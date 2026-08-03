Orbán Anita megnevezte a Magyar Külügyi Intézet leendő vezérigazgatóját

Orbán Anita külügyminiszter hétfőn a Facebook-oldalán jelentette be, hogy Feledy Botond külpolitikai szakértőt kérte fel a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatójának.

Feledy Botond vezetheti a Magyar Külügyi Intézetet

Fotó: Botond Feledy Facebook-oldala

A miniszter közölte: a kormány döntése alapján a Magyar Külügyi Intézet ismét a Külügyminisztérium irányítása alá kerül, és központi szerepet kap a magyar külpolitikai döntések szakmai előkészítésében.

Orbán Anita a bejelentésében hangsúlyozta, hogy a külpolitika látható eseményei – például a csúcstalálkozók és a magas szintű tárgyalások – mögött hosszú szakmai előkészítő munka áll. Ennek érdekében olyan elemzésekre van szükség, amelyek feltárják a magyar nemzeti érdekek határait, a világpolitikai folyamatokat és azok várható hatását Magyarország biztonságára, gazdaságára és nemzetközi mozgásterére.

A tárcavezető szerint az intézet megújuló vezetése az alapos, független és előretekintő kutatói munkát kívánja erősíteni. Hozzátette: a magyar külpolitikának erős szakmai háttérre, hosszú távú gondolkodásra és a nemzetközi folyamatokat pontosan értő elemzésekre van szüksége.

Orbán Anita kiemelte, hogy a megújuló intézet feladata az elemzői és stratégiai szemlélet megerősítése, valamint annak szerves beépítése a külpolitikai döntéshozatalba. Célja egy olyan intézmény kialakítása, amely egyszerre támogatja a kormányzati munkát és hozzájárul a külpolitikai kérdésekről folytatott társadalmi párbeszédhez.

A külügyminiszter pénteken jelentette be, hogy elfogadta a Magyar Külügyi Intézet eddigi vezetőjének, Gladden Pappinnak a lemondását. Egyúttal megköszönte az intézet fejlődése érdekében végzett munkáját.