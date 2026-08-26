Ritka látogatás: Moszkvába utazott a CIA igazgatója

Megerősítette a Kreml szóvivője, hogy valóban John Ratcliffe, az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) igazgatója járt hétfőn Moszkvában.
Dmitrij Peszkov, az orosz államfő sajtótitkára az Interfax hírügynökséggel kedden közölte, hogy Vlagyimir Putyin elnök nem fogadta Ratcliffe-et.
A Kreml szóvivője a The Washington Post című lapnak azt mondta, hogy a látogatás célja "a szakszolgálatok közötti kapcsolat" volt.
A CIA látogatás előtt Peszkov kemény üzenetet küldött Londonnak
Ahogy az Origo is beszámolt róla, London egyértelműen részt vesz a háborúban, és mindezt Ukrajna oldalán teszi – így kommentálta a Kreml szóvivője a legújabb, Storm Shadow rakétákat érintő döntést. Dmitrij Peszkov azután nyilatkozott, hogy Andy Burnham brit miniszterelnök hivatala közölte, lehetővé teszik a nagy hatótávolságú fegyver brit alkatrészeinek minősített adatainak átadását.