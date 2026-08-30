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Donald Trump

Hatalmas táblával üzentek Donald Trumpnak: Ontario nem engedi, hogy Amerika-tó legyen az Ontario-tóból

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Újabb látványos fejezettel folytatódik az Egyesült Államok és Kanada névvita körüli csörtéje. Donald Trump csütörtökön rendeletben nevezte át az Ontario-tavat Amerika-tóra az Egyesült Államok hivatalos használatában, Ontario azonban egy hatalmas táblával válaszolt, amelyen egyértelműen az áll: „Ontario-tó. Most és mindörökké.”
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Donald TrumpátnevezésKanada

Kanada nem hajlandó elfogadni Donald Trump döntését, ezért Ontario tartomány hatalmas táblával üzent az amerikai elnöknek. Doug Ford ontariói miniszterelnök közölte: a tó most és mindörökké Ontario-tó marad.

Donald Trump hivatalosan is átnevezte az Ontario-tavat (Fotó: Getty Images North America/Andrew Harnik)
Donald Trump hivatalosan is átnevezte az Ontario-tavat (Fotó: Getty Images North America/Andrew Harnik)

Donald Trump átnevezte, Ontario hatalmas táblával válaszolt

Doug Ford szombaton leplezte le a nagyméretű táblát az Ontario-tó kanadai partján, a Grimsby közelében található Fifty Point Conservation Area területén. A felirat angolul és franciául is azt hirdeti, hogy 

a tó Ontario-tó most és mindörökké”.

Ford a tábla átadásakor kemény üzenetet küldött az amerikai elnöknek.  Az ontariói miniszterelnök szerint Trump azért akarja Amerika-tónak nevezni a vízterületet, mert „nem tetszett neki, hogy Ontario és Kanada kiáll magáért”, majd a hatalmas tábla előtt kijelentette: 

Trump elnök előtt jóval ezt a tavat Ontario-tónak hívták. Jóval azután, hogy Trump elnök elment, még mindig Ontario-tónak fogják hívni.”

 Ford szerint a táblát azért állították fel, hogy „csak azért is emlékeztessék” az amerikai elnököt és mindenki mást: a név marad.

A névvita hátterében az Egyesült Államok és Kanada között egyre élesebb kereskedelmi konfliktus áll.

 A két ország tárgyalásai a múlt héten megszakadtak, ezt követően Washington 50 százalékos vámot vetett ki több mint 20 milliárd dollár értékű kanadai árura, Kanada pedig válaszlépéseket jelentett be.

Donald Trump augusztus 27-én írta alá azt a végrehajtási rendeletet, amely az amerikai szövetségi szervek számára előírja, hogy az Ontario-tavat „Lake America”, vagyis Amerika-tó néven használják. A döntés azonban csak az Egyesült Államok hivatalos használatára vonatkozik, Kanadát nem kötelezi a névváltoztatás elfogadására.

Trump nem először változtatna meg egy nemzetközileg ismert földrajzi nevet. 2025-ben a Mexikói-öblöt nevezte át Amerikai-öbölre az amerikai hivatalos használatban. A mostani ügyben ráadásul még tovább ment: az elnök arra is utalt, hogy a jövőben akár valamelyik óceán átnevezése is szóba kerülhet. 

Van öblünk, van tavunk... már csak egy óceánra van szükségünk” 

– mondta.

Az Ontario-tó a Nagy-tavak egyike, és az Egyesült Államok, valamint Kanada határán fekszik. A névnek ráadásul őslakos eredete van, ezért a névváltoztatás az őslakos közösségek részéről is komoly ellenállást váltott ki. 

A Seneca Nation vezetője például a döntés visszavonását követelte, és azzal vádolta az amerikai elnököt, hogy politikai akcióval próbálja eltörölni a név kulturális örökségét.

A kanadai vezetés tehát egyértelművé tette: hiába jelenik meg az amerikai térképeken és hivatalos dokumentumokban az „Amerika-tó” elnevezés, Kanadában továbbra is Ontario-tóként hivatkoznak a közös vízre. Doug Ford pedig gondoskodott arról is, hogy ezt ne lehessen félreérteni.

 

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