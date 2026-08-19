Újabb gyanúsítottat fogtak el az Északi Áramlat felrobbantása miatt

Az Északi Áramlat felrobbantásának ügyében Horvátországban vették őrizetbe azt a férfit, aki a gyanú szerint búvárként segíthetett a robbanószerkezetek elhelyezésében. Korábban Lengyelországban is azonosították, akkor azonban nem adták ki a német hatóságoknak.

Újabb gyanúsítottat fogtak el az Északi Áramlat robbantásának ügyében. Horvátországban vették őrizetbe a robbanószerkezeteket elhelyező búvárt (Az Északi Áramlat–1 gázvezeték robbanásban megsérült szakasza látható a Balti-tenger mélyén 2022 októberében.) Fotó: TROND LARSEN/EXPRESSEN / TT NYHETSBYRÅN

Búvárként vehetett részt a robbantásban

A német közszolgálati ARD információi szerint a Horvátországban elfogott férfi egyike lehetett azoknak a búvároknak, akik egy vitorlásról merültek le a Balti-tengerben, majd mintegy 80 méteres mélységben robbanószerkezeteket rögzítettek a gázvezetékekre.

A gyanúsított már korábban is a német hatóságok látókörébe került. Tavaly Lengyelországban azonosították, de a lengyel igazságszolgáltatás nem adta ki Németországnak, ezért szabadon távozhatott. Most Horvátországban sikerült őrizetbe venni, Berlin pedig kérni fogja a kiadatását.

Az Északi Áramlat elleni robbantásban 2022 szeptemberében a négy csővezetékből három megsemmisült. Az ügyben már 2025 szeptemberében is őrizetbe vettek Lengyelországban egy ukrán állampolgárt, Volodimir Z.-t, akit a német hatóságok a támadással hoztak összefüggésbe. A feltételezett elkövetői csoport egy másik ukrán tagját korábban Olaszországban fogták el, pere az ARD szerint a következő hetekben Hamburgban kezdődhet.

A nyomozás továbbra is folyik. A német hatóságok több feltételezett elkövetőt azonosítottak, de azt még mindig nem sikerült egyértelműen tisztázni, hogy ki rendelte meg az Északi Áramlat felrobbantását, és pontosan milyen háttér állt a szabotázsakció mögött. A 2022-es támadás megrendelőjének kiléte ezért továbbra is a nyomozás legfontosabb kérdése maradt.

Meglepő fordulat: újraindulhat az Északi Áramlat

Az Északi Áramlat gázvezeték helyreállítása technikailag továbbra is lehetséges, és Németországban egyre több politikai szereplő támogatja az újraindítását – jelentette ki Kirill Dmitrijev a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon.