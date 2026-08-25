Titokban Moszkvába repült a CIA igazgatója – fontos tárgyalás állhat a háttérben

A légiforgalom online nyomon követésére szolgáló rendszerek adatai szerint a CIA igazgatójának repülőgépe a Washington közelében található Andrews légibázisról indult, majd Riga érintésével érkezett Oroszországba. Az Andrews légibázis különösen fontos szerepet tölt be az amerikai kormányzat működésében: innen indul Donald Trump elnöki repülőgépe, valamint számos magas rangú amerikai tisztviselő gépe is. Augusztus elején erre a támaszpontra szállították Robert Gilman volt amerikai tengerészgyalogost is, akit korábban Oroszországban ítéltek el hivatalos személy elleni erőszak miatt.

John Ratcliffe, a CIA igazgatója titokban Moszkvába utazott, ahol orosz tisztviselőkkel tárgyalhat (forrás: cbsnews.com)

Mit keresett a CIA igazgatója Moszkvában?

John Ratcliffe bejelentés nélküli moszkvai látogatásáról Jennifer Jacobs, a CBS News Fehér Ház-i tudósítója számolt be. A CIA igazgatójának útjáról egyelőre kevés részlet ismert, így azt sem hozták nyilvánosságra, pontosan milyen ügyben tárgyalhatott az orosz tisztviselőkkel.

Az Axios egyik forrása szerint

Ratcliffe kifejezetten azért utazott Moszkvába, hogy magas rangú orosz tisztviselőkkel folytasson tárgyalásokat. A forrás szerint az Egyesült Államok már az út előtt tájékoztatta Ukrajnát arról, hogy magas szintű amerikai delegáció indul az orosz fővárosba, és a támadások felfüggesztését is kérték.

A CBS beszámolója szerint Ratcliffe az amerikai légierő egyik Boeing C-17-es repülőgépén érkezett Moszkvába. A katonai gép kedden reggel landolt az orosz főváros egyik repülőterén.

Felmerült az is, hogy a CIA igazgatójának útja összefüggésben lehet Charles Zimmerman amerikai állampolgár ügyével. Zimmermant idén öt év börtönbüntetésre ítélték Oroszországban, miután a jachtján fegyvereket és lőszereket találtak.

Az amerikai férfi az Egyesült Államokból hajózott Szocsiba, hogy találkozzon egy kazanyi nővel, akivel az interneten ismerkedett meg. A határőröknek azonban nem jelezte, hogy fegyvereket is szállít magával. Állítása szerint ezeket önvédelem céljából tartotta a hajón.

Az iStories nevű orosz oknyomozó lap arról írt, hogy Vlagyimir Putyin augusztus 25-én két titkos rendeletet is aláírt, amelyek közül az egyik feltehetően Zimmerman kegyelméről rendelkezhetett.