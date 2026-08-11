Titkos művelet: ételszállító teherautóban utazott az amerikai elnök - videó

Titkos művelet: ételszállító teherautóban utazott az elnök

A műveletre az ankarai NATO-csúcsról való távozáskor került sor.

Az elnök kamerák előtt szállt fel a régi Air Force One jumbojetre, majd - sajtóinformációk szerint - percekkel később titokban átszállították egy kisebb repülőgépre, egy repülőtéri teherautón keresztül, amelyet általában ételek és egyéb ellátmányok repülés előtti berakodására használnak.

Egy tisztviselő a New York Timesnak is megerősítette a műveletet.

TRUMP SECRETLY MOVED FROM AIR FORCE ONE TO A C-32A IN TURKEY AMID LIFE THREAT



A remarkable security operation has been revealed after newly released footage showed how President Donald Trump was secretly transferred from the legacy Air Force One to a U.S. Air Force C-32A at… pic.twitter.com/G7Fj926wdD — FL360aero (@fl360aero) August 11, 2026

Trump tényleges tartózkodási helyét eltitkolták az újságírók és a Fehér Ház egyes munkatársai elől. Egy amerikai tisztviselő a Washington Postnak elmondta, hogy egy Iránnal kapcsolatos, Trumpot fenyegető, valós veszély indokolta a „megtévesztő műveletet”.

A kormányzat korábban azt állította, hogy Trump július 8-án a korábbi Air Force One-on távozott Törökországból. Az elnök a Truth Socialon is bejelentette, hogy a „korábbi Air Force One”-t fogja használni ahelyett, amellyel oda repült. Az amerikai elnök a Katartól kapott Boeing 747-8-as géppel ment Ankarába. Akkor azzal indokolták a gépcserét, hogy a javítani kell a katari repülő biztonsági rendszerein. Később egy sajtótájékoztatón Trump el is mondta, hogy további biztonsági felszereléseket helyeznek el a gépen. A NATO-ba vezető út volt az új repülőgép első nemzetközi repülése.

Trump secretly changed planes using a catering container before flying out of Turkey last month due to an assassination threat from Iran, the Washington Post reports.



A smaller C-32A aircraft flew Trump to Britain, while media and some officials were led to believe he was still… pic.twitter.com/AXHSxOlBSU — AFP News Agency (@AFP) August 11, 2026

Gépről-gépre: így vitték haza Trumpot Ankarából

Ankarából való indulás előtt Trump a Truth Social-oldalán is közölte, hogy „a régi idők emlékére” korábbi, világoskék Air Force One repülőgépét fogja használni a brit RAF Mildenhall bázisra való utazáshoz, míg az új repülőgép ugyanazon a bázison áll meg, hogy az ott állomásozó amerikai katonák megtekinthessék a gépet.

Miután Trump a kamerák előtt felszállt a régi Air Force One-ra Ankarában, titokban átszállították egy kisebb repülőgépre, egy Air Force C-32A-ra

– számolt be a Post, hivatkozva a műveletet jól ismerő amerikai tisztviselőre és az általa áttekintett alátámasztó anyagokra. Az elnökkel repülő újságírókon kívül néhány Fehér Ház-i alkalmazott is azt hitte, hogy az elnök a fedélzeten van. Igaz, az ablakokon lévő sötétítőt nem húzhatták fel az út során. Amikor később az újságírók megkérdezték tőle, miért kellett a repülés alatt végig elsötétítve tartani az ablakoka, Trump azt válaszolta, azért, mert „valószínűleg egy veszélyes repülésen” vettek részt, hozzátéve: „De ha én megyek, ti is jöttök. Igaz?”

Hasonló műveletre került sor 2000-ben is, amikor Bill Clinton jelöletlen magánrepülőgéppel repült Pakisztánba, miközben hivatalos Air Force One-ját előre küldték.

A Trumpot szállító C-32A-s repülőgép Nagy-Britanniába repült, és helyi idő szerint körülbelül 22:20-kor érkezett meg, míg az eredeti Air Force One és a sajtó néhány perccel később érkezett meg.