Keresztülhúzták Donald Trump számításait a 9/11-es terrortámadás évfordulója előtt

Donald Trump eredetileg Manhattanben emlékezett volna meg a szeptember 11-i terrortámadás áldozatairól, ám végül a Pentagonba utazik. A New York Times értesülése szerint a programváltozásban az is szerepet játszott, hogy a Ground Zerónál politikusok nem mondhatnak beszédet.

Megváltozott Donald Trump programja a 9/11-es terrortámadás 25. évfordulójára. A Ground Zero helyett a Pentagonban emlékezik meg az áldozatokról (A képen az amerikai elnök)

Fotó: Northfoto

Nem szólalhatott volna fel Donald Trump a Ground Zerónál

A 9/11-es Emlékmű és Múzeum azért nem engedélyezi politikusok felszólalását a helyszínen, hogy a megemlékezés pártpolitikától mentes maradjon. A szabály tehát nem kifejezetten Donald Trumpra vonatkozik.

Az elnök eredetileg más korábbi államfőkkel és tisztségviselőkkel együtt vett volna részt a New York-i eseményen. A lap szerint azonban megváltoztatták a terveket, miután Trump csapatát emlékeztették arra, hogy ott nem tarthat beszédet. A Fehér Házat végül J. D. Vance alelnök képviseli a Ground Zerónál.

A Pentagonban emlékezik meg a terrortámadás áldozatairól az amerikai elnök

Donald Trump eközben a Pentagonhoz utazik, amelyet szintén támadás ért 2001. szeptember 11-én. Anna Kelly, a Fehér Ház szóvivője közölte, hogy az elnök a terrortámadások 25. évfordulóján az áldozatokra, családjaikra és a mentésben részt vevő elsősegélynyújtókra emlékezik.

A szóvivő arra is emlékeztetett, hogy Trump New York-iként korábban többször beszélt saját élményeiről, amelyeket a szeptember 11-i támadások idején szerzett – számolt be a The Independent.