A nagy Evergrande-átverés: megérkezett Peking kemény válasza a világ egyik legnagyobb eladósodott ingatlanfejlesztőjének

A szakértők évek óta prognosztizálják, hogy a kínai gazdaság, amelybe az országot irányító kommunista párt piactorzító módon beavatkozik, az összeomlás felé tart. Ennek egyik bizonyítékaként a legtöbben az Evergrande nevű ingatlan vállalatot lobogtatták, akinek alapítóját most életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte a bíróság.

Az Evergrande alapítója a sencseni bíróság előtt, ahol életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték

Fotó: SHENZHEN INTERMEDIATE PEOPLE'S C / XINHUA

Hszü Csia-jint még áprilisban bűnösnek mondta ki a bíróság vesztegetés és sikkasztás vádjában, a mostani ítélethirdetés során azonban egy kulcsfontosságú állítást fogalmazott meg a sencseni középfokú népi bíróság. Az ítélethirdetésben ugyanis hangsúlyozták, hogy Hszü és vállalkozásai „komolyan megzavarták” a kínai ingatlanpiacot, ami jelentős gazdasági veszteségeket okozott.

Hszü életfogytiglani börtönbüntetést kapott, amivel Peking egyértelműen üzenni akart az ország vállalkozó rétegének.

Kína óriási változásokon ment át a nyolcvanas években, a Teng Hsziao-ping által életre hívott reform és nyitás politikája pedig elképesztő fejlődési pályára állította az országot. Ennek a korszaknak az egyik legfontosabb csillaga pedig egyértelműen Sencsen városa volt, amit az akkori elnök elsőként nevezett ki speciális gazdasági övezetnek.

Az intézkedés nyomán a korábbi halászfaluból napjaink egyik legnagyobb gazdasági központja lett, ahol nyugati és keleti befektetők találkoznak. A kínai globális vállalatok egy jelentős része se véletlenül ebben a városban székel.

Hui Ka Yan üzleti története is itt indult, azonban valami egészen biztosan félrecsúszott. Fénykorában az Evergrande volt az ország ingatlanszektorának legnagyobb cége, amely akkoriban Kína bruttó hazai termékének körülbelül egyharmadát tette ki. Az ingatlanpiac fejlődése jelentős növekedési motor és fontos bevételi forrás volt a helyi önkormányzatok számára.

Egy ponton azonban az Evergrande az agresszív terjeszkedését hitelekből finanszírozta, Peking azonban 2020-ban intézkedéseket vezetett be az ország ingatlanszektorának adósságának megfékezésére.

Miközben a cég küzdött a kamatfizetéssel, hatalmas árengedménnyel adott el ingatlanokat, hogy talpon maradjon, mielőtt 2021-ben összeomlott. Áprilisban a bíróság megállapította, hogy a cég több millió dollárnyi előzetes finanszírozást fogadott el potenciális házvásárlóktól, amelyet nem építésre fordítottak.

A pénzt ehelyett új ingatlanfejlesztésekre fordították, ami több száz befejezetlen projektet, és ezzel együtt több száz szellemvárost is eredményezett.

A lufi végül azonban kipukkadt, az Evergrande tőzsdei értékelése 99%-kal csökkent, mielőtt részvényeit 2025 augusztusában, több mint másfél évtizedes kereskedés után kivezették a hongkongi tőzsdéről. A bukás pedig az egész szektort és ezzel együtt Kínát is megrázta.

Peking azonban kemény választ küldött, az üzenet pedig egyértelmű: nincs olyan cég, amely a törvények fölött áll, és nincs olyan vállalkozó sem, aki el tud menekülni a törvényhozás elől.

Aki pedig saját gazdagodását Kína elé helyezi, arra hosszú börtönbüntetés vár.