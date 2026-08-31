Párizs és Berlin közös javaslata újrarajzolná az Európai Külügyi Szolgálat, vagyis az EKSZ helyét az uniós intézményrendszerben. A Politico szerint az elképzelés megerősítené Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő irányító szerepét, ugyanakkor elismerné, hogy az uniós külpolitika valódi eszközeinek jelentős része jelenleg is az Európai Bizottság kezében van.

Az EKSZ működése alapjaiban változhat meg, Kaja Kallas pedig széles körű koordinációs jogkört kapna az Európai Bizottság külkapcsolati területei felett (Forrás: AFP)

Kallas kezébe kerülne a külpolitika

A francia–német dokumentum alapján Kallas széles körű felhatalmazást kapna a Bizottság külső politikával foglalkozó egységeinek összehangolására.

Ez nemcsak a hagyományos diplomáciai területeket érintené, hanem többek között a migrációt, a fejlesztési támogatásokat, a vízumpolitikát, a kereskedelmet és az uniós missziókat is.

A kezdeményezők szerint az EU akkor növelhetné globális befolyását, ha ezeket az eszközöket egységes stratégia mentén alkalmazná. Egy uniós tisztviselő úgy fogalmazott:

Az EU-nak nagyobb globális befolyása lenne, ha jobban összehangolnánk a rendelkezésünkre álló eszközeinket – a diplomáciától a vízumpolitikán át a kereskedelemig, a segélyezésig és az uniós missziókig.”

Az átalakítás szükségességét Párizs és Berlin többek között az alábbiakkal indokolja: