Dróneső zúdult Moszkvára – videón a támadás

Szergej Szobjanyin polgármester közlése alapján hétfő estétől több száz pilóta nélküli repülőeszköz közelítette meg Moszkvát és régióját. A moszkvai dróntámadás egyik sérültje egy tízéves kislány, miközben egy webáruház raktárát találat érte és tűz ütött ki.

Újabb dróntámadás érte Moszkvát, több száz ukrán katonai drón tartott az orosz főváros és környéke felé. A támadásban többen megsérültek, épületek is megrongálódtak. Fotó: TATYANA MAKEYEVA / AFP

Több száz ukrán drón közelítette meg Moszkvát

Az orosz főváros polgármestere szerint éjféltől kedd reggelig 103 Moszkva felé tartó pilóta nélküli repülőeszközt semmisítettek meg. Szergej Szobjanyin korábbi közlése alapján hétfő estétől hajnalig összesen 620 katonai drón közelítette meg Moszkvát és környékét, ezek közül 180-at a fővárosi térségben lőttek le.

Более 600 дронов были запущены в сторону Москвы



Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, с вечера в сторону столицы были запущены 620 дронов.



Порядка 180 дронов дронов сбиты над Москвой, более 150 дронов — в Подмосковье.



В Раменском округе в результате падения беспилотника на… pic.twitter.com/BhPi6xfAdF — Вот Так (@vottak_tv) August 18, 2026

A TASZSZ szerint az elmúlt két évben nem volt példa ekkora moszkvai dróntámadásra. A támadásoknak sérültjei is vannak: Ramenszkojéban egy tízéves kislány, a Bogorodszki városi körzetben egy nő, Kolomnában pedig egy 27 éves férfi sebesült meg. Több helyen lakó- és más épületek is megrongálódtak. A támadás így nemcsak Moszkva légterét, hanem a környező településeket is közvetlenül érintette.

Drón csapódott a Wildberries egyik raktárába is, ahol tűz ütött ki, de a lángokat később megfékezték. Pavlovszkij Poszad, Kolomna, Kotyelnyiki és Elektrosztal térségéből szintén károkról érkeztek jelentések.

A rosztovi régió légterében eközben több mint nyolcvan ukrán drónt lőttek le. Az orosz hadsereg azt állítja, hogy az előző nap során 215 ukrán drónirányító pontot és kilenc Starlink műholdas kommunikációs állomást semmisített meg.

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Here, we can clearly see air defence shoot down the drone right over apartment blocks in Pavlovsky Posad, east of Moscow. pic.twitter.com/ffAmJZfjWu — Tim White (@TWMCLtd) August 18, 2026

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Augusztus 12-én éjjel Szevasztopolban hatalmas robbanások hallatszottak az ukrán támadások nyomán. Beszámolók szerint az orosz hadsereg, a légierő, a légvédelem és a mobil tűzcsoportok együttes erővel próbálták visszaverni az ukránok tömeges támadását.

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Ukrajna csapást mért a Roszkozmosz orosz állami űrvállalathoz tartozó Progressz központra. Emellett a Nyizsnyij Novgorod megyében található szavaszlejkai repülőteret is támadás érte – számolt be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton a Telegramon. Az orosz hadsereg dróncsapásokkal válaszolt a rakétatámadásokra.