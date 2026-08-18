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Donald Trump

Donald Trump szerint tárgyalás nincs, a Hormuzi-szoros pedig nyitva van

23 perce
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Jared Kushner, az amerikai elnök megbízottja nemrég Izraelben tárgyalt Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel. Eközben Donald Trump amerikai elnök közösségi oldalán jelezte, hogy marad az Irán körüli blokád, tárgyalások pedig nem zajlanak és nincsenek is tervben, a Hormuzi-szoros azonban nyitva áll.
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Donald TrumpIránIzraelEgyesült Államok

Nincsenek folyamatban lévő és tervezett tárgyalások az Iráni Iszlám Köztársasággal – írta közösségi oldalán az amerikai elnök. Donald Trump egyúttal jelezte, hogy a Hormuzi-szoros teljes terjedelmében hajózható, az Irán körüli blokád pedig továbbra is marad. 

Donald Trump szerint a Hormuzi-szoros nyitva áll, tárgyalások pedig nincsenek tervben és nem is zajlanak
Donald Trump szerint a Hormuzi-szoros nyitva áll, tárgyalások pedig nincsenek tervben és nem is zajlanak 
Fotó: JIM WATSON / AFP

Ismét változott a helyzet a közel-keleti régióban, miután a korábbi hírekkel ellentétben úgy látszik még sem zajlanak aktív tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között. Korábban Donald Trump óriási csapásokkal fenyegette meg az iszlám országot, azonban végül az öböl menti szövetséges országok kérésére végül ezt elhalasztotta. Ekkor még úgy volt, hogy tárgyalások következnek, azonban ennek a reménynek hamar vége lett. 

Nincsenek folyamatban lévő és tervezett tárgyalások az Iráni Iszlám Köztársasággal. A tengeri blokád továbbra is teljes erővel érvényben van. A Hormuzi-szoros nyitva áll és működik. Minden vízi aknát eltávolítottak vagy felrobbantottak

– írta az elnök. 

Az eredetileg 60 napos tűzszüneti megállapodás ezzel minden jel szerint véget ért. Teherán ugyanakkor jelezte, hogy a megállapodás nem lehetetlen, csupán felfüggesztették az arról szóló egyeztetést, Irán pedig kész tárgyalóasztalhoz ülni, ha az Egyesült Államok elfogadja feltételeit. Ugyanez igaz ugyanakkor Washingtonra is, hiszen Trump szeretné, ha az iszlám ország teljesen lemondana rakéta programjáról és nukleáris programjáról is. 

 

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Donald Trump megbízottja Izraelben tárgyalt

A Trump által életre hívott Béketanács ugyanis világos lépéseket határozott meg a közel-keleti békéhez vezető úton, amik azonban nemrég megrekedni látszottak. Az izraeli miniszterelnök például nemrég közölte, hogy Izrael nem tudja elfogadni a jelenlegi béketervet, hiszen a Hamász továbbra is aktív, egy félresikerült leszerelés pedig hosszútávon Izrael újra egzisztenciális fenyegetéssel nézne szembe. 

Kushner egyébként jó hangulatúnak írta le a megbeszéléseket, amin saját elmondása szerint is előkerültek az izraeli aggodalmak, amelyeknek egy részét azonban sikerült kezelni. Az amerikai elnök tárgyalója azonban ennél többet nem árult el. 

A kérdés tehát már csak az, hogy Irán valóban olyan szorult helyzetben van-e mint azt Trump az elmúlt időben többször is jelezte, ahogy az is nagy kérdés, hogy az Egyesült Államok valóban teljesen ellenőrzése alatt tartja-e Hormuzi szorost, aminek megnyitása kulcsfontosságú lenne a globális kereskedelem szempontjából. 

 

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