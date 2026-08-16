Veszélyes terv: minden eddiginél gyorsabb és erősebb rakétát fejleszthet az Egyesült Államok

Az Egyesült Államok a meglévő hiperszonikus rendszereket a gyártás és az üzembe helyezés felé tereli és új irányt nyit a fejlesztésben – hívta fel a figyelmet a Times of India. A DARPA, vagyis a Fejlett Védelmi Kutatási Projektek Ügynöksége szerint a korábbi demonstrációs modellek bizonyították a levegővel hajtott hiperszonikus fegyverek létjogosultságát, de a meglévő tervek közül sok csak fokozatos fejlesztéseket kínál, és továbbra is túl drága és bonyolult a nagy léptékű gyártáshoz.
Az ügynökség ezért olyan megoldást keres, amely forradalmi változást hozhat a rendszer teljesítményében, ideértve a nagyobb hatótávolságot, az utazási sebességet és magasságot, valamint a jobb manőverezhetőséget és az alacsonyabb általános észlelhetőséget, hogy a fegyver képes legyen túlélni bármilyen légvédelmi támadást, olyat is, ahol fejlett érzékelők és elfogórakéták veszélyeztethetik a hagyományos távolsági rakétákat. Emellett olyan konfigurációk iránt is érdeklődik, a vadászgépek belső vagy külső raktereiben szállított fegyverekétől kezdve a bombázókból, földi platformokról vagy raklapos indítóberendezésekből indítható nagyobb rendszerekig.
A hagyományos rakétákkal ellentétben a hiperszonikus cirkálórakétát úgy tervezték, hogy levegővel hajtott, úgynevezett scramjet-hajtómű segítségével Mach 5 feletti sebességgel tudjon repülni.
A DARPA korábban, a 2020-as évek elején a Hypersonic Air-breathing Weapon Concept keretében hiperszonikus cirkálórakétákat vizsgált, amelyeket a Légierővel és a Lockheed Martinnal közösen fejlesztettek ki, és amelyek több sikeres repülési tesztet is eredményeztek.
Az Egyesült Államok már több hiperszonikus fegyvert fejlesztett
Az Egyesült Államok már több hiperszonikus fegyvert fejlesztett és állított hadrendbe a légierő, a hadsereg és a haditengerészet számára és több fejlesztési programon is dolgozik. A főbb programok közé tartozik a Hypersonic Attack Cruise Missile (HACM), a hadsereg Dark Eagle programja és a haditengerészet Conventional Prompt Strike (CPS) programja.
A HACM az amerikai légierő levegőből indítható hiperszonikus cirkálórakéta-programja.
Légbeömléses hajtásrendszert használ, amelyet úgy terveztek, hogy repülőgépekről indítsák, majd a scramjet-hajtómű segítségével fenntartják a hiperszonikus repülést a cél felé. Az amerikai légierő 2027-es pénzügyi évre szóló költségvetési dokumentumai azt mutatják, hogy továbbra is jelentős beruházásokra kerül sor, több mint 800 millió dollárt kértek a HACM-mel kapcsolatos kutatásra és fejlesztésre.
A hadsereg Dark Eagle programja – amelyet korábban Long-Range Hypersonic Weapon néven ismertek – eltérő megközelítést alkalmaz.
Nem scramjet-meghajtású cirkálórakétát, hanem rakétahajtóművet és hiperszonikus siklótestet használ. A hajtómű hiperszonikus sebességre gyorsítja a siklótestet, mielőtt az leválik és a cél felé halad tovább. 2026 márciusában a hadsereg 2,7 milliárd dolláros szerződést kötött a rendszer támogatására.
Az amerikai haditengerészet „Conventional Prompt Strike” (CPS) programja egy másik jelentős hajtórakéta-siklótest alapú hiperszonikus program. Alapját képező „Common-Hypersonic Glide Body” technológiát a hadsereg „Dark Eagle” programjával osztja meg, de a haditengerészeti platformokhoz igazítják. A haditengerészet azt tervezi, hogy a képességet a Zumwalt-osztályú rombolókról, majd később a Virginia-osztályú tengeralattjárókról vet be, így az Egyesült Államok számára tengeri bázisú, hagyományos hiperszonikus csapásmérési lehetőséget biztosítva.