Farage hozta a kötelezőt, de a tánc még csak most kezdődik

Szürreális hetek állnak a Reform UK első embere mögött, hiszen először egy pénzügyi botránya miatt lemondott, majd elindult a saját helyére kiírt időközi választáson. Nigel Farage sikeresen hozta a kötelezőt, maga mögé utasítva a humorista Kukafej grófot, azonban a tánc minden jel szerint még csak most kezdődik.

Farage hozta a kötelezőt, ettől függetlenül még tovább vizsgálják majd pénzügyeit (Fotó: AFP/Henry Nicholls)

Nigel Farage elébe ment a dolgoknak, miután nemrég kiderült, hogy Christopher Harborne kriptomilliárdos ötmillió fontot adományozott neki nem sokkal az általános választásokon való indulás előtt. Az ügyben parlamenti bizottság is vizsgálódik, azonban Farage egy váratlan húzással lemondott képviselői mandátumáról, majd pedig bejelentette, hogy indul a saját helyére kiírt időközi választáson.

A Reform UK elnöke ezt azzal indokolta, hogy a kibontakozó botrányról szeretné, ha a választók döntenének, ami végül meg is történt.

Farage hagyományos értelemben nem kapott kihívót, miután a nagy pártok jelezték, hogy nem kívánnak részt venni az általuk csak színjátéknak nevezett, demokráciát megfricskázó választáson. A Reform UK elnöke így egy humorista által megszemélyesített,

Kukakfej gróf nevű intergalaktikus harcos ellen indult.

Ahogy az várható volt, Frage sima győzelmet aratott, a szavazatok több mint 63 százalékát sikerült behúznia.

Farage ügyét tovább vizsgálják

Az is várható volt, hogy sem a Munkáspárt, sem pedig a liberálisok nem fogadják el Farage győzelmét, a cél pedig továbbra is a politikai megsemmisítése. Lisa Smart, a liberális demokraták szóvivője szinte azonnal jelezte, hogy véleménye szerint a Reform UK elnökének pénzügyeit továbbra is vizsgálni kell.

A hiúsági időközi választások kiváltása égbekiáltó kísérlet volt a felelősségre vonás elkerülésére

– fogalmazott a szóvivő. Farage ugyanakkor határozottan elutasította, hogy a felelősségre vonás elkerülése lett volna a célja.

A Reform UK elnökének szorongatása mögött politikai realitás húzódik meg. A Munkáspárt számára még ha sikerült is megoldást találni, óriási tehertételt jelentett Keir Starmer távozása, Andy Burnham miniszterelnöksége pedig hiába adott új lendületet, a britek elégedetlensége nem tűnt el.