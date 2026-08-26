Ritka látogatás: Moszkvába utazott a CIA igazgatója

Megerősítette a Kreml szóvivője, hogy valóban John Ratcliffe, az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) igazgatója járt hétfőn Moszkvában.

Dmitrij Peszkov megerősítette a CIA vezető látogatását - Fotó: RAMIL SITDIKOV / POOL

Dmitrij Peszkov, az orosz államfő sajtótitkára az Interfax hírügynökséggel kedden közölte, hogy Vlagyimir Putyin elnök nem fogadta Ratcliffe-et.

A Kreml szóvivője a The Washington Post című lapnak azt mondta, hogy a látogatás célja "a szakszolgálatok közötti kapcsolat" volt.

A CIA látogatás előtt Peszkov kemény üzenetet küldött Londonnak

Ahogy az Origo is beszámolt róla, London egyértelműen részt vesz a háborúban, és mindezt Ukrajna oldalán teszi – így kommentálta a Kreml szóvivője a legújabb, Storm Shadow rakétákat érintő döntést. Dmitrij Peszkov azután nyilatkozott, hogy Andy Burnham brit miniszterelnök hivatala közölte, lehetővé teszik a nagy hatótávolságú fegyver brit alkatrészeinek minősített adatainak átadását.