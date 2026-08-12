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Trump is megerősítette a veszélyt, ezért nem utazott az elnöki gépen

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Titokban másik repülőgépre szállt át, így hagyta el Törökországot az Egyesült Államok elnöke a NATO-csúcs után. Trump megerősítette, hogy az ankarai találkozó után egy lehetséges fenyegetés miatt váltott repülőgépet.
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Donald Trump megerősítette, hogy egy lehetséges fenyegetés miatt titokban másik repülőgépre szállt át, amikor a múlt hónapban elhagyta a Törökországban tartott NATO-csúcstalálkozót – írta a BBC.

Donald Trump megerősítette, hogy egy lehetséges fenyegetés miatt titokban másik repülőgépre szállt át Fotó: JIM WATSON / AFP
Donald Trump megerősítette, hogy egy lehetséges fenyegetés miatt titokban másik repülőgépre szállt át  Fotó: JIM WATSON / AFP

A Titkosszolgálatra és a hadseregre hallgatok. Ők azt akarták, hogy egy másik járaton, egy másik repülőgépen utazzak

– mondta Trump az újságíróknak, hozzátéve: „Nekem csak azt kell tennem, amit mondanak.”

Amint arról az Origo is beszámolt, ugyan Trump július 8-án kamerák előtt szállt fel az Air Force One-ra, de végül egy ételszállító teherautóban rejtőzött el, hogy onnan egy C-32A típusú katonai repülőgépre szállítsák. A Washington Post szerint Pete Hegseth védelmi miniszter külön, külső lépcsőn szállt fel a C-32A-ra, hogy a repülés normálisnak tűnjön.

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Az újságírók és a Fehér Ház munkatársai az elnöki gépen utaztak

Az utolsó pillanatban történt váltás felvetette a kérdést, hogy veszélyben voltak-e azok, akik az elnöki különgépen maradtak.

Trump erre reagálva azt mondta, hogy az a repülőgép, amelyre végül felszállt, „nagyobb kockázatnak” lehetett kitéve, mert szerinte „nagyobb valószínűséggel, azt a gépet célozták volna meg”.

A fedélzeten tartózkodó újságírók és néhány Fehér Ház-i alkalmazott nem tudta, hogy az amerikai elnököt kimenekítették a gépről, egy lehetséges iráni fenyegetés miatt.

Trump Irán célpontja

Trump korábban kijelentette, hogy ő volt Irán „első számú célpontja” az ankarai csúcstalálkozó idején.

Gondolom, volt valami fenyegetés

– mondta az elnök kedden, amikor az Air Force One fedélzetéről egy ohiói rendezvényre látogatott. 

Nem igazán firtattam a dolgot. Rengeteg fenyegetést kapok

– mondta, hozzátéve: „Sok olyan fenyegetés ér, amiről ti nem tudtok.”

A múlt hónapban végrehajtott titkos manőverre egy nappal azután került sor, hogy az Egyesült Államok újra megkezdte az Irán elleni katonai csapásokat, miután megszakadtak a háború befejezésére irányuló tárgyalások Washington és Teherán között.

Trump egy Katar által adományozott, újabb típusú Boeing 747-8-as fedélzetén érkezett Törökországba, de bejelentette, hogy „a régi idők emlékére” a régi Air Force One-on fog távozni.

 

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