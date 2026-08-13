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Depresszió és kétségbeesés - inkább a halált választják az amerikai haditengerészetnél szolgálók

1 órája
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A USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó legénysége elérhette teljesítőképessége határait - a legfrissebb hírek szerint többen is mentális problémákkal küzdenek, a drámai helyzetet néhányan már öngyilkosságot is megkíséreltek. Az anyahajó azamerikai haditengerészet egyik legfontosabb, Nimitz osztályú nukleáris repülőgép-hordozója.
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Egyesült ÁllamokhaditengerészetAbraham Lincolnmentális egészség

A USS Abraham Lincoln kapcsán már lapunk is többször cikkezett, miután az amerikai haditengerészet egyik legfontosabb, Nimitz osztályú nukleáris repülőgép-hordozójáról van szó, amely kiemelt szerepet játszik az iráni háborúban. A fedélzeten azonban egyre drámaibb helyzetekről érkeznek beszámolók: sok matróz mentális problémákkal küzd, többen pedig megpróbálták a tengerbe vetni magukat – írja a CNN

Depresszió és kétségbeesés - inkább a halált választják az amerikai haditengerészetnél szolgálók - A USS Abraham Lincoln fedélzetén emberi dráma látszik kibontakozni, miután többen is öngyilkosságot kíséreltek meg  Fotó: - / US NAVY/NAVCENT PUBLIC AFFAIRS
Depresszió és kétségbeesés - inkább a halált választják az amerikai haditengerészetnél szolgálók - A USS Abraham Lincoln fedélzetén emberi dráma látszik kibontakozni, miután többen is öngyilkosságot kíséreltek meg 
Fotó: - / US NAVY/NAVCENT PUBLIC AFFAIRS

A USS Abraham Lincoln kilenc hónapja járja a tengert, a Hormuzi-szoros körüli blokád szempontjából pedig a hadihajó nélkülözhetetlen.  A 250. napja tartó szolgálat azonban a hírek szerint kikezdte a morált a fedélzeten. 

Rengeteg panasz érkezett a nem megfelelő ellátmányra, a hajó bizonyos rendszereinek meghibásodására, eldugult mosdókra és penészedő falakra panaszkodtak a fedélzeten lévők. A helyzet pedig azóta csak romlott.

A legutóbbi beszámolók alapján a hajó fedélzetéről nemrég a vízbe zuhant egy tengerész, azonban mint az később kiderült, nem balesetről volt szó. Meg nem nevezett katona a források szerint ugyanis öngyilkosságot kísérelt meg. A mentális egészség kérdése pedig az elmúlt hetekben több alkalommal is felmerült, miután a hajó legénysége a 250 nap alatt mindössze kétszer kötött ki csupán egy-egy napra. A pszichés terhelés pedig nem csak a matrózok számára, de családjuk számára is óriási. 

„Remélem holnap már nem ébredek fel” – számolt be a fedélzeten lévő férje üzenetéről egy aggódó feleség. 

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A haditengerészet szóvivője a felmerült kérdések kapcsán leszögezte, hogy tisztában vannak a meghosszabbított bevetések komoly megterhelésével, és a Lincoln minden egyes tengerészének egészsége, illetve jólléte elsődleges szempont. A szóvivő ugyanakkor hozzátette, hogy a parancsnokság rendelkezésére álló információk alapján nem tapasztalták az öngyilkossági gondolatok vagy kísérletek bejelentett számának növekedését, a fedélzeten pedig lelkészek, orvosok és mentálhigiénés szakemberek is állnak a legénység rendelkezésére.

A demokrata törvényhozók szerint ugyanakkor aggodalomra ad okot a kormányzat felelőtlensége, amellyel a fegyveres erők felé fordul. 

Seth Moulton Massachusetts demokrata képviselője szerint ugyanakkor semmi meglepő nincs ebben, hiszen ahol „Pete Hegseth hadügyminiszter a tesztoszteron teszttel van elfoglalva”, ott várható, hogy a katonák jóléte háttérbe szorul. Hegseth visszautasította a vádakat, a Pentagon pedig közleményében hangsúlyozta, hogy a USS Abraham Lincoln fedélzetén szolgáló nők és férfiak tudták mit vállalnak hazájuk szolgálatával.

 

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