerként tekintenek a történésekre.

Ezek az ellentétes értelmezések teszik igazán egyértelművé, hogy a ceutai válság már nem csupán a határbiztonság kérdése, hanem egy nagyobb politikai és társadalmi konfliktus részévé is vált.

Facebook-csoportokban szervezhették a ceutai határáttörést a migránsok

Öt Facebook-csoportot törölt a Meta, melyeknek összesen több mint 230 ezer tagja volt. A csoportokban a gyanú szerint a spanyolországi Ceuta elleni tömeges határátlépést szervezték. Az ügy újra felvetette annak lehetőségét is, hogy állami szereplők is közreműködhettek az akció előkészítésében.

 

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