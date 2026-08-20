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Donald Tusk

Donald Tusk: Ne vonja felelősségre Németország az Északi Áramlat megrongálóit!

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Németországnak nem kellene felelősségre vonnia az Északi Áramlat gázvezeték megrongálóit – jelentette ki a lengyel kormányfő csütörtöki sajtóértekezletén. Donald Tuskot a krakkói sajtókonferencián újságírók kérdezték azzal kapcsolatban, hogy az Északi Áramlat elleni szabotázs ügyében előző nap Horvátországban őrizetbe vették a Lengyelországban élő Volodimir Zsuravlov ukrán állampolgárt.
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Donald TuskLengyelországÉszaki Áramlat

„A németeknek nem lenne szabad felelősségre vonniuk azokat, akik cselekszenek, miután országukat megtámadták. Jó lenne, ha azok szégyellnék magukat, akik megépítették ezt a gázvezetéket, nem pedig azok, akik működésképtelenné tették” – fogalmazott Donald Tusk.

Poland's Prime Minister Donald Tusk arrives ahead of the EU-Western Balkans Summit at Porto Montenegro in Tivat on June 5, 2026. The summit brings together leaders from EU member states and the six Western Balkans partners to discuss enlargement and gradual integration into the EU single market. (Photo by Elvis BARUKCIC / AFP)
émetországnak nem kellene felelősségre vonnia az Északi Áramlat gázvezeték megrongálóit – jelentette ki Donald Tusk
Fotó: ELVIS BARUKCIC / AFP

A kormányfő azt mondta, Lengyelország mindent megtett azért, hogy ne valósuljon meg az Északi Áramlat második szála, és Varsó törekedett arra is, hogy minél kisebb legyen Európa függősége az orosz gázellátástól.

Németországnak annak idején más volt a véleménye, ezt megváltoztatták, de túl későn

– jegyezte meg Tusk.

Zsuravlovot tavaly már őrizetbe vették Lengyelországban

Volodimir Zsuravlov ellen a német hatóságok által kiadott európai elfogatóparancs volt érvényben. A német ügyészség szerint a férfi annak a csoportnak volt a tagja, amely részt vett a vezetékek megrongálásában 2022-ben. Zsuravlov korábban visszautasította meggyanúsítását, és azt állította, hogy Ukrajnában tartózkodott, amikor a rongálás történt.

A férfit tavaly szeptemberben már őrizetbe vették Lengyelországban, majd előzetes letartóztatásba helyezték.

Egy varsói bíróság azonban elutasította a Zsuravlov kiadatására vonatkozó kérelmet, és szabadon bocsátotta őt.

A bíró szerint nem volt indokolt az európai elfogatóparancs végrehajtása, mivel a lengyel félnek semmilyen konkrét bizonyító anyag nem állt a rendelkezésére. Emellett ha Zsuravlov részt vett volna is a szabotázsban, „nem követett volna el bűncselekményt az igazságos, Ukrajna védelmében folytatott háború keretében” – érvelt a bíró.

A német ügyészség júliusban már vádat emelt a gázvezetékek felrobbantásával gyanúsított, Szerhij Kuznyecov néven azonosított ukrán férfi ellen.

Kuznyecov a gyanú szerint a szabotázst elkövető csoport élén állt. A férfit Olaszországban tartóztatták le, majd tavaly novemberben kiadták Németországnak.

 

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