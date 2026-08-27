Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Unger Annát jelölik a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének

Fontos

Itt a bejelentés: 120 ezer forintra emelik a legkisebb öregségi nyugdíjat

oroszország

Figyelmeztetést kapott Moszkva a CIA vezetőjétől: ez volt a titkos látogató célja

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
John Ratcliffe a héten Moszkvába látogatott. A CIA igazgatójának látogatását nem jelentettek be előre, és még most sem világos a pontos célja. Három közeli forrás szerint azonban erős figyelmeztetést adtak Oroszországnak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
oroszországjohn ratcliffcia

A CIA igazgatója, John Ratcliffe ezen a héten Moszkvában figyelmeztette az orosz tisztviselőket: ne mélyítsék el a konfliktust Amerika NATO-szövetségeseivel - különösen Észtországgal, Lettországgal és Litvániával - válaszul Moszkva patthelyzetbe jutott ukrajnai inváziójára. Erről két, az ügyet jól ismerő forrás számolt be a Politico szerint.

Kiderült, mi volt a célja a CIA igazgató moszkvai látogatásának
Kiderült, mi volt a célja a CIA igazgató moszkvai látogatásának. Fotó: NATHAN HOWARD / POOL

Az amerikai hírszerzés főnöke a keddi, ritkaságnak számító és előre be nem jelentett moszkvai utat arra is felhasználta, hogy nyomást gyakoroljon Oroszországra az Iránnak nyújtott katonai és gazdasági támogatás csökkentése érdekében.

 Ezt a két forrás egyike, valamint egy az utazást ismerő brit tisztviselő is megerősítette.

Kiderült, mi volt a célja a CIA igazgató moszkvai látogatásának

Ratcliffe oroszországi útjának híre, amelyet a kormányzat hivatalosan ma reggelig nem ismert el, heves találgatásokat váltott ki Washingtonban és Európában, mivel ez volt az első ismert CIA-igazgatói út az orosz fővárosba Donald Trump elnöksége alatt. Korábban, 2021 végén Joe Biden akkori elnök hírszerzési főnöke, 

Bill Burns figyelmeztette Vlagyimir Putyin orosz elnököt, hogy ne rohanja le Ukrajnát - az orosz erők három hónappal később megkezdték a támadásokat.

Oroszország az elmúlt hetekben egy sor fenyegetést kiadott az Ukrajnát támogató NATO-országok ellen, félelmet keltve azzal kapcsolatban, hogy Moszkva újabb agresszív hibrid hadviselési intézkedéseket vagy korlátozott katonai fellépést folytathat a NATO-szövetségesek, köztük az Egyesült Királyság ellen.

A találkozó elsődleges célja az volt, hogy figyelmeztesse Oroszországot a balti államok elleni eszkalációs fellépésre

 - mondta az ügyhöz közel álló egyik forrás.

A Wall Street Journal szerdai beszámolója szerint Ratcliffe látogatása során a NATO-országok megtámadása ellen intett, további részleteket nem közölt. A Fehér Ház szóvivője csupán Trump elnök szerdai nyilatkozataira hivatkozott.

Az Amerikai Egyesült Államok elnöke egy reggeli rádióinterjúban cáfolta azokat a találgatásokat, miszerint Ratcliffe látogatásának célja Putyin figyelmeztetése lett volna. Bár „félig-meddig rutinszerűnek” nevezte a találkozót, elismerte, hogy a megbeszélések a háború lezárásáról szóltak.

Utálok csalódást okozni az embereknek. Szeretnénk látni, hogy véget ér a háború Ukrajnával

- mondta.

Mint arról korábban beszámoltunk, Ratcliffe az amerikai légierő egyik Boeing C-17-es különgépével érkezett Moszkvába; a katonai repülőgép kedd reggel landolt az orosz fővárosban. Bár a be nem jelentett látogatás pontos célja továbbra sem teljesen világos, a CIA igazgatója a hírek szerint személyesen nem tárgyalt Putyinnal.

Hétfőn Scott Bessent, az Egyesült Államok pénzügyminiszter azzal fenyegetőzött, hogy jelentősen kiterjeszti a szankciókat azokra az országokra, amelyek nem hajlandók megszakítani gazdasági kapcsolataikat Iránnal. 

Az első forrás és a brit tisztviselő szerint Ratcliffe ezt a kérdést az orosz tisztségviselőkkel is felvetette. A brit tisztviselő elmondta: a CIA igazgatója kifejezte azt a szándékot, hogy Moszkva fejezze be a fegyverek és védelmi technológiák megosztását Iránnal, egyúttal azt tanácsolta Moszkvának, hogy ne „reagálja túl”, ha a szankciók őt is érintik.

Jelentések szerint Oroszország drónarzenáljának megerősítésére szolgáló anyagokat szállított Iránnak, és esetleg segíthet Teheránnak a Közel-Keleten található amerikai létesítmények elleni csapások pontos célzásában is.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!