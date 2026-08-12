Trump is megerősítette a veszélyt, ezért nem utazott az elnöki gépen

Donald Trump megerősítette, hogy egy lehetséges fenyegetés miatt titokban másik repülőgépre szállt át, amikor a múlt hónapban elhagyta a Törökországban tartott NATO-csúcstalálkozót – írta a BBC.

Donald Trump megerősítette, hogy egy lehetséges fenyegetés miatt titokban másik repülőgépre szállt át Fotó: JIM WATSON / AFP

A Titkosszolgálatra és a hadseregre hallgatok. Ők azt akarták, hogy egy másik járaton, egy másik repülőgépen utazzak

– mondta Trump az újságíróknak, hozzátéve: „Nekem csak azt kell tennem, amit mondanak.”

Amint arról az Origo is beszámolt, ugyan Trump július 8-án kamerák előtt szállt fel az Air Force One-ra, de végül egy ételszállító teherautóban rejtőzött el, hogy onnan egy C-32A típusú katonai repülőgépre szállítsák. A Washington Post szerint Pete Hegseth védelmi miniszter külön, külső lépcsőn szállt fel a C-32A-ra, hogy a repülés normálisnak tűnjön.