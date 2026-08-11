Titkos művelet: ételszállító teherautóban utazott az amerikai elnök - videó

Egy iráni merényletfenyegetés miatt Donald Trump titkos katonai járaton távozott Törökországból, miközben az egész világ meg volt győződve arról, hogy az elnök a hivatalos elnöki gép, az Air Force One fedélzetén repül – számolt be a Guardian a Washington Post-ra hivatkozva.
Titkos művelet: ételszállító teherautóban utazott az elnök
A műveletre az ankarai NATO-csúcsról való távozáskor került sor.
Az elnök kamerák előtt szállt fel a régi Air Force One jumbojetre, majd - sajtóinformációk szerint - percekkel később titokban átszállították egy kisebb repülőgépre, egy repülőtéri teherautón keresztül, amelyet általában ételek és egyéb ellátmányok repülés előtti berakodására használnak.
Egy tisztviselő a New York Timesnak is megerősítette a műveletet.
Trump tényleges tartózkodási helyét eltitkolták az újságírók és a Fehér Ház egyes munkatársai elől. Egy amerikai tisztviselő a Washington Postnak elmondta, hogy egy Iránnal kapcsolatos, Trumpot fenyegető, valós veszély indokolta a „megtévesztő műveletet”.
A kormányzat korábban azt állította, hogy Trump július 8-án a korábbi Air Force One-on távozott Törökországból. Az elnök a Truth Socialon is bejelentette, hogy a „korábbi Air Force One”-t fogja használni ahelyett, amellyel oda repült. Az amerikai elnök a Katartól kapott Boeing 747-8-as géppel ment Ankarába. Akkor azzal indokolták a gépcserét, hogy a javítani kell a katari repülő biztonsági rendszerein. Később egy sajtótájékoztatón Trump el is mondta, hogy további biztonsági felszereléseket helyeznek el a gépen. A NATO-ba vezető út volt az új repülőgép első nemzetközi repülése.
Gépről-gépre: így vitték haza Trumpot Ankarából
Ankarából való indulás előtt Trump a Truth Social-oldalán is közölte, hogy „a régi idők emlékére” korábbi, világoskék Air Force One repülőgépét fogja használni a brit RAF Mildenhall bázisra való utazáshoz, míg az új repülőgép ugyanazon a bázison áll meg, hogy az ott állomásozó amerikai katonák megtekinthessék a gépet.
Miután Trump a kamerák előtt felszállt a régi Air Force One-ra Ankarában, titokban átszállították egy kisebb repülőgépre, egy Air Force C-32A-ra
– számolt be a Post, hivatkozva a műveletet jól ismerő amerikai tisztviselőre és az általa áttekintett alátámasztó anyagokra. Az elnökkel repülő újságírókon kívül néhány Fehér Ház-i alkalmazott is azt hitte, hogy az elnök a fedélzeten van. Igaz, az ablakokon lévő sötétítőt nem húzhatták fel az út során. Amikor később az újságírók megkérdezték tőle, miért kellett a repülés alatt végig elsötétítve tartani az ablakoka, Trump azt válaszolta, azért, mert „valószínűleg egy veszélyes repülésen” vettek részt, hozzátéve: „De ha én megyek, ti is jöttök. Igaz?”
Hasonló műveletre került sor 2000-ben is, amikor Bill Clinton jelöletlen magánrepülőgéppel repült Pakisztánba, miközben hivatalos Air Force One-ját előre küldték.
A Trumpot szállító C-32A-s repülőgép Nagy-Britanniába repült, és helyi idő szerint körülbelül 22:20-kor érkezett meg, míg az eredeti Air Force One és a sajtó néhány perccel később érkezett meg.
A Trumppal utazó sajtócsoport arról számolt be, hogy az elnök helyi idő szerint 22:56-kor lépett le a régebbi Air Force One lépcsőjén. Békejelet mutatott a sajtónak, de nem sétált oda hozzájuk, hogy beszéljen velük. Ezt követően egy ideig a katonákkal üdvözölték egymást, majd átment az új, Katar által adományozott repülőgéphez.
Amikor a harmadik repülőgéppel végzett titkos repülés nyilvánosságra kerüléséről kérdezték, a Fehér Ház közzétette Steve Cheung, a kommunikációs igazgató nyilatkozatát, amelyben kijelentette, hogy a Katartól kapott repülőgépet olyan magas szintű biztonsági protokollokkal látták el, amelyek garantálják az elnök és stábja biztonságát.
Ahogy az elnök nemrégiben elmondta, Amerika számos ellensége tartja szemmel őt, és mi minden rendelkezésünkre álló eszközt felhasználunk ezeknek a fenyegetéseknek a kezelésére
– mondta Cheung.