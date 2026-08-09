Trump továbbra sem mondott le Grönlandról

A héten Dániában megkezdték a már kiterjesztett, 11 hónapig tartó sorkatonai szolgálatot az első egységek, amelyek közül jelzésértékkel egy századot Grönlandra is elküldenek majd. A szimbolikus lépés nem véletlen, miután Donald Trump ismét jelezte, hogy az Egyesült Államok igényt tart Grönlandra, saját nemzetbiztonsági érdekei miatt.
Hivatalba lépése óta Donald Trump már több alkalommal is jelezte, hogy az Egyesült Államok számára Grönland nemzetbiztonsági kérdés. Az egyébként a dán koronához tartozó, de autonóm terület lakói azonban ezzel közel sem értenek egyet, ahogy Dánia sem. Trump a területre formált igényét azzal magyarázta, ha az Egyesült Államok nem veszi át a terület irányítását, akkor szerinte Oroszország vagy Kína fogja ezt megtenni.
Mette Frederiksen dán miniszterelnök ugyanakkor már többször is jelezte, hogy Grönland nem eladó, ha pedig kell, akkor meg is védi az ország saját területét.
A legutóbbi alkalommal az ankarai NATO-csúcson került elő a téma, akkor Trump ismét előhozta a kérdést, nem kis feszültséget generálva.
Az Egyesült Államoknak kellene irányítania, nem Dániának
– mondta Trump Grönlandról az újságíróknak adott nyilatkozatában, amelyet Recep Tayyip Erdogan török elnökkel folytatott találkozóján tett. Mette Frederiksen azonban még a csúcstalálkozó keretében ismét visszautasította az amerikai elnök igényét.
„Az Egyesült Államok közismert álláspontja, hogy át akarja venni és birtokolni akarja Grönlandot. Remélem, hogy mindenhol ugyanilyen világos lesz, hogy ez nem fog megtörténni” – mondta Frederiksen.
Grönland külügyminisztere, Mute Egede, Trump kijelentései után egy Facebook-bejegyzésben azt írta, hogy Grönland jövőjéről a népének kell döntenie. „Így volt mindig is. És így lesz mindig is” – mondta, hozzátéve, hogy Grönlandnak továbbra is szorosan együtt kell működnie szövetségeseivel. Trump egyébként azt is hangsúlyozta, hogy Grönland feletti ellenőrzés kérdése ártott az Egyesült államok és a NATO kapcsolatának.
Ez ártott a NATO-val való kapcsolatomnak, mert Dánia nem költ pénzt Grönland valódi megsegítésére, de az Egyesült Államok számára ez fontos, ráadásul kínai és orosz hajók veszik körül
– mondta.
Trump már céldátumot is kitűzött Grönland megszerzésére
A Real America Voice műsorvezetője, Steve Gruber egy interjúban szerint Grönland hamarosan, még az elnöki ciklus vége előtt az Egyesült Államok ellenőrzése alá kerülhet. Trump ennek kapcsán jelezte, hogy a riporternek fogadást kéne erre kötnie, amivel igen csak jól járhatna.
„Igazad lesz” – mondta Trump. „Grönland a mi szempontunkból fontos, nem az ő szempontjukból... Erre fogadnod kellene” – fogalmazott.
Trump még januárban kijelentette, amennyiben Dánia nem hajlandó megfontolni az Egyesült Államok ajánlatát és meghallgatni érveit, úgy büntetővámokat fog kivetni. Erre azonban végül nem került sor. Habár már többször is direkt kérdést kapott erre vonatkozóan, az elnök továbbra sem zárkózott el az amerikai hadierő bevetésétől a terület megszerzése érdekében. Ez azonban végső soron a NATO végét is jelentené.
Trump biztonsági aggodalmainak lehet racionalitása, miután a sarkvidék környéke valóban a nagyhatalmak összeütköző terepe lehet a jövőben az ott található gazdag ásványkincsek miatt.
A szakértők szerint ugyanakkor ez közel sem azonnali fenyegetést jelent Grönlandra nézve. A lépést ráadásul az Egyesült Államok lakosságának nagy része is elutasítja, így tehát kérdéses, hogy Trump meddig megy el a Föld legnagyobb szigetének megszerzése érdekében.
Eközben a The Guardian a napokban arról írt, hogy egy Donald Trumphoz köthető amerikai olajtársaság kutak ásására készül Grönlandon, annak ellenére, hogy nem kapott engedélyt a helyi hatóságoktól. A fúráshoz szükséges anyagokat az elmúlt napokban partra szállították a sziget keleti partján. Ez arra késztette Grönland kormányát, hogy „határozott figyelmeztetést” adjon ki, miszerint erre nem adtak engedélyt. „Minden jövőbeli logisztikai kérdést az ásványkincs-hatóságnak kell jóváhagynia” – tudatta közleményben a kormány. Ezt követően Trump közzétette legújabb fenyegető bejegyzését a Truth Socialon, amelyben egy grönlandi falu felett magasodik.