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CIA

Ritka látogatás: Moszkvába utazott a CIA igazgatója

6 perce
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Moszkvába látogatott John Ratcliffe, az amerikai hírszerzés egyik legfontosabb vezetője, de Vlagyimir Putyin nem fogadta. A CIA igazgatójának oroszországi útja a Kreml szerint a két ország szakszolgálatai közötti kapcsolattartást szolgálta.
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CIAKreml (Moszkva)Dimitrij Peszkov

Megerősítette a Kreml szóvivője, hogy valóban John Ratcliffe, az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) igazgatója járt hétfőn Moszkvában.

CIA, Kremlin spokesman Dmitry Peskov attends a meeting of Russia's President with his Tanzania's counterpart at the Kremlin in Moscow on June 3, 2026. (Photo by Ramil Sitdikov / POOL / AFP)
Dmitrij Peszkov megerősítette a CIA vezető látogatását - Fotó: RAMIL SITDIKOV / POOL

Dmitrij Peszkov, az orosz államfő sajtótitkára az Interfax hírügynökséggel kedden közölte, hogy Vlagyimir Putyin elnök nem fogadta Ratcliffe-et.

A Kreml szóvivője a The Washington Post című lapnak azt mondta, hogy a látogatás célja "a szakszolgálatok közötti kapcsolat" volt.

A CIA látogatás előtt Peszkov kemény üzenetet küldött Londonnak

Ahogy az Origo is beszámolt róla, London egyértelműen részt vesz a háborúban, és mindezt Ukrajna oldalán teszi – így kommentálta a Kreml szóvivője a legújabb, Storm Shadow rakétákat érintő döntést. Dmitrij Peszkov azután nyilatkozott, hogy Andy Burnham brit miniszterelnök hivatala közölte, lehetővé teszik a nagy hatótávolságú fegyver brit alkatrészeinek minősített adatainak átadását.

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