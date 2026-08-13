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Európai Bizottság

Életbe lépett az EU új rendelete, változnak az élelmiszerek csomagolási szabályai

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Az Európai Bizottság hivatalosan is bevezette a csomagolásokról és a csomagolási hulladékokról szóló rendeletét. Ennek értelmében az EU búcsút int az úgynevezett „örök kemikáliáknak”, habár a rendelkezés részletei még finomításra szorulnak.
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Európai BizottságEurópai Uniókörnyezetvédelem

Az Európai Bizottság még februárban döntött a nemzeti kormányok felett álló, csomagolásokat szabályozó határozatról, azonban csak most lépett hatályba a rendelet. Ennek értelmében az EU végre búcsút mondd az örök kemikáliák használatának a csomagolásokban – írja a Brussel Signal

Az EU nem kér az örök kemikáliákból, hamarosan pedig újrahasznosítási limitet is bevezetnek az egyszer használatos műanyagok terén
Az EU nem kér az örök kemikáliákból, hamarosan pedig újrahasznosítási limitet is bevezetnek az egyszer használatos műanyagok terén 
Fotó: ANTOINE BOUREAU / Hans Lucas

A per- és polifluoralkil vegyületek (PFAS) olyan anyagokat takarnak, amelyek a szén-fluor kötéseik miatt a természetben szinte soha nem bomlanak le. A vegyületcsoport leginkább ismert tagja pedig arra is rávilágít, hogy miért óriási lépés az EU országainak a kötelező érvényű tiltás. A PFAS csoport leghírhedtebb tagja ugyanis az a PFOA nevű vegyület, amelyet eredetileg a 3M (Minnesota Mining and Manufacturing Company) fejlesztett ki. 

A cég ugyanis rájött, hogy az erős kötéssel rendelkező vegyület lényegében a vízen át a zsíron keresztül mindent taszít magától, az alkalmazási módja pedig a hadseregtől egészen a konyháig terjedhet.

 A PFOA  leginkább a teflonnal kapcsolatban került elő, miután a DuPont de Nemours vállalatcsoport megvásárolta a 3M szabadalmát, átkeresztelte az anyagot C8-nak, nem sokkal később pedig megszületett a konyhai csoda, a mindent taszító teflon. Arról azonban sem a 3M, sem pedig a DuPont nem szólt, hogy az a tartósság, ami ezeket a örök kemikáliákat jellemzi, az emberi szervezetben komoly problémákat okoz, miután szervezetünk szintén képtelen lebontani az anyagot, így az csak halmozódik. 

Ennek azonban most vége, legalábbis az Európai Unióban biztosan. A bizottság döntésének értelmében ugyanis semmilyen csomagoló anyagot nem lehet forgalomba hozni, ami PFAS vegyületekkel készült.

 A PFAS vegyületeket egyébként nagyrészt az elviteles dobozokban, sütőpapírban, mikrohullámú sütőben használható pattogatott kukorica zacskókban és pizzadobozokban használják, mivel taszítják a vizet és a zsírt. Jessika Roswall, a környezetvédelemért, a vízgazdálkodásért és a versenyképes körforgásos gazdaságért felelős biztos elmondta, hogy a rendelet felváltja azokat a széttagolt nemzeti szabályokat, amelyek kapcsán a gazdasági szereplők nehezen tudtak eligazodni. Hozzátette, hogy „az új szabályok alkalmazkodási költségekkel is járnak”.

Az Európai Bizottság egyúttal közölte, hogy az információkat a szállítási vagy szállítási dokumentumokban kell feltüntetni a csomagoláson való nyomtatás helyett, így a vállalatoknak nem kell azonnal újracímkézniük.

A legszigorúbb követelmények 2030-ban lépnek életbe. Az egyszer használatos műanyag italpalackoknak legalább 30 százalékban újrahasznosított anyagot kell tartalmazniuk, az italforgalmazóknak pedig el kell érniük a 10 százalékos újrafelhasználási célt, amelyet az értékesítési mennyiség alapján számítanak ki. Habár egyelőre a források szerint bizonyos kérdések még finomításra szorulnak, azonban az Európai Bizottság jelezte, hogy jelenleg még nem akarnak bírságolni az esetleges hiányosságok miatt, így a nemzeti kormányokat is erre kérték. Az egyelőre nem világos, hogy mikortól térhetnek majd át a hatóságok a bírságolásra. 

 

 

 

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