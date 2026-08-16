Veszélyes terv: minden eddiginél gyorsabb és erősebb rakétát fejleszthet az Egyesült Államok

A DARPA korábban, a 2020-as évek elején a Hypersonic Air-breathing Weapon Concept keretében hiperszonikus cirkálórakétákat vizsgált, amelyeket a Légierővel és a Lockheed Martinnal közösen fejlesztettek ki, és amelyek több sikeres repülési tesztet is eredményeztek.

Az Egyesült Államok már több hiperszonikus fegyvert fejlesztett

Az Egyesült Államok már több hiperszonikus fegyvert fejlesztett és állított hadrendbe a légierő, a hadsereg és a haditengerészet számára és több fejlesztési programon is dolgozik. A főbb programok közé tartozik a Hypersonic Attack Cruise Missile (HACM), a hadsereg Dark Eagle programja és a haditengerészet Conventional Prompt Strike (CPS) programja.

DARPA seeks ‘unconstrained, radical’ concepts for next-gen hypersonic cruise missile https://t.co/AshBxT4o30 — The Right News, Right Now. (@BradPorcellato) August 12, 2026

A HACM az amerikai légierő levegőből indítható hiperszonikus cirkálórakéta-programja.

Légbeömléses hajtásrendszert használ, amelyet úgy terveztek, hogy repülőgépekről indítsák, majd a scramjet-hajtómű segítségével fenntartják a hiperszonikus repülést a cél felé. Az amerikai légierő 2027-es pénzügyi évre szóló költségvetési dokumentumai azt mutatják, hogy továbbra is jelentős beruházásokra kerül sor, több mint 800 millió dollárt kértek a HACM-mel kapcsolatos kutatásra és fejlesztésre.

A hadsereg Dark Eagle programja – amelyet korábban Long-Range Hypersonic Weapon néven ismertek – eltérő megközelítést alkalmaz.

Nem scramjet-meghajtású cirkálórakétát, hanem rakétahajtóművet és hiperszonikus siklótestet használ. A hajtómű hiperszonikus sebességre gyorsítja a siklótestet, mielőtt az leválik és a cél felé halad tovább. 2026 márciusában a hadsereg 2,7 milliárd dolláros szerződést kötött a rendszer támogatására.