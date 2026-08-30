Hatalmas táblával üzentek Donald Trumpnak: Ontario nem engedi, hogy Amerika-tó legyen az Ontario-tóból

Kanada nem hajlandó elfogadni Donald Trump döntését, ezért Ontario tartomány hatalmas táblával üzent az amerikai elnöknek. Doug Ford ontariói miniszterelnök közölte: a tó most és mindörökké Ontario-tó marad.
Donald Trump átnevezte, Ontario hatalmas táblával válaszolt
Doug Ford szombaton leplezte le a nagyméretű táblát az Ontario-tó kanadai partján, a Grimsby közelében található Fifty Point Conservation Area területén. A felirat angolul és franciául is azt hirdeti, hogy
a tó Ontario-tó most és mindörökké”.
Ford a tábla átadásakor kemény üzenetet küldött az amerikai elnöknek. Az ontariói miniszterelnök szerint Trump azért akarja Amerika-tónak nevezni a vízterületet, mert „nem tetszett neki, hogy Ontario és Kanada kiáll magáért”, majd a hatalmas tábla előtt kijelentette:
Trump elnök előtt jóval ezt a tavat Ontario-tónak hívták. Jóval azután, hogy Trump elnök elment, még mindig Ontario-tónak fogják hívni.”
Ford szerint a táblát azért állították fel, hogy „csak azért is emlékeztessék” az amerikai elnököt és mindenki mást: a név marad.
A névvita hátterében az Egyesült Államok és Kanada között egyre élesebb kereskedelmi konfliktus áll.
A két ország tárgyalásai a múlt héten megszakadtak, ezt követően Washington 50 százalékos vámot vetett ki több mint 20 milliárd dollár értékű kanadai árura, Kanada pedig válaszlépéseket jelentett be.
Donald Trump augusztus 27-én írta alá azt a végrehajtási rendeletet, amely az amerikai szövetségi szervek számára előírja, hogy az Ontario-tavat „Lake America”, vagyis Amerika-tó néven használják. A döntés azonban csak az Egyesült Államok hivatalos használatára vonatkozik, Kanadát nem kötelezi a névváltoztatás elfogadására.
Trump nem először változtatna meg egy nemzetközileg ismert földrajzi nevet. 2025-ben a Mexikói-öblöt nevezte át Amerikai-öbölre az amerikai hivatalos használatban. A mostani ügyben ráadásul még tovább ment: az elnök arra is utalt, hogy a jövőben akár valamelyik óceán átnevezése is szóba kerülhet.
Van öblünk, van tavunk... már csak egy óceánra van szükségünk”
– mondta.
Az Ontario-tó a Nagy-tavak egyike, és az Egyesült Államok, valamint Kanada határán fekszik. A névnek ráadásul őslakos eredete van, ezért a névváltoztatás az őslakos közösségek részéről is komoly ellenállást váltott ki.
A Seneca Nation vezetője például a döntés visszavonását követelte, és azzal vádolta az amerikai elnököt, hogy politikai akcióval próbálja eltörölni a név kulturális örökségét.
A kanadai vezetés tehát egyértelművé tette: hiába jelenik meg az amerikai térképeken és hivatalos dokumentumokban az „Amerika-tó” elnevezés, Kanadában továbbra is Ontario-tóként hivatkoznak a közös vízre. Doug Ford pedig gondoskodott arról is, hogy ezt ne lehessen félreérteni.