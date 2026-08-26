Putyinnal nem találkozott, de nem tudni mit csinált a CIA igazgatója Moszkvában

Kedden a CBS robbantotta a hírt, hogy John Ratcliffe minden jel szerint elutazott Moszkvába. A CIA igazgatójának útját azonban hivatalosan nem jelentették be, a kérdésekre pedig szinte senki nem akart válaszolni.

A CIA igazgatójának látogatásáról Donald Trump elnök is tudott, a Fehér Ház azonban nem kommentálta a moszkvai utat

Fotó: NATHAN HOWARD / POOL

Ratcliffe útját a repülési adatok árulták el, amelyek tanúsága szerint egy amerikai kormányzati szállító repülőgép a Washington külvárosában található Andrews bázisról felszállt és a Lettország fővárosa felé vette az irányt, ahonnan aztán egy nappal később tovább indult Moszkvába. Az amerikai repülőgép, amely Moszkvába érkezett, egy C-17A Globemaster III, a Védelmi Minisztérium nehéz teherszállító repülőgépe.

Egy második, az amerikai légierő kötelékébe tartozó repülőgép, egy C-40B is felszállt az Andrews bázisról, és néhány órával a C-17A Lettországba érkezése után landolt Rigában. A repülőgép egyébként egy átalakított üzleti sugárhajtású repülőgép, amelyet magas rangú kormánytisztviselők szállítására használnak.

Később a Washington Post egy közösségi médiában terjedő videót szúrt ki, amelyeken több, piros, diplomata rendszámmal ellátott gépjármű hajt át a moszkvai Új Arbat sugárúton.

Ratcliffe útját azonban csönd övezte csupán, miután sem a Pentagon, sem a CIA, sem pedig a Fehér Ház nem kívánta kommentálni az igazgató látogatását. Megtette azonban ezt helyettük Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője, aki megerősítette a látogatás tényét, valamint jelezte, hogy Vlagyimir Putyin elnök nem találkozott az amerikai hírszerzés vezetőjével.

Ratcliffe tárgyalása kapcsán Peszkov annyit árult csak el, hogy az FSZB igazgatójával zajlottak megbeszélések, annak részleteiről azonban ő sem árult el többet.

A CIA igazgatójának látogatása mögött több ok is meghúzódhat

Az Egyesült Államok és annak kormánya továbbra is alapvetően Ukrajnát támogatja a jelenleg is zajló háborúban. Oroszország ugyanis geopolitikai vetélytárs, ez azonban magával hoz egy másik aspektust is. A két szuperhatalom ugyanis nem csak Ukrajnában áll ellentétes oldalon, de az iráni háborúban is.

Nemrég Donald Trump bejelentette a gazdasági D-napot, ami újabb, minden eddiginél átfogóbb szankciókat vezet be Irán ellen. Oroszország azonban egyike azon országoknak amelyek kereskedelmet folytatnak az iszlám országgal.

Az Egyesült Államok azonban mindenkitől elvárja, hogy szüntesse be a kereskedelmet Iránnal, erre azonban Oroszországot nem biztos hogy olyan könnyű rávenni. Ratcliffe tehát könnyen lehet, hogy az iráni helyzet kapcsán ült le tárgyalni az FSZB vezetőjével.