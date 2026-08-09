Irán és Zelenszkij is Trumptól várja a megoldást

Teherán és Omán közel jár egy, az ideiglenes tengeri tranzitútvonal létrehozásáról szóló megállapodáshoz – közölte Abbasz Aragcsi iráni külügyminiszter. Ez azonban még nem jelentené a szoros azonnali és teljes újranyitását.
Irán elismerte, hogy érdemi előrelépés történt a Hormuzi-szoros kereskedelmi hajózását teljesen helyreállító tárgyalásokon, azonban az ország továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy az Egyesült Államok teljesítse az iráni követeléseket.
Az amerikai elnök ismét veszélybe került
A hatóságok őrizetbe vettek egy férfit, aki az amerikai elnök kalifornia látogatása előtt a biztonsági rendszereket térképezte fel azon a golfpályán, ahová Trumpot várták. A 38 éves Jeanine John Taele a Rancho Palos Verdes-i Trump National golfpályán civil ruhás szövetségi nyomozók szúrták ki. Az amerikai elnök ellen már több merényletet is megkíséreltek.
A sorkatonasággal Trumpnak is üzent Dánia
Dániában 1600 katona kezdte meg új, meghosszabbított, 11 hónapos sorkatonasági szolgálatát. Dánia döntése politikai üzenetet is hordoz: Donald Trump amerikai elnök nemrég ismét jelezte, hogy át akarja venni Grönland irányítását. Mette Frederiksen dán miniszterelnök az ankarai NATO-csúcson is hangsúlyozta, hogy Dánia kész a NATO területének védelmére, beleértve saját területét is.
Energetikai létesítményekre támadt Ukrajna
Az ukránok újabb támadásokat hajtottak végre oroszországi célpontok ellen. A hét folyamán ismét a Wildberries logisztikai létesítményeit vették célba az ukránok. Szombaton két jelentős olajfinomítót és egy fekete-tengeri megfigyelőállomást is találat ért.
Új nagykövete lesz Washingtonban Ukrajnának
Távozott a washingtoni ukrán nagykövet. Sztefanisina a Facebookon azt írta, hogy a posztjáról való távozásról szóló döntése „saját döntésem volt, amelyet személyes körülmények vezéreltek...”, és hozzátette, hogy a poszton töltött ideje alatt sokat ért el. Sokan azonban úgy vélik, a távozás része azoknak a változásoknak, amelyeket Volodimir Zelenszkij elnök az elmúlt időszakban hajtott végre.
Egyes szakértők szerint azonban Sztefanisina menesztése akár össze is függhet azokkal a személycserékkel amelyeket az ukrán elnök az elmúlt időszakban eszközölt.
Zelenszkij ismét Ukrajna uniós csatlakozását sürgette. Az ukrán elnök kifejtette: az ország Európai Unióhoz való csatlakozást nem lehet időben elnyújtani, párhuzamos integrációs lépésekre van szükség.
Ukrajna nagyra értékeli Szerbia támogatását, valamint azt, hogy Belgrád tiszteletben tartja az ország függetlenségét és területi integritását
– mondta Zelenszkij szombaton Belgrádban, azt követően, hogy tárgyalt Alekszandar Vucsics szerb államfővel.
Ukrajna újabb légvédelmi eszközöket szeretne, de az ezzel kapcsolatos kéréseire mindeddig elutasító választ kapott szövetségeseitől. Zelenszkij legutóbbi washingtoni látogatása alkalmával Donald Trumptól Patriot rakétákat kért, de az amerikai elnök is elutasította az ukrán elnök kérését.
Ceuta: Európa válságként, az arab világ győzelemként tekint a történtekre
Míg Európában válságként kezelik a ceutai migránsinváziót, az arab világ egy részében másként értékelik. A Ceuta körül kialakult migrációs válságot a közösségi médiában számos felhasználó ünnepli: a marokkói területek szimbolikus visszahódításaként, többen vallási győzelemként tekintenek a határáttörésre. Egy, a közösségi médiában megjelent videó alatt olyan kommentek is megjelentek, amelyek az iszlám terjesztésében reménykednek a Ceutában történtek után.
„Remélhetőleg Ceuta hamarosan Marokkóhoz fog tartozni”, illetve „Remélhetőleg ott is elterjesztik az iszlámot”.
– írták kommentben.