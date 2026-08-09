Trump továbbra sem mondott le Grönlandról

A héten Dániában megkezdték a már kiterjesztett, 11 hónapig tartó sorkatonai szolgálatot az első egységek, amelyek közül jelzésértékkel egy századot Grönlandra is elküldenek majd. A szimbolikus lépés nem véletlen, miután Donald Trump ismét jelezte, hogy az Egyesült Államok igényt tart Grönlandra, saját nemzetbiztonsági érdekei miatt.

Trump nem tett le Grönland megszerzéséről, Dánia azonban növeli védelmi képességeit, beleértve a sziget védelmének növelését is

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Hivatalba lépése óta Donald Trump már több alkalommal is jelezte, hogy az Egyesült Államok számára Grönland nemzetbiztonsági kérdés. Az egyébként a dán koronához tartozó, de autonóm terület lakói azonban ezzel közel sem értenek egyet, ahogy Dánia sem. Trump a területre formált igényét azzal magyarázta, ha az Egyesült Államok nem veszi át a terület irányítását, akkor szerinte Oroszország vagy Kína fogja ezt megtenni.

Mette Frederiksen dán miniszterelnök ugyanakkor már többször is jelezte, hogy Grönland nem eladó, ha pedig kell, akkor meg is védi az ország saját területét.

A legutóbbi alkalommal az ankarai NATO-csúcson került elő a téma, akkor Trump ismét előhozta a kérdést, nem kis feszültséget generálva.

Az Egyesült Államoknak kellene irányítania, nem Dániának

– mondta Trump Grönlandról az újságíróknak adott nyilatkozatában, amelyet Recep Tayyip Erdogan török ​​elnökkel folytatott találkozóján tett. Mette Frederiksen azonban még a csúcstalálkozó keretében ismét visszautasította az amerikai elnök igényét.

„Az Egyesült Államok közismert álláspontja, hogy át akarja venni és birtokolni akarja Grönlandot. Remélem, hogy mindenhol ugyanilyen világos lesz, hogy ez nem fog megtörténni” – mondta Frederiksen.

Grönland külügyminisztere, Mute Egede, Trump kijelentései után egy Facebook-bejegyzésben azt írta, hogy Grönland jövőjéről a népének kell döntenie. „Így volt mindig is. És így lesz mindig is” – mondta, hozzátéve, hogy Grönlandnak továbbra is szorosan együtt kell működnie szövetségeseivel. Trump egyébként azt is hangsúlyozta, hogy Grönland feletti ellenőrzés kérdése ártott az Egyesült államok és a NATO kapcsolatának.

Ez ártott a NATO-val való kapcsolatomnak, mert Dánia nem költ pénzt Grönland valódi megsegítésére, de az Egyesült Államok számára ez fontos, ráadásul kínai és orosz hajók veszik körül

– mondta.