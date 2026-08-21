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orosz-ukrán háború

Halálos dróntámadás érte Ukrajnát, négy ember meghalt

56 perce
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Négyen meghaltak a Harkiv megyei Lebjazse faluban az orosz hadsereg péntek éjszakai dróntámadásában. A dróntámadás miatt több helyszínen lakóházak, valamint civil infrastrukturális létesítmények is megrongálódtak - jelentették az illetékes ukrán hatóságok.
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orosz-ukrán háborúukrajnadróntámadás

Hat drónnal mértek csapást az orosz csapatok az ország északkeleti részén fekvő Lebjazse településre - tudatta Oleh Szinyehubov, Harkiv megye katonai kormányzója a Telegramon. A négy halálos áldozaton kívül további két ember megsebesült. Három családi ház megsemmisült, további húsz pedig megrongálódott.

Drón, This handout photograph taken and released by the Ukrainian Emergency Service on August 21, 2026, shows Ukrainian rescuers working to extinguish a fire at the site of an alleged air attack in Lebyazhe, Kharkiv region, amid the Russian invasion of Ukraine. (Photo by Handout / UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Halálos dróntámadás érte Ukrajnát- Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE

Ez történt a dróntámadások után

Ketten megsebesültek az észak-ukrajnai Szumit és környékét ért orosz dróntámadásokban péntekre virradó éjszaka, több lakóházban és civil infrastrukturális létesítményekben is károk keletkeztek - tette közzé Oleh Hrihorov katonai kormányzó a Telegramon.

This photograph shows smoke rising over the buildings following a Russian air attack, in downtown Kyiv on August 20, 2026, amid the Russian invasion of Ukraine. (Photo by Roman PILIPEY / AFP)
Halálos dróntámadás érte Ukrajnát - Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN EMERGENCY SERVICEFotó: ROMAN PILIPEY / AFP

A légierő parancsnokságának jelentése szerint az orosz hadsereg 136 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat.

 A légvédelem 107 drónt semlegesített az ország északi, déli és keleti régióiban. Tizenhat helyszínen 27 drón becsapódását regisztrálták, további 3 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették.

Romániában is becsapódott egy drón

Az Origo augusztus 20-án arról számolt be, hogy újabb drón csapódott be román területen, Tulcea megyében, az ukrán folyami határ közelében, egy lakatlan térségben - közölte csütörtökön a román védelmi minisztérium (MAPN). Az elmúlt napokban példátlan intenzitású támadásokat hajtottak végre az ukrán front Romániával határos térségében.

 

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