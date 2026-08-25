Brüsszeli kettős mérce: Weber máris tiltakozik a romániai személyre szabott jogalkotás miatt

Az Európai Bizottság azonnali fellépését sürgette Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetője és Valérie Hayer, a liberális Renew frakcióvezetője egy közös tiltakozó levélben. A két politikus egy romániai jogszabály miatt követelt intézkedést, miközben a magyarországi hasonló esetek nem szúrtak szemet Brüsszelnek – hívta fel a figyelmet Deutsch Tamás.
Az Európai Bizottságtól várják a fellépést
Weber és Hayer levelükben azt kifogásolták, hogy egy uniós tagállamban visszamenőleges hatályú és személyre szabott jogalkotással olyan új összeférhetetlenségi szabályt alkottak, amely egy konkrét politikai ellenfél közéletből való eltávolítását célozhatja. A két frakcióvezető az Európai Bizottság haladéktalan intézkedését kezdeményezte, és azt is felvetette, hogy
az érintett tagállam uniós forrásait azonnal be kellene fagyasztani.
Különösen szembetűnő a kettősség, hogy Brüsszel most azonnali fellépést sürget a visszamenőleges és személyre szabott jogalkotás miatt, miközben
a magyarországi, általuk kifogásolthoz hasonló politikai ügyekben nem emeltek szót.
- írta a Fidesz európai parlamenti képviselője, aki azt hangsúlyozta, hogy miközben „Románia esetében már az uniós források befagyasztásának lehetőségét is felvetik, addig Magyarország esetében nem zavarta őket ugyanez a jogállamisági probléma.” Deutsch Tamás szerint ez újabb példája annak, hogy Brüsszelben eltérő mércét alkalmaznak attól függően, hogy melyik politikai oldal érdekeiről van szó.
A politikus bejegyzésében emlékeztetett: A román parlament augusztus elején készítette elő az úgynevezett integritási törvény aktualizált változatának elfogadását. Ez a jogszabály az uniós helyreállítási pénzek folyósításának egyik reformmérföldköve volt. A parlamenti többség azonban az utolsó pillanatban egy olyan módosítást illesztett a jogszabályba, amelynek értelmében azokat a közhivatalnokokat, akikről már korábban megállapították, hogy az integritási törvénybe ütköző ügyben voltak érintettek, és emiatt korábban már büntetést kaptak, további szankcióként azonnali hatállyal megfoszthatták volna választott tisztségüktől.
A módosítást kifejezetten
Dominic Fritz, a román liberálisok elnöke és Temesvár polgármestere ellen dolgozták ki.
Weber és Hayer a levélben azt írták, hogy mindez komoly aggodalmakat vet fel, mivel a jogszabályt egyetlen konkrét személy ellen irányuló intézkedésként alakíthatták ki, nem pedig egy általános jogi probléma rendezésére.
Deutsch Tamás szerint ugyanakkor éppen ez mutatja meg a brüsszeli politikai elit kettős mércéjét. A fideszes politikus arra emlékeztetett, hogy szerinte amikor a politikai ellenfél eltávolítását célzó, visszamenőleges és személyre szabott jogalkotás a brüsszeli politikai oldal érdekeit szolgálja, akkor az uniós intézmények hallgatnak.
„Van progresszív, az európai értékeket erősítő, a jó visszamenőleges hatályú, személyre szabott jogalkotás, amely kizárólag a politikai ellenfeled közéletből való eltávolítását célozza, persze a jogállamiság nagyobb dicsőségére. Ilyen esetben egy haladár brüsszelita hallgat, mint nyusziürülék a fűben. És létezik a rossz visszamenőleges hatályú, személyre szabott jogalkotás, ami a te kutyád kölykét érinti, a te pártcsaládodra és/vagy szövetségedre vonatkozik, őt akarják így eltávolítani a közéletből, ezért az természetesen elfogadhatatlan, és azonnal a brüsszeli osztályfőnök asszonyhoz kell szaladni, hogy az Európai Bizottság sújtson le a renegátokra az uniós jog minden szigorával.”