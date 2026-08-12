Donald Trump: Az Egyesült Államok ellenőrzi a Hormuzi-szorost

Az amerikai elnök közösségi oldalán szólt vissza az iráni tisztviselők vádjaira. Donald Trump szerint az Egyesült Államok ellenőrzi a Hormuzi-szorost, Iránnak pedig csak a 300 százalékos infláció maradt.
„Az USA teljes mértékben ellenőrzi a Hormuzi-szorost. AZT HISZEM, MEG FOGJUK MEGŐRZNI! A tengeri blokádunkat mindenki »ACÉLFALNAK« nevezi, és Irán semmit sem tehet ez ellen” – írta az elnök közösségi oldalán közzétett bejegyzésében.
Trump egyúttal hangsúlyozta, hogy Iránnak nincs már sem légiereje sem pedig haditengerészete amivel képes lenne a blokád megtörésére. „Csak ÁLHÍREIK és 300%-OS INFLÁCIÓJUK van, és ez egyre rosszabb! Irán csak beszéd, semmi tett” – írta az elnök. Trump nem sokkal azután reagált, hogy az iráni Forradalmi Gárda parancsnokának főtanácsadója az amerikai PBS-nek adott interjúban jelezte, hogy Irán képes lenne fenntartani a háborút Trump elnökségének végééig.
Trump korábban arról beszélt, hogy megsemmisítő csapásra készül az amerikai hadsereg, azonban később ezt a környező szövetséges országok kérésére elhalasztotta. Trump szerint Szaúd-Arábia, Omán és az Egyesült Arab Emírségek is diplomáciai megoldást sürget. Azt azonban nem árulta el az elnök, hogy mennyi időt hagyott a tárgyalásoknak az újabb csapások előtt.