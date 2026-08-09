Irán és Zelenszkij is Trumptól várja a megoldást

Teherán és Omán közel jár egy, az ideiglenes tengeri tranzitútvonal létrehozásáról szóló megállapodáshoz – közölte Abbasz Aragcsi iráni külügyminiszter. Ez azonban még nem jelentené a szoros azonnali és teljes újranyitását.

Európából és a Közel-Keletről is üzentek Trumpnak Fotó: ERIC LEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Irán elismerte, hogy érdemi előrelépés történt a Hormuzi-szoros kereskedelmi hajózását teljesen helyreállító tárgyalásokon, azonban az ország továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy az Egyesült Államok teljesítse az iráni követeléseket.

Iran’s FM Araghchi said Tehran is not currently negotiating with Washington, stressing that negotiations cannot resume until the US ends its violations of the MoU and compensates for what it has breached.#Iran #USwar pic.twitter.com/TvAoRwlCap — IranPress (@IranPress_eng) August 9, 2026

Az amerikai elnök ismét veszélybe került

A hatóságok őrizetbe vettek egy férfit, aki az amerikai elnök kalifornia látogatása előtt a biztonsági rendszereket térképezte fel azon a golfpályán, ahová Trumpot várták. A 38 éves Jeanine John Taele a Rancho Palos Verdes-i Trump National golfpályán civil ruhás szövetségi nyomozók szúrták ki. Az amerikai elnök ellen már több merényletet is megkíséreltek.

JUST IN: 38-year-old Jeanine John Taele was arrested at Trump National Golf Club after federal agents allegedly spotted him photographing the grounds and monitoring security preparations ahead of President Trump’s visit.



Deputies said they found hollow-point ammunition in his… pic.twitter.com/xbdK2fCwgY — Fox News (@FoxNews) August 5, 2026

A sorkatonasággal Trumpnak is üzent Dánia

Dániában 1600 katona kezdte meg új, meghosszabbított, 11 hónapos sorkatonasági szolgálatát. Dánia döntése politikai üzenetet is hordoz: Donald Trump amerikai elnök nemrég ismét jelezte, hogy át akarja venni Grönland irányítását. Mette Frederiksen dán miniszterelnök az ankarai NATO-csúcson is hangsúlyozta, hogy Dánia kész a NATO területének védelmére, beleértve saját területét is.