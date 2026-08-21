Halálos dróntámadás érte Ukrajnát, négy ember meghalt

Hat drónnal mértek csapást az orosz csapatok az ország északkeleti részén fekvő Lebjazse településre - tudatta Oleh Szinyehubov, Harkiv megye katonai kormányzója a Telegramon. A négy halálos áldozaton kívül további két ember megsebesült. Három családi ház megsemmisült, további húsz pedig megrongálódott.

Halálos dróntámadás érte Ukrajnát- Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE

Ez történt a dróntámadások után

Ketten megsebesültek az észak-ukrajnai Szumit és környékét ért orosz dróntámadásokban péntekre virradó éjszaka, több lakóházban és civil infrastrukturális létesítményekben is károk keletkeztek - tette közzé Oleh Hrihorov katonai kormányzó a Telegramon.

Halálos dróntámadás érte Ukrajnát - Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN EMERGENCY SERVICEFotó: ROMAN PILIPEY / AFP

A légierő parancsnokságának jelentése szerint az orosz hadsereg 136 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat.

A légvédelem 107 drónt semlegesített az ország északi, déli és keleti régióiban. Tizenhat helyszínen 27 drón becsapódását regisztrálták, további 3 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették.

Romániában is becsapódott egy drón

Az Origo augusztus 20-án arról számolt be, hogy újabb drón csapódott be román területen, Tulcea megyében, az ukrán folyami határ közelében, egy lakatlan térségben - közölte csütörtökön a román védelmi minisztérium (MAPN). Az elmúlt napokban példátlan intenzitású támadásokat hajtottak végre az ukrán front Romániával határos térségében.