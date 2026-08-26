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Európai Unió

EU-s tisztviselőket vettek célba a hackerek

51 perce
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Államilag támogatott hackerek próbálhattak meg hozzáférni érzékeny adatokhoz, egy belső Európai Uniós jelentés szerint. Az EU-s tisztviselőket már korábban is figyelmeztették a veszélyekre, azonban ez volt az első alakalom, amikor országhoz kötötték ezeket a próbálkozásokat.
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Európai UnióEurópai Bizottságkiberbiztonság

A Politico által megszerzett belső prezentáció szerint több magas rangú EU-s tisztviselő is a célpontok között volt. Az EU belső kiberbiztonsági egysége ráadásul most először egy konkrét országhoz kapcsolta az esetet. 

Az EU több tisztviselőjét is államilag támogatott hackerek támadták meg
Az EU több tisztviselőjét is államilag támogatott hackerek támadták meg 
 Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

A júliusban az EU nemzeti kormányainak tisztviselői előtt tartott előadáson a „magas rangú tisztviselőket célzó fiók átvételek” kerültek napirendre az idei év egyik legnagyobb fenyegetéseként, amellyel a blokk szembesül. Az ilyen támadások során általában a hackerek valamilyen „social engineering támadást” azaz pszichológiai manipulációs támadást alkalmaznak. 

Ez jelenthet egy megbízhatónak tűnő linket, de akár egy sürgető email is, amelyre ha rákattintanak az érintettek, a támadók hozzáférést nyernek a fiókhoz, és nagy eséllyel az eszköz tartalmához is. 

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Államilag támogatott adathalászat célpontjai voltak a tisztviselők

A prezentáció szerint a tisztviselők úgynevezett „államilag támogatott adathalászat” célpontjai voltak, tehát a támadások mögött feltehetően egy harmadik ország áll. Korábban szintén az EU belső kiberbiztonsági egysége adott ki figyelmeztetést orosz hackerek aktivitása miatt, és arra kérte a tisztviselőket, hogy hagyják el hivatalos kommunikációjukhoz a kereskedelmi alkalmazásokat, mint a Whats App, vagy éppen a Signal. A mostani támadásokat egyébként szintén az oroszokhoz vezették vissza a szakemberek. 

Az egyelőre nem világos, hogy hány EU-s vezetőt és pontosan kit is érinthettek ezek a támadások, az EU kiberbiztonsági tisztviselői a prezentációban azonban azt elárulták, hogy a blokk intézményei idén eddig nyolc „jelentős incidenssel” szembesültek. 

Kiemelték emellett az egyik fő kihívást, miszerint a különböző uniós intézmények továbbra is eltérő technikai kiberbiztonsági megoldásokat használnak, és nincs közös megoldás az érzékeny és minősített dokumentumok cseréjére. Ez pedig egyértelműen a támadók kezére játszik. 

A Politico a megszerzett iratokban foglaltak kapcsán kérdéseket küldött az Európai Bizottságnak, azonban ők jelezték, hogy nem kívánnak a biztonsági kérdésekben bővebben nyilatkozni. 

 

 

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