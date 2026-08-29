Trump bejelentette a világtörténelem legnagyobb olajüzletét

Donald Trump amerikai elnök a Truth Socialön jelentette be, hogy az Egyesült Államok megállapodást kötött Venezuelával. Állítása szerint az olajmegállapodás révén Washington több mint 65 milliárd hordó bizonyított venezuelai olajkészlet felett szerezne többségi ellenőrzést.

Donald Trump hatalmas olajmegállapodást jelentett be Venezuelával (Kép: 2026. augusztus 27., Washington, Columbiai Kerület, USA: WASHINGTON, DC - AUGUSZTUS 27.: Donald J. Trump, az Egyesült Államok elnöke a washingtoni Fehér Ház Ovális Irodájában a média képviselőivel beszél, miután aláírta az Ontario-tó Amerika-tóra való átnevezéséről szóló végrehajtási rendeletet a közelmúltbeli kereskedelmi háború közepette)

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Donald Trump olajmegállapodást jelentett be Venezuelával

Trump úgy fogalmazott, hogy ez „a világtörténelem legnagyobb olajüzlete”. Hozzátette, hogy az üzlet az amerikai adófizetők számára nem jelentene költséget, miközben több mint megduplázná az Egyesült Államok olajtartalékait. Az amerikai elnök szerint a nagyobb olajkínálat hosszú távon jelentősen csökkentheti a benzinárakat is az Egyesült Államokban.

Marco Rubio külügyminiszter szerint a megállapodás Venezuela számára is komoly gazdasági előnyökkel járhat. Úgy fogalmazott, hogy az ország mintegy 100 milliárd dollárnyi magánbefektetést vonzhat, ami hozzájárulhat a venezuelai gazdaság fellendüléséhez.

Trump közlése szerint Rubio és Pete Hegseth hadügyminiszter Delcy Rodríguez venezuelai ideiglenes elnökkel és magánvállalkozásokkal együtt dolgozott a megállapodáson.

Az olajüzletről JD Vance amerikai alelnök is beszámolt az X-en, korábbi nevén Twitteren.

Venezuela a világ legnagyobb bizonyított olajkészletével rendelkezik, jelenleg azonban mindössze napi mintegy 1,25 millió hordó olajat termel. A Trump-adminisztráció a venezuelai kitermelés felfuttatásával az amerikai finomítók nyersolajellátását is biztosítaná. A megállapodás további részleteiről és Venezuela olajvagyonáról a Világgazdaság cikkében olvashatnak bővebben.

Korábban megírtuk, hogy 2026 januárjában az Egyesült Államok katonai akciót hajtott végre Venezuelában. Donald Trump később azt közölte, hogy Nicolás Maduro elnököt és feleségét elfogták és kivitték az országból.

Mi lesz, ha Oroszország megtámadja a NATO-t? Trump váratlan kijelentést tett

Az elmúlt hetekben ismét felerősödtek azok a figyelmeztetések, amelyek szerint Moszkva egy NATO-tagállam ellen is provokációt vagy támadást indíthat. Trump amerikai elnök azonban egyáltalán nem aggódik egy esetleges orosz támadás miatt, és azt mondta, szerinte Oroszország nem fogja megtámadni a NATO területét.