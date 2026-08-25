Brüsszeli kettős mérce: Weber máris tiltakozik a romániai személyre szabott jogalkotás miatt

Az Európai Bizottság azonnali fellépését sürgette Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetője és Valérie Hayer, a liberális Renew frakcióvezetője egy közös tiltakozó levélben. A két politikus egy romániai jogszabály miatt követelt intézkedést, miközben a magyarországi hasonló esetek nem szúrtak szemet Brüsszelnek – hívta fel a figyelmet Deutsch Tamás.

Manfred Weber és Valérie Hayer tiltakozó levélben követeltek azonnali fellépést az Európai Bizottság elnökétől a visszamenőleges hatályú és személyre szabott jogalkotás miatt (forrás: Euronews)

Az Európai Bizottságtól várják a fellépést

Weber és Hayer levelükben azt kifogásolták, hogy egy uniós tagállamban visszamenőleges hatályú és személyre szabott jogalkotással olyan új összeférhetetlenségi szabályt alkottak, amely egy konkrét politikai ellenfél közéletből való eltávolítását célozhatja. A két frakcióvezető az Európai Bizottság haladéktalan intézkedését kezdeményezte, és azt is felvetette, hogy

az érintett tagállam uniós forrásait azonnal be kellene fagyasztani.

Különösen szembetűnő a kettősség, hogy Brüsszel most azonnali fellépést sürget a visszamenőleges és személyre szabott jogalkotás miatt, miközben

a magyarországi, általuk kifogásolthoz hasonló politikai ügyekben nem emeltek szót.

- írta a Fidesz európai parlamenti képviselője, aki azt hangsúlyozta, hogy miközben „Románia esetében már az uniós források befagyasztásának lehetőségét is felvetik, addig Magyarország esetében nem zavarta őket ugyanez a jogállamisági probléma.” Deutsch Tamás szerint ez újabb példája annak, hogy Brüsszelben eltérő mércét alkalmaznak attól függően, hogy melyik politikai oldal érdekeiről van szó.

A politikus bejegyzésében emlékeztetett: A román parlament augusztus elején készítette elő az úgynevezett integritási törvény aktualizált változatának elfogadását. Ez a jogszabály az uniós helyreállítási pénzek folyósításának egyik reformmérföldköve volt. A parlamenti többség azonban az utolsó pillanatban egy olyan módosítást illesztett a jogszabályba, amelynek értelmében azokat a közhivatalnokokat, akikről már korábban megállapították, hogy az integritási törvénybe ütköző ügyben voltak érintettek, és emiatt korábban már büntetést kaptak, további szankcióként azonnali hatállyal megfoszthatták volna választott tisztségüktől.