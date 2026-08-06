Vadászgépek nélkül maradhat a francia légierő?

A megváltozott geopolitikai realitások indokolttá teszik a francia légierő bővítését, azonban ez egy sajátos problémát teremt. A francia csúcstechnológiás vadászgépre ugyanis még éveket kell várni, a jelenlegi katonai doktrína mellett azonban most kellene a bővítést elindítani – írja az Eurasia Times.

A francia légierő kritikus döntés előtt áll, a Dassault azonban már a jelenlegi Rafale F4-es gépek gyártásával is lassan halad

Fotó: PASCAL POCHARD-CASABIANCA / AFP

Az alapvető problémát az okozza, hogy Emmanuel Macron francia elnök változtatott az eddigi irányon, és kiterjesztené az ország nukleáris ernyőjét a szövetséges országokra is. Ez azonban a jelenlegi kapacitások mellett nem lehetségesek, miután a jelenleg szolgáló Dassaul Rafale gépek már így is túl vannak használva a katonai döntéshozók szerint - írta a lap.

A Rafale F5 elméletben új technológiás nukleáris rakétákkal lesz felszerelve, valamint motorja is erősebb lesz, azonban a francia haderő vezetői szerint jobb ma egy F4-es modell, mint egy bizonytalan dátumú F5-ös vadászgép.

A Rafale F5 szabvány 2030-ra kerülhet üzembe helyezésre legelőbb. A francia légierőbe és haditengerészetbe való integráció azonban 2033-2034 körül történhet meg, az ASN4G hiperszonikus rakéták integrációja pedig csak 2035-re várható.

A 2024-2030-as katonai programozási törvény szerinti harci repülőgépflotta-célértékének változatlanul 225 repülőgép van meghatározva, egészen pontosan 2035-re 185 a francia légierőnek és 40 a francia haditengerészetnek. Franciaország flottájában jelenleg közel 165 Rafale van, ebből 41 a francia haditengerészetnél, 124 pedig a francia légierőnél.

Jérome Bellanger tábornok nemrég azonban azt nyilatkozta, hogy hamarabb szüksége lesz a repülőgépre, még akkor is, ha azok az F4 szabványúak. „Gyorsan több repülőgépre lesz szükségem” – mondta Bellanger a bizottságnak.

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A tábornok a bizottság számára jelezte, hogy 60 további vadászgépre lesz szüksége. Jelenleg azonban a Dassault nem csak a francia haderőnek szállít. A jelenlegi állás szerint 165 Rafale-t kellene szállítania export ügyfelek számára, köztük Indiának, Egyiptomnak, Katarnak, Görögországnak, Horvátországnak, az Egyesült Arab Emírségeknek, Szerbiának és Indonéziának.

Ez nem tartalmazza azt a 100 repülőgépet, amelynek megszerzésére Ukrajna szándékát fejezte ki, sem az indiai légierő 114 Rafale repülőgépre vonatkozó javaslatát, amelyet jelenleg az indiai védelmi minisztérium aktívan mérlegel.

Összehasonlításképpen, a Dassault 2025-ben 26 Rafale vadászgépet szállított le, eggyel többet a 25-ös célszámnál. A 26 Rafale közül 15 exportra, 11 pedig a francia fegyveres erőknek készült. Habár a cég sikeresen növelte termelési kapacitásait, azonban ezek mellett a számok mellett a Rafale F4 szállítmányok is kérdésesek, hát még az el nem készült új F5-ös generáció. Franciaországnak tehát fel kell pörgetnie magát, ha kitűzött katonai céljait valóban véghez akarja vinni.