Zelenszkij: 50 ezer észak-koreai katona érkezhet Oroszországba

Akár 50 ezer észak-koreai katona is Oroszországba érkezhet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint, aki arra is figyelmeztetett, hogy Phenjan tovább bővítheti katonai együttműködését Moszkvával. Észak-Korea korábban már több ezer katonát küldött Oroszországba, emellett jelentős mennyiségű tüzérségi lőszert és rakétát is biztosított az orosz hadseregnek.

Észak-Korea 50 ezer katonát küldhet Oroszországba Zelenszkij szerint

Fotó: AFP

Zelenszkij szerint a mostani becslés magasabb a júliusban közölt mintegy 30 ezres létszámnál. Az ukrán elnök úgy véli, Észak-Korea a háború révén értékes tapasztalatokat szerez a modern hadviselésben, miközben Oroszországtól katonai technológiát és eszközöket kaphat.

Az ukrán katonai hírszerzés egyik tisztviselője a Reutersnek azt mondta, hogy egy észak-koreai rakétaegység személyi állománya és felszerelése megkezdte az átcsoportosítást Nyugat-Oroszországba. Az egység akár 120 ballisztikus rakétával és hat indítóállással is rendelkezhet, amelyeket Ukrajna elleni támadásokhoz vethetnek be.

Észak-Korea 2024-ben mintegy 14 ezer katonát küldött az oroszországi Kurszk térségébe, hogy segítsék az orosz erőket az ukrán csapatok ellen. A harcokban több ezer észak-koreai katona halt meg vagy sebesült meg.

Phenjan emellett több millió tüzérségi és aknavető-lőszert, ballisztikus rakétákat, nagy hatótávolságú tüzérségi fegyvereket és rakéta-sorozatvető rendszereket is szállított Oroszországnak.

Zelenszkij Dél-Koreától kér segítséget

Az ukrán elnök közben Dél-Koreától is támogatást kért, elsősorban légvédelmi rendszereket. Kijev ugyanis komoly hiánnyal küzd a fejlett légvédelmi eszközökből, Oroszország pedig egyre nagyobb mértékben alkalmaz ballisztikus rakétákat, amelyek elfogása különösen nehéz.

Zelenszkij szerint Ukrajna kész együttműködni Szöullal drónokkal és más katonai eszközökkel kapcsolatban is. Az ukrán diplomácia már egyeztetéseket folytat a dél-koreai féllel.

Közben Törökország jelentős fegyvercsomagot készül értékesíteni Ukrajnának. Amerikai kongresszusi dokumentumok szerint Ankara 70 darab ATACMS rövid hatótávolságú ballisztikus rakétát adhat el Kijevnek, amelyhez az Egyesült Államok jóváhagyása szükséges. Az amerikai külügyminisztérium jelezte, hogy kész engedélyezni az amerikai eredetű fegyverek továbbértékesítését.

A csomag része lehet továbbá 47 ezer tüzérségi lövedék, 12 M270-es sorozatvető rendszer és több mint kétezer kazettás bomba is.

Egyre intenzívebbek a rakétatámadások

A napokban orosz rakéták egy harkivi lakóépületet is eltaláltak, két ember meghalt és 13-an megsebesültek. Odesszában nyolcan sérültek meg, a támadások pedig az elektromos hálózatban, a kikötőben és lakóépületekben is károkat okoztak.

A Dnyipropetrovszk régióban található Pavlohrad közelében egy energetikai infrastruktúrát ért támadásban kilenc ember sérült meg, köztük négy gyermek.

Oroszország közlése szerint ukrán drónok a belgorodi régióban öt ember halálát és mintegy két tucat ember sérülését okozták. Zelenszkij ugyanakkor azt mondta, hogy az oroszországi olajfinomítók, légvédelmi rendszerek és radarállomások elleni ukrán támadások „igazságos válaszok” az orosz csapásokra.