EU-s tisztviselőket vettek célba a hackerek

A Politico által megszerzett belső prezentáció szerint több magas rangú EU-s tisztviselő is a célpontok között volt. Az EU belső kiberbiztonsági egysége ráadásul most először egy konkrét országhoz kapcsolta az esetet.

Az EU több tisztviselőjét is államilag támogatott hackerek támadták meg

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A júliusban az EU nemzeti kormányainak tisztviselői előtt tartott előadáson a „magas rangú tisztviselőket célzó fiók átvételek” kerültek napirendre az idei év egyik legnagyobb fenyegetéseként, amellyel a blokk szembesül. Az ilyen támadások során általában a hackerek valamilyen „social engineering támadást” azaz pszichológiai manipulációs támadást alkalmaznak.