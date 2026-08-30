Hatalmas táblával üzentek Donald Trumpnak: Ontario nem engedi, hogy Amerika-tó legyen az Ontario-tóból

Kanada nem hajlandó elfogadni Donald Trump döntését, ezért Ontario tartomány hatalmas táblával üzent az amerikai elnöknek. Doug Ford ontariói miniszterelnök közölte: a tó most és mindörökké Ontario-tó marad.

Donald Trump hivatalosan is átnevezte az Ontario-tavat (Fotó: Getty Images North America/Andrew Harnik)

Donald Trump átnevezte, Ontario hatalmas táblával válaszolt

Doug Ford szombaton leplezte le a nagyméretű táblát az Ontario-tó kanadai partján, a Grimsby közelében található Fifty Point Conservation Area területén. A felirat angolul és franciául is azt hirdeti, hogy

a tó Ontario-tó most és mindörökké”.

Ford a tábla átadásakor kemény üzenetet küldött az amerikai elnöknek. Az ontariói miniszterelnök szerint Trump azért akarja Amerika-tónak nevezni a vízterületet, mert „nem tetszett neki, hogy Ontario és Kanada kiáll magáért”, majd a hatalmas tábla előtt kijelentette:

Trump elnök előtt jóval ezt a tavat Ontario-tónak hívták. Jóval azután, hogy Trump elnök elment, még mindig Ontario-tónak fogják hívni.”

Ford szerint a táblát azért állították fel, hogy „csak azért is emlékeztessék” az amerikai elnököt és mindenki mást: a név marad.

It’s Lake Ontario, now and always. pic.twitter.com/KNahtPAMeJ — Doug Ford (@fordnation) August 29, 2026

A névvita hátterében az Egyesült Államok és Kanada között egyre élesebb kereskedelmi konfliktus áll.

A két ország tárgyalásai a múlt héten megszakadtak, ezt követően Washington 50 százalékos vámot vetett ki több mint 20 milliárd dollár értékű kanadai árura, Kanada pedig válaszlépéseket jelentett be.

Donald Trump augusztus 27-én írta alá azt a végrehajtási rendeletet, amely az amerikai szövetségi szervek számára előírja, hogy az Ontario-tavat „Lake America”, vagyis Amerika-tó néven használják. A döntés azonban csak az Egyesült Államok hivatalos használatára vonatkozik, Kanadát nem kötelezi a névváltoztatás elfogadására.

Trump nem először változtatna meg egy nemzetközileg ismert földrajzi nevet. 2025-ben a Mexikói-öblöt nevezte át Amerikai-öbölre az amerikai hivatalos használatban. A mostani ügyben ráadásul még tovább ment: az elnök arra is utalt, hogy a jövőben akár valamelyik óceán átnevezése is szóba kerülhet.

Van öblünk, van tavunk... már csak egy óceánra van szükségünk”

– mondta.