Figyelmeztetést kapott Moszkva a CIA vezetőjétől: ez volt a titkos látogató célja

A CIA igazgatója, John Ratcliffe ezen a héten Moszkvában figyelmeztette az orosz tisztviselőket: ne mélyítsék el a konfliktust Amerika NATO-szövetségeseivel - különösen Észtországgal, Lettországgal és Litvániával - válaszul Moszkva patthelyzetbe jutott ukrajnai inváziójára. Erről két, az ügyet jól ismerő forrás számolt be a Politico szerint.
Az amerikai hírszerzés főnöke a keddi, ritkaságnak számító és előre be nem jelentett moszkvai utat arra is felhasználta, hogy nyomást gyakoroljon Oroszországra az Iránnak nyújtott katonai és gazdasági támogatás csökkentése érdekében.
Ezt a két forrás egyike, valamint egy az utazást ismerő brit tisztviselő is megerősítette.
Kiderült, mi volt a célja a CIA igazgató moszkvai látogatásának
Ratcliffe oroszországi útjának híre, amelyet a kormányzat hivatalosan ma reggelig nem ismert el, heves találgatásokat váltott ki Washingtonban és Európában, mivel ez volt az első ismert CIA-igazgatói út az orosz fővárosba Donald Trump elnöksége alatt. Korábban, 2021 végén Joe Biden akkori elnök hírszerzési főnöke,
Bill Burns figyelmeztette Vlagyimir Putyin orosz elnököt, hogy ne rohanja le Ukrajnát - az orosz erők három hónappal később megkezdték a támadásokat.
Oroszország az elmúlt hetekben egy sor fenyegetést kiadott az Ukrajnát támogató NATO-országok ellen, félelmet keltve azzal kapcsolatban, hogy Moszkva újabb agresszív hibrid hadviselési intézkedéseket vagy korlátozott katonai fellépést folytathat a NATO-szövetségesek, köztük az Egyesült Királyság ellen.
A találkozó elsődleges célja az volt, hogy figyelmeztesse Oroszországot a balti államok elleni eszkalációs fellépésre
- mondta az ügyhöz közel álló egyik forrás.
A Wall Street Journal szerdai beszámolója szerint Ratcliffe látogatása során a NATO-országok megtámadása ellen intett, további részleteket nem közölt. A Fehér Ház szóvivője csupán Trump elnök szerdai nyilatkozataira hivatkozott.
Az Amerikai Egyesült Államok elnöke egy reggeli rádióinterjúban cáfolta azokat a találgatásokat, miszerint Ratcliffe látogatásának célja Putyin figyelmeztetése lett volna. Bár „félig-meddig rutinszerűnek” nevezte a találkozót, elismerte, hogy a megbeszélések a háború lezárásáról szóltak.
Utálok csalódást okozni az embereknek. Szeretnénk látni, hogy véget ér a háború Ukrajnával
- mondta.
Mint arról korábban beszámoltunk, Ratcliffe az amerikai légierő egyik Boeing C-17-es különgépével érkezett Moszkvába; a katonai repülőgép kedd reggel landolt az orosz fővárosban. Bár a be nem jelentett látogatás pontos célja továbbra sem teljesen világos, a CIA igazgatója a hírek szerint személyesen nem tárgyalt Putyinnal.
Hétfőn Scott Bessent, az Egyesült Államok pénzügyminiszter azzal fenyegetőzött, hogy jelentősen kiterjeszti a szankciókat azokra az országokra, amelyek nem hajlandók megszakítani gazdasági kapcsolataikat Iránnal.
Az első forrás és a brit tisztviselő szerint Ratcliffe ezt a kérdést az orosz tisztségviselőkkel is felvetette. A brit tisztviselő elmondta: a CIA igazgatója kifejezte azt a szándékot, hogy Moszkva fejezze be a fegyverek és védelmi technológiák megosztását Iránnal, egyúttal azt tanácsolta Moszkvának, hogy ne „reagálja túl”, ha a szankciók őt is érintik.
Jelentések szerint Oroszország drónarzenáljának megerősítésére szolgáló anyagokat szállított Iránnak, és esetleg segíthet Teheránnak a Közel-Keleten található amerikai létesítmények elleni csapások pontos célzásában is.