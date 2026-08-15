Hemzsegnek a drónok a román határnál, fokozták a készültséget

Az elmúlt 96 órában több mint száz drónt észleltek a román védelmi minisztérium radarjai a román légtér közelében – közölte Radu Miruţă védelmi miniszter péntek este.

A drónok fokozott jelenléte miatt megerősítették a megfigyelést a román határ térségében

Fotó: Radu Miruţă Facebook-oldala

A tárcavezető Facebook-bejegyzése szerint az elmúlt időszakban példátlan intenzitású támadásokat hajtottak végre az ukrán front Romániával határos térségében. A Duna és a Fekete-tenger több pilóta nélküli repülőeszköz roncsait is partra sodorta.

A Maszol beszámolója szerint több tucat drón rajokban közelítette meg az ukrajnai dunai kikötőket, amelyeket összesen hét támadás ért. A pilóta nélküli repülőeszközök többségét az ukrán légvédelem román területen kívül, de a határ közelében semmisítette meg.

A drónok miatt többször is felszálltak a NATO harci repülőgépei

Radu Miruţă szerint a különböző roncsok észlelésének gyakorisága összefügg a Duna túloldalán és a Fekete-tengeren végrehajtott támadások intenzitásával. A miniszter ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nincs arra utaló jel, hogy nőtt volna a romániai lakosság veszélyeztetettsége.

A NATO harci repülőgépei elővigyázatosságból hét alkalommal szálltak fel, a légvédelmi készültséget pedig kilencszer emelték az említett 96 órában. Három alkalommal helikoptereket is bevetettek megelőzési, illetve felderítési céllal.

A román védelmi miniszter hangsúlyozta, hogy valódi háborúról van szó, valódi következményekkel. Hozzátette, egyes helyeken a harcok néhány száz méterre zajlanak a román határtól. Románia ezért minden rendelkezésére álló intézkedést megtesz az ország területén is érzékelhető közvetett hatások mérséklésére.

Fokozták a megfigyelést a román határ térségében

A román védelmi minisztérium későbbi közleményében arról tájékoztatott, hogy a Fekete-tenger térségében és a román határ közelében zajló harcok erősödése miatt fokozták a készenléti és megfigyelési tevékenységet.

A tárca szerint a légtérrendészeti szolgálat egységei, a radarrendszerek és a szakosodott alakulatok folyamatosan készen állnak arra, hogy a biztonsági helyzet alakulásának megfelelően reagáljanak. A Románia területén azonosított roncsdarabokat szakértők vizsgálják, a határ térségét pedig folyamatosan figyelemmel kísérik.

Több drónt is találtak Romániában

Tulcea megyében pénteken két drónt találtak. Az egyiket Greci település közelében, a Măcin-hegységben fedezték fel, ahol egy kisebb területen égésnyomokat is észleltek. A másik pilóta nélküli repülőeszközre Plauru térségében bukkantak rá.