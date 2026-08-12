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Irán

Donald Trump: Az Egyesült Államok ellenőrzi a Hormuzi-szorost

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Az amerikai elnök közösségi oldalán reagált az iráni tisztségviselők vádjaira, és jelezte, hogy az amerikai haderő blokádja továbbra is áthatolhatatlan. Donald Trump szerint ezzel az Egyesült Államok teljes mértékben ellenőrzése alatt tarja a Hormuzi-szorost, Iránnak pedig már nem maradt sem légiereje, sem haditengerészete.
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IránDonald TrumpHormuzi-szorosEgyesült Államok

Az amerikai elnök közösségi oldalán szólt vissza az iráni tisztviselők vádjaira. Donald Trump szerint az Egyesült Államok ellenőrzi a Hormuzi-szorost, Iránnak pedig csak a 300 százalékos infláció maradt. 

Trump közösségi oldalán jelezte, hogy Iránnak már csak az infláció maradt, a blokád pedig marad
Trump közösségi oldalán jelezte, hogy Iránnak már csak az infláció maradt, a blokád pedig marad 
Fotó: ANNA MONEYMAKER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

„Az USA teljes mértékben ellenőrzi a Hormuzi-szorost. AZT HISZEM, MEG FOGJUK MEGŐRZNI! A tengeri blokádunkat mindenki »ACÉLFALNAK« nevezi, és Irán semmit sem tehet ez ellen” – írta az elnök közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. 

Trump egyúttal hangsúlyozta, hogy Iránnak nincs már sem légiereje sem pedig haditengerészete amivel képes lenne a blokád megtörésére. „Csak ÁLHÍREIK és 300%-OS INFLÁCIÓJUK van, és ez egyre rosszabb! Irán csak beszéd, semmi tett” – írta az elnök. Trump nem sokkal azután reagált, hogy az iráni Forradalmi Gárda parancsnokának főtanácsadója az amerikai PBS-nek adott interjúban jelezte, hogy Irán képes lenne fenntartani a háborút Trump elnökségének végééig. 

Trump korábban arról beszélt, hogy megsemmisítő csapásra készül az amerikai hadsereg, azonban később ezt a környező szövetséges országok kérésére elhalasztotta. Trump szerint Szaúd-Arábia, Omán és az Egyesült Arab Emírségek is diplomáciai megoldást sürget. Azt azonban nem árulta el az elnök, hogy mennyi időt hagyott a tárgyalásoknak az újabb csapások előtt. 

 

 

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