Putyinnal nem találkozott, de nem tudni mit csinált a CIA igazgatója Moszkvában

Kedden a CBS robbantotta a hírt, hogy John Ratcliffe minden jel szerint elutazott Moszkvába. A CIA igazgatójának útját azonban hivatalosan nem jelentették be, a kérdésekre pedig szinte senki nem akart válaszolni.
Ratcliffe útját a repülési adatok árulták el, amelyek tanúsága szerint egy amerikai kormányzati szállító repülőgép a Washington külvárosában található Andrews bázisról felszállt és a Lettország fővárosa felé vette az irányt, ahonnan aztán egy nappal később tovább indult Moszkvába. Az amerikai repülőgép, amely Moszkvába érkezett, egy C-17A Globemaster III, a Védelmi Minisztérium nehéz teherszállító repülőgépe.
Egy második, az amerikai légierő kötelékébe tartozó repülőgép, egy C-40B is felszállt az Andrews bázisról, és néhány órával a C-17A Lettországba érkezése után landolt Rigában. A repülőgép egyébként egy átalakított üzleti sugárhajtású repülőgép, amelyet magas rangú kormánytisztviselők szállítására használnak.
Később a Washington Post egy közösségi médiában terjedő videót szúrt ki, amelyeken több, piros, diplomata rendszámmal ellátott gépjármű hajt át a moszkvai Új Arbat sugárúton.
Ratcliffe útját azonban csönd övezte csupán, miután sem a Pentagon, sem a CIA, sem pedig a Fehér Ház nem kívánta kommentálni az igazgató látogatását. Megtette azonban ezt helyettük Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője, aki megerősítette a látogatás tényét, valamint jelezte, hogy Vlagyimir Putyin elnök nem találkozott az amerikai hírszerzés vezetőjével.
Ratcliffe tárgyalása kapcsán Peszkov annyit árult csak el, hogy az FSZB igazgatójával zajlottak megbeszélések, annak részleteiről azonban ő sem árult el többet.
A CIA igazgatójának látogatása mögött több ok is meghúzódhat
Az Egyesült Államok és annak kormánya továbbra is alapvetően Ukrajnát támogatja a jelenleg is zajló háborúban. Oroszország ugyanis geopolitikai vetélytárs, ez azonban magával hoz egy másik aspektust is. A két szuperhatalom ugyanis nem csak Ukrajnában áll ellentétes oldalon, de az iráni háborúban is.
Nemrég Donald Trump bejelentette a gazdasági D-napot, ami újabb, minden eddiginél átfogóbb szankciókat vezet be Irán ellen. Oroszország azonban egyike azon országoknak amelyek kereskedelmet folytatnak az iszlám országgal.
Az Egyesült Államok azonban mindenkitől elvárja, hogy szüntesse be a kereskedelmet Iránnal, erre azonban Oroszországot nem biztos hogy olyan könnyű rávenni. Ratcliffe tehát könnyen lehet, hogy az iráni helyzet kapcsán ült le tárgyalni az FSZB vezetőjével.
A másik lehetséges ok természetesen az orosz–ukrán háború, ahol a tárgyalások már egy ideje megrekedtek. Az elmúlt időszakban ráadásul Ukrajna sikeresen tudta fokozni mélységi csapásméréseit, amelyek egyre több kárt okoznak az orosz gazdaságnak. Az amerikai hírszerzés ráadásul nem olyan régen figyelmeztetett, hogy Oroszország hibrid, vagy tényleges katonai lépésekkel próbára tehet egy NATO-tagállamot.
Ezek után nem nehéz elképzelni, hogy Ratcliffe látogatása akár ezen fenyegetéssel, vagy magával a háborúval is összefügghetett.
Nem minden nap repül a hírszerzés vezetője Moszkvába
Végső soron azonban egyelőre nem lehet tudni, hogy rejtélyes látogatásnak mi volt a célja. Peszkovot egyébként arról is kérdezték, hogy pozitív fejleménynek tartja-e látogatást, amire az orosz elnök szóvivője igennel felelt, azonban azt is jelezte, hogy korai lenne még áttörésről beszélni.
A hírek szerint egyébként az ukránokat tájékoztatta az amerikai fél a látogatásról, annak fejleményeiről pedig beszámolnak majd nekik.
Azt, hogy pontosan mi volt a látogatás oka és jelentősége, feltehetőleg a közvélemény csak később fogja megtudni és megérteni. Amikor William J. Burns, aki Joe Biden elnöksége alatt vezette az ügynökséget utoljára látogatást tett Moszkvában, akkor figyelmeztette Putyint és legfőbb tanácsadóit, hogy ne támadják meg Ukrajnát, és ismertette a következményeket. Moszkva azonban heteken belül megkezdte teljes körű invázióját.