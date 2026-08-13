A USS Abraham Lincoln kapcsán már lapunk is többször cikkezett, miután az amerikai haditengerészet egyik legfontosabb, Nimitz osztályú nukleáris repülőgép-hordozójáról van szó, amely kiemelt szerepet játszik az iráni háborúban. A fedélzeten azonban egyre drámaibb helyzetekről érkeznek beszámolók: sok matróz mentális problémákkal küzd, többen pedig megpróbálták a tengerbe vetni magukat – írja a CNN.

Depresszió és kétségbeesés - inkább a halált választják az amerikai haditengerészetnél szolgálók - A USS Abraham Lincoln fedélzetén emberi dráma látszik kibontakozni, miután többen is öngyilkosságot kíséreltek meg

Fotó: - / US NAVY/NAVCENT PUBLIC AFFAIRS

A USS Abraham Lincoln kilenc hónapja járja a tengert, a Hormuzi-szoros körüli blokád szempontjából pedig a hadihajó nélkülözhetetlen. A 250. napja tartó szolgálat azonban a hírek szerint kikezdte a morált a fedélzeten.

Rengeteg panasz érkezett a nem megfelelő ellátmányra, a hajó bizonyos rendszereinek meghibásodására, eldugult mosdókra és penészedő falakra panaszkodtak a fedélzeten lévők. A helyzet pedig azóta csak romlott.

A legutóbbi beszámolók alapján a hajó fedélzetéről nemrég a vízbe zuhant egy tengerész, azonban mint az később kiderült, nem balesetről volt szó. Meg nem nevezett katona a források szerint ugyanis öngyilkosságot kísérelt meg. A mentális egészség kérdése pedig az elmúlt hetekben több alkalommal is felmerült, miután a hajó legénysége a 250 nap alatt mindössze kétszer kötött ki csupán egy-egy napra. A pszichés terhelés pedig nem csak a matrózok számára, de családjuk számára is óriási.