Donald Trump a Hormuzi-szorossal viccelődött, Putyin nagy dobásra készülhet

Az amerikai elnök az elmúlt időszakban egyre több alkalommal utalt arra, hogy Irán már nem tudja megvédeni magát. Nemrég Donald Trump pedig már egészen odáig ment, hogy kijelentette, a Hormuzi-szoros hamarosan az Egyesült Államok területe lesz.
Donald Trump nem először ostorozza Iránt
Az amerikai elnök több alkalommal is arról beszélt az elmúlt hetekben, hogy Irán sem haditengerészettel, sem pedig légierővel nem rendelkezik, így pedig nemcsak megvédeni képtelen magát, de esélye sincs arra, hogy megtörje az Egyesült Államok blokádját. Nemrég Trump a Garden City-ben, egy rendőrakadémián mondott beszédet, ahol ismét üzent az iszlám országnak.
Az amerikai ugyanis viccelődve jelezte, hogy „miután végleg legyőztük Iránt, amely súlyos vereséget szenved, hamarosan bejelentem, hogy a Hormuzi-szoros az Egyesült Államok területe”.
Kazem Gharibabadi iráni külügyminiszter-helyettes elutasította Trump kijelentéseit, mondván, hogy az országot „nem lehet megfélemlíteni”, és hogy a stratégiai fontosságú vízi út továbbra is az ország ellenőrzése és fennhatósága alatt marad.
Putyin már egy új konfliktust készít elő
A New York Times beszámolója szerint az orosz elnök, Vlagyimir Putyin a háttérben már egy ideje megkezdte egy új, Európa ellen irányuló hadművelet előkészítését. A lap belső forrásokra hivatkozva arról ír, hogy 2025 végén Putyin eligazításra hívta össze a katonai vezetőket, és kitűzte a 2026-os év célját: a NATO és az EU belülről történő szétbontását.
Ezekben a tervekben Moldova kulcsfontosságú szerepet játszik. Nyugati hírszerzők szerint a Kreml legfontosabb célja Ukrajna térdre kényszerítése, a második pedig Moldova elfoglalása.
Éppen emiatt Oroszország megpróbálta befolyásolni a 2025. szeptemberi moldovai parlamenti választásokat is: internetes támadásokat indítottak, álhíreket terjesztettek, valamint szavazatokat vásároltak és kampányokat pénzeltek.
Kétszáz magyar kért segítséget
„Az elmúlt napokban folyamatosan érkeznek hozzánk jelentések kisebb-nagyobb erdő- és bozóttüzekről Horvátországból, Szerbiából, Montenegróból, Görögországból, Alsó-Ausztriából és Európa más térségeiből is. Külképviseleteink és a Konzuli Szolgálat folyamatosan figyelik a helyzetet” – írta közösségi oldalán Orbán Anita külügyminiszter.
A tárcavezető közlése szerint a Konzuli Szolgálat call centere csak egy éjszaka folyamán 170 hívást fogadott, ebből 73 Omis térségével volt kapcsolatos.
„A külképviseleti vonalakon is nagyon sok megkeresést kezelnek kollégáink. Ezek döntő többsége már nem segítségkérés, hanem tájékoztatáskérés, ami azt is mutatja, hogy az utazók egyre tudatosabban keresik a hiteles információkat” – fogalmazott.
Farage hozta a kötelezőt
A Reform UK elnöke hozta a papírformát, és nagy aránnyal nyerte meg a saját helyére kiírt időközi választást a tengerparti Clacton városában. Nigel Farage győzelme várható volt, azonban az igazi harc még csak most kezdődik, hiszen a lemondását előidéző financiális botrányt továbbra is vizsgálja a brit parlament.
Nigel Farage elébe ment a dolgoknak, miután nemrég kiderült, hogy Christopher Harborne kriptomilliárdos ötmillió fontot adományozott neki nem sokkal az általános választásokon való indulás előtt. Az ügyben parlamenti bizottság is vizsgálódik, azonban Farage egy váratlan húzással lemondott képviselői mandátumáról, majd pedig bejelentette, hogy indul a saját helyére kiírt időközi választáson.
Frage sima győzelmet aratott, a szavazatok több mint 63 százalékát sikerült behúznia.
Ez azonban nem jelenti, hogy a Reform UK elnöke megpihenhetne. Több parlamenti párt is jelezte ugyanis, hogy a győzelme továbbra sem jelenti a felelősségre vonás elkerülését, a botrány kivizsgálásának pedig folytatódnia kell.