Donald Trump szerint tárgyalás nincs, a Hormuzi-szoros pedig nyitva van

Nincsenek folyamatban lévő és tervezett tárgyalások az Iráni Iszlám Köztársasággal – írta közösségi oldalán az amerikai elnök. Donald Trump egyúttal jelezte, hogy a Hormuzi-szoros teljes terjedelmében hajózható, az Irán körüli blokád pedig továbbra is marad.

Donald Trump szerint a Hormuzi-szoros nyitva áll, tárgyalások pedig nincsenek tervben és nem is zajlanak

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Ismét változott a helyzet a közel-keleti régióban, miután a korábbi hírekkel ellentétben úgy látszik még sem zajlanak aktív tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között. Korábban Donald Trump óriási csapásokkal fenyegette meg az iszlám országot, azonban végül az öböl menti szövetséges országok kérésére végül ezt elhalasztotta. Ekkor még úgy volt, hogy tárgyalások következnek, azonban ennek a reménynek hamar vége lett.

Nincsenek folyamatban lévő és tervezett tárgyalások az Iráni Iszlám Köztársasággal. A tengeri blokád továbbra is teljes erővel érvényben van. A Hormuzi-szoros nyitva áll és működik. Minden vízi aknát eltávolítottak vagy felrobbantottak

– írta az elnök.

Az eredetileg 60 napos tűzszüneti megállapodás ezzel minden jel szerint véget ért. Teherán ugyanakkor jelezte, hogy a megállapodás nem lehetetlen, csupán felfüggesztették az arról szóló egyeztetést, Irán pedig kész tárgyalóasztalhoz ülni, ha az Egyesült Államok elfogadja feltételeit. Ugyanez igaz ugyanakkor Washingtonra is, hiszen Trump szeretné, ha az iszlám ország teljesen lemondana rakéta programjáról és nukleáris programjáról is.