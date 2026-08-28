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Elérte Bulgáriát az ukrán háború: megszólalt a védelmi miniszter

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A bolgár hatóságoknak kellett közbelépniük, miután egy pilóta nélküli légi járművet észleltek az ország keleti részén, Szzozopol közelében. A drón a Szveti Ivan szigetével szemközti északi mólónál tűnt fel, a bolgár haditengerészet szakemberei pedig a helyszínen megsemmisítették.
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haditengerészetukrajnabulgária

Egy pilóta nélküli légi járművet észleltek Bulgária keleti részén, Szzozopol közelében. A drón a Szveti Ivan szigetével szemközti északi mólónál tűnt fel, ezért a bolgár haditengerészet szakemberei a helyszínre vonultak és megsemmisítették az eszközt.

Drón semmisült meg Bulgáriában, a haditengerészet hajtotta végre az akciót
Drón semmisült meg Bulgáriában, a haditengerészet hajtotta végre az akciót Fotó: DANIEL MIHAILESCU / AFP

A Sofia Globe a bolgár védelmi minisztériumra hivatkozva számolt be az esetről. A közlés szerint a bolgár haditengerészet egy speciális egysége augusztus 27-én észlelte a pilóta nélküli légi járművet.

A haditengerészet ezt követően megkezdte a drón megsemmisítését.

A műveletet szigorú biztonsági intézkedések mellett hajtották végre, és a légi eszközt a helyszínen semmisítették meg. A hatóságok azért döntöttek a helyszíni megsemmisítés mellett, hogy elkerüljék az esetleges veszélyeket.

Korábban is történt hasonló incidens

Bulgáriában nem ez volt az első olyan eset, amikor pilóta nélküli légi jármű miatt kellett intézkedni. Augusztus 10-én a bolgár külügyminisztérium aggodalmának adott hangot Ukrajna szófiai nagykövetének, Oleszja Ilascsuknak egy másik drónnal kapcsolatos incidens miatt.

A minisztérium akkor teljes körű tájékoztatást követelt az ukrán diplomatától a pilóta nélküli eszköz bolgár légtérbe történő berepülésével kapcsolatban.

A mostani eset a Fekete-tenger partvidékén, Szzozopol térségében történt, ahol a bolgár hatóságoknak a légtér és a tengerparti területek biztonságára is fokozottan figyelniük kell.

 

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