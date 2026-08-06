Vallási győzelemként ünneplik a ceutai migránshullámot az arab közösségi médiában

Július végén több, mint hetvenezer illegális migráns kelt át Marokkóból Ceuta területére. Ez a szám majdnem megegyezett a spanyol enklávé teljes lakosságával. Sokan úszva vagy a határvédelmi létesítményeket megkerülve lépték át a határt.
A tömeges beáramlás során 75 ember halt meg, és több mint ezren részesültek orvosi ellátásban.
Bár sok migráns később visszatért Marokkóba, több tízezren maradtak Ceutában.
A befogadóközpontok továbbra is túlzsúfoltak, és sokan továbbra is a szabadban alszanak – írja az Apollo News-ra hivatkozva az Exxpress.
„Felszabadulásként” ünnepelték a közösségi médiában
Miközben Európában a határvédelemről és a migráció kezeléséről folyik vita, az arab közösségi médiában egészen máshogy értelmezik a tömeges határáttörést: számos felhasználó Ceutát megszállt marokkói területként emlegeti, és úgy véli, hogy csak idő kérdése, mikor kerül vissza Marokkóhoz.
Nagy figyelmet kapott egy videó is, amelyet a több mint 200 ezer Instagram-követővel rendelkező algériai influenszer, daily.ikraam tett közzé:
a felvételen a több tízezer marokkói belépését a megszállt marokkói területekre irányuló közös lépésként értékeli, és reményét fejezi ki, hogy Ceutát egyszer teljesen „felszabadítják”.
Szintén elterjedt egy képmontázs a közösségi oldalakon. Az egyik képen a ceutai határnál látható emberek szerepelnek a „Maroc 2027” felirattal, alatta pedig a berlini fal leomlását ábrázoló történelmi fotó „Berlin 1989” felirattal. Az összeállítás azt sugallja, hogy a szerzők szerint Ceuta határának is ugyanúgy meg kell szűnnie, mint egykor a berlini falnak.
Spanyolországot „megszálló hatalom”-ként emlegetik
A közösségi médiában sok hozzászóló Spanyolországot is bírálja. Egyesek kettős mércével vádolják Madridot, mert szerintük miközben Izrael palesztinokkal kapcsolatos politikáját kritizálja, maga is marokkói területet tart megszállva. Ezekben a véleményekben Spanyolország nem saját határát védő államként, hanem megszálló hatalomként jelenik meg.
Remélik, hogy elterjesztik az iszlámot
Különösen nagy visszhangot váltott ki egy videó, amelyen egy csoport férfi a szabadban imádkozik Ceutában.
A hozzászólások között olyan üzenetek is megjelentek, mint hogy „Remélhetőleg Ceuta hamarosan Marokkóhoz fog tartozni”, illetve „Remélhetőleg ott is elterjesztik az iszlámot”.
Ezek a vélemények a migrációt nemcsak területi, hanem kulturális és vallási terjeszkedésként értelmezik – írja a lap.
Hasonló álláspontot képvisel a Nagy-Britanniában élő, marokkói származású influenszer, Aslem Souria is. Egy angol nyelvű videóban azt mondja, hogy a marokkóiak egyszerűen a saját országukba mentek, mert szerinte Ceuta szó szerint marokkói földön fekszik, és a Nyugat nem akadályozhatja meg őket abban, hogy visszaszerezzék azt.
Nem mindenki ért egyet
Nem minden marokkói ért egyet ezzel a megközelítéssel. Sokak szerint a szegénység, a munkanélküliség és a lehetőségek hiánya a migráció valódi oka.
Véleményük szerint a Ceutába irányuló elvándorlás nem oldja meg ezeket a problémákat, épp ellenkezőleg: Marokkó számos olyan fiatalját veszíti el, akikre az ország fejlődéséhez szükség lenne.
A közösségi médiában megjelent reakciók jól mutatják, hogy a világ különböző részein mennyire eltérően ítélik meg a ceutai eseményeket. Míg Európában elsősorban a határvédelem és a migráció áll a viták középpontjában, az arab világ egyes felhasználói nemzeti visszahódításként vagy akár vallási sikerként tekintenek a történésekre.
Ezek az ellentétes értelmezések teszik igazán egyértelművé, hogy a ceutai válság már nem csupán a határbiztonság kérdése, hanem egy nagyobb politikai és társadalmi konfliktus részévé is vált.
Facebook-csoportokban szervezhették a ceutai határáttörést a migránsok
Öt Facebook-csoportot törölt a Meta, melyeknek összesen több mint 230 ezer tagja volt. A csoportokban a gyanú szerint a spanyolországi Ceuta elleni tömeges határátlépést szervezték. Az ügy újra felvetette annak lehetőségét is, hogy állami szereplők is közreműködhettek az akció előkészítésében.