Egész Európában gondot okoz a hőség és az aszály

Az elmúlt időszakban az egész kontinens megérezte, mivel jár a globális felmelegedés. Franciaországban halálos áldozatai is voltak a hőhullámoknak, és kiterjed erdőtüzek pusztítottak Olaszországban, Franciaországban és Spanyolországban. A szárazság más következményekkel is jár.

A Duna történelmi alacsony vízszintje miatt ugyanis nem csak a Paksi Atomerőmű működése került veszélybe, de Romániában is kritikus a helyzet.

A cernavodai atomerőmű a jelenlegi körülmények között már csak négy-öt napig működhet az üzemeltetési határérték közelében. Jelenleg a hatóságok kotrással és uszályok elsüllyesztésével próbálják meg elérni, hogy elég víz jusson az erőműhöz. Ennek azonban megvannak a maga kockázatai: a kővel megrakott uszályok elmozdulnak később, ez pedig ismét csak kevesebb vizet eredményez.