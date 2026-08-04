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Európa

Egész Európában gondot okoz a hőség és az aszály

37 perce
Olvasási idő: 8 perc
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Nem Magyarország az egyetlen, ahol komoly gondokat okoz a szárazság és a hőség. Romániában kétségbeesett küzdelem zajlik a cernavodai atomerőmű életben tartásáért, Szerbiába leállhat egy olajfinomító, Franciaországban pedig fél teljesítményen üzemelnek az atomerőművek. Európa az esőre vár.
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EurópakrízisSzerbiaRománia

Magyarországon komoly krízishelyzet alakult ki, miután a Duna rekord alacsony vízállása és a hőség miatt mind az energiaellátás, mint pedig a vízhálózat komoly kihívásokkal néz szembe. Azonban nem csak hazánk, de Európa többsége is a megváltó esőre vár, a szárazság máshol is rendkívüli intézkedések bevezetését teszi szükségessé. 

Európa több országában is súlyos következményei vannak a szárazságnak, a cernavodai atomerőmű hamarosan leállhat
Európa több országában is súlyos következményei vannak a szárazságnak, a cernavodai atomerőmű hamarosan leállhat 
Fotó: DANIEL MIHAILESCU / AFP
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Az elmúlt időszakban az egész kontinens megérezte, mivel jár a globális felmelegedés. Franciaországban halálos áldozatai is voltak a hőhullámoknak, és kiterjed erdőtüzek pusztítottak Olaszországban, Franciaországban és Spanyolországban. A szárazság más következményekkel is jár. 

A Duna történelmi alacsony vízszintje miatt ugyanis nem csak a Paksi Atomerőmű működése került veszélybe, de Romániában is kritikus a helyzet. 

A cernavodai atomerőmű a jelenlegi körülmények között már csak négy-öt napig működhet az üzemeltetési határérték közelében. Jelenleg a hatóságok kotrással és uszályok elsüllyesztésével próbálják meg elérni, hogy elég víz jusson az erőműhöz. Ennek azonban megvannak a maga kockázatai: a kővel megrakott uszályok elmozdulnak később, ez pedig ismét csak kevesebb vizet eredményez. 

Szintén problémát jelenthet, hogy a kotrási munkálatok miatt zavarosabb lehet a víz, ami végső soron lehetetlenné teheti az erőmű vízkivételét.

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Az nukleáris ipar számára különösen érzékeny csapást jelentett a mostani hőség. Franciaországban, ahol hagyományosan nagy szerepe van az atomerőművek az energiatermelésben, a legtöbb létesítménynek csökkentenie kellett a teljesítményét. Ennek oka, hogy a melegedő természetes vizekbe már nem tudják visszaengedni a hűtővizet. A víznek szigorú határértéken belül kell mozognia ahhoz, hogy ne tegyen kárt az élővilágban. 

Azonban nem csak a nukleáris ipar szenved az alacsony vízállástól: Alekszndar Vucsics szerb elnök is jelezte, hogy az ország egyetlen olajfinomítóját is leállíthatják az alacsony vízszint miatt. 

„Rendkívül sok problémával kell szembenéznünk. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy ne kelljen leállítani a finomítót, de ha erre mégis sor kerül, két-három napon belül a Duna hajózhatósága is megszűnhet” – fogalmazott a szerb elnök. 

A szerb elnök ma kijelentette, hogy jelenleg nincs veszélyben a áramellátás Szerbiában, de figyelmeztetett arra, hogy az európai energiahelyzet rendkívül összetett, és nehéz megjósolni, hogyan alakulnak majd az események a következő napokban.

Jelenleg Szerbiában elsősorban nincs veszélyben az áraamszolgáltatás, de nem lehet biztosan tudni, mi fog történni egy hét múlva, mert a helyzet rendkívül bonyolult

– nyilatkozta Vučić az RTS-nek.

A probléma fő oka, hogy eddig a finomító ellátása főként hajókkal történt, azonban az alacsony vízállás miatt ezeket már nem tudják olyan mértékben kihasználni, miután az apadó folyóban a hajók csak kevesebb terhet bírnak el. A vasúti utánpótlás ugyan érkezik, azonban ez lassabb és körülményesebb, így a stabil működés ezzel önmagában nem fedezhető. 

Szerbiában egyébként szintén takarékosságra szólítottak fel a szakemberek, miután fokozott terhelésnek van kitéve az ország energetikai rendszere. Vucsics azonban határozottan jelezte, hogy egyelőre nincs miért aggódnia a polgároknak, amint lesz, azonnal jelezni fogják. 

A szakemberek szerint a szokatlanul meleg időjárás még ezen a héten biztosan kitart. A következő napok tehát kritikusak lehetnek minden érintett országban. A hétvégére a meteorológusok jeleztek némi csapadékot, azonban ez nem lesz olyan számottevő, hogy érdemben befolyásolja a Duna vízhozamát. 

 

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