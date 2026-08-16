Donald Trump a Hormuzi-szorossal viccelődött, Putyin nagy dobásra készülhet

Az amerikai elnök az elmúlt időszakban egyre több alkalommal utalt arra, hogy Irán már nem tudja megvédeni magát. Nemrég Donald Trump pedig már egészen odáig ment, hogy kijelentette, a Hormuzi-szoros hamarosan az Egyesült Államok területe lesz.

Donald Trump ismét utalt rá, hogy az Egyesült Államok hamarosan megszerezheti a Hormuzi-szorost

Fotó: SAMUEL CORUM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Donald Trump nem először ostorozza Iránt

Az amerikai elnök több alkalommal is arról beszélt az elmúlt hetekben, hogy Irán sem haditengerészettel, sem pedig légierővel nem rendelkezik, így pedig nemcsak megvédeni képtelen magát, de esélye sincs arra, hogy megtörje az Egyesült Államok blokádját. Nemrég Trump a Garden City-ben, egy rendőrakadémián mondott beszédet, ahol ismét üzent az iszlám országnak.

Az amerikai ugyanis viccelődve jelezte, hogy „miután végleg legyőztük Iránt, amely súlyos vereséget szenved, hamarosan bejelentem, hogy a Hormuzi-szoros az Egyesült Államok területe”.

President Trump vowed to declare the Strait of Hormuz a U.S. territory during a rally in New York as Iran and the U.S. clash over control of the key waterway.



"After we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a… pic.twitter.com/hgTQIypyu5 — CBS News (@CBSNews) August 14, 2026

Kazem Gharibabadi iráni külügyminiszter-helyettes elutasította Trump kijelentéseit, mondván, hogy az országot „nem lehet megfélemlíteni”, és hogy a stratégiai fontosságú vízi út továbbra is az ország ellenőrzése és fennhatósága alatt marad.

Putyin már egy új konfliktust készít elő

A New York Times beszámolója szerint az orosz elnök, Vlagyimir Putyin a háttérben már egy ideje megkezdte egy új, Európa ellen irányuló hadművelet előkészítését. A lap belső forrásokra hivatkozva arról ír, hogy 2025 végén Putyin eligazításra hívta össze a katonai vezetőket, és kitűzte a 2026-os év célját: a NATO és az EU belülről történő szétbontását.

Ezekben a tervekben Moldova kulcsfontosságú szerepet játszik. Nyugati hírszerzők szerint a Kreml legfontosabb célja Ukrajna térdre kényszerítése, a második pedig Moldova elfoglalása.

Éppen emiatt Oroszország megpróbálta befolyásolni a 2025. szeptemberi moldovai parlamenti választásokat is: internetes támadásokat indítottak, álhíreket terjesztettek, valamint szavazatokat vásároltak és kampányokat pénzeltek.

Kétszáz magyar kért segítséget

„Az elmúlt napokban folyamatosan érkeznek hozzánk jelentések kisebb-nagyobb erdő- és bozóttüzekről Horvátországból, Szerbiából, Montenegróból, Görögországból, Alsó-Ausztriából és Európa más térségeiből is. Külképviseleteink és a Konzuli Szolgálat folyamatosan figyelik a helyzetet” – írta közösségi oldalán Orbán Anita külügyminiszter.

A tárcavezető közlése szerint a Konzuli Szolgálat call centere csak egy éjszaka folyamán 170 hívást fogadott, ebből 73 Omis térségével volt kapcsolatos.

„A külképviseleti vonalakon is nagyon sok megkeresést kezelnek kollégáink. Ezek döntő többsége már nem segítségkérés, hanem tájékoztatáskérés, ami azt is mutatja, hogy az utazók egyre tudatosabban keresik a hiteles információkat” – fogalmazott.