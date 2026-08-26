EU-s tisztviselőket vettek célba a hackerek

A Politico által megszerzett belső prezentáció szerint több magas rangú EU-s tisztviselő is a célpontok között volt. Az EU belső kiberbiztonsági egysége ráadásul most először egy konkrét országhoz kapcsolta az esetet.
A júliusban az EU nemzeti kormányainak tisztviselői előtt tartott előadáson a „magas rangú tisztviselőket célzó fiók átvételek” kerültek napirendre az idei év egyik legnagyobb fenyegetéseként, amellyel a blokk szembesül. Az ilyen támadások során általában a hackerek valamilyen „social engineering támadást” azaz pszichológiai manipulációs támadást alkalmaznak.
Ez jelenthet egy megbízhatónak tűnő linket, de akár egy sürgető email is, amelyre ha rákattintanak az érintettek, a támadók hozzáférést nyernek a fiókhoz, és nagy eséllyel az eszköz tartalmához is.
Államilag támogatott adathalászat célpontjai voltak a tisztviselők
A prezentáció szerint a tisztviselők úgynevezett „államilag támogatott adathalászat” célpontjai voltak, tehát a támadások mögött feltehetően egy harmadik ország áll. Korábban szintén az EU belső kiberbiztonsági egysége adott ki figyelmeztetést orosz hackerek aktivitása miatt, és arra kérte a tisztviselőket, hogy hagyják el hivatalos kommunikációjukhoz a kereskedelmi alkalmazásokat, mint a Whats App, vagy éppen a Signal. A mostani támadásokat egyébként szintén az oroszokhoz vezették vissza a szakemberek.
Az egyelőre nem világos, hogy hány EU-s vezetőt és pontosan kit is érinthettek ezek a támadások, az EU kiberbiztonsági tisztviselői a prezentációban azonban azt elárulták, hogy a blokk intézményei idén eddig nyolc „jelentős incidenssel” szembesültek.
Kiemelték emellett az egyik fő kihívást, miszerint a különböző uniós intézmények továbbra is eltérő technikai kiberbiztonsági megoldásokat használnak, és nincs közös megoldás az érzékeny és minősített dokumentumok cseréjére. Ez pedig egyértelműen a támadók kezére játszik.
A Politico a megszerzett iratokban foglaltak kapcsán kérdéseket küldött az Európai Bizottságnak, azonban ők jelezték, hogy nem kívánnak a biztonsági kérdésekben bővebben nyilatkozni.