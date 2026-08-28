Ez történik Norvégiában Harald király halála után

Várhatóan százezernyi mécses is virágcsokor lepi el majd a norvég királyi palota előtti teret, miután napvilágot látott a hír: meghalt V. Harald, minden idők egyik legnépszerűbb, mi több, a népe körében legszeretettebb norvég király.

V. Harald norvég király nagy népszerűségnek örvendett Fotó: CORNELIUS POPPE / NTB

Harald szíve pénteken, pontban 06:35-kor dobbant utoljára a Rikshospitalet kórházban. A hatalomátadás a norvég alkotmány szerint abban a pillanatban, automatikusan megtörtént, így a fia, Haakon trónörökös azonnal átvette a királyi tisztséget. A halálhírt követően az ország összes templomharangja egy órán át szól, a zászlókat pedig a temetés végéig félárbocra engedik. A királyi ház programjainak többségét a hosszú udvari gyászidőszak miatt törlik vagy elhalasztják.

Harald király elhunytának másnapján, vagyis szombaton, pontban délben kétszer 21 puskalövést adnak le a nemzeti megemlékezés keretében a palotánál. Az eseményen a tér minden bizonnyal megtelik a gyászolókkal. Ugyanez történt Olav király halálakor is 1991-ben.

Harald koporsóját az oslói Királyi Palota északi szárnyában található Palotakápolnában (Slottskapell) ravatalozzák fel. A királyi koronát és a kardot Trondheimből szállítják Oslóba repülővel, és ezeket a zárt koporsóra helyezik. A kápolna nyitva áll majd a lakosság előtt, hogy bárki leróhassa kegyeletét.

A végső búcsúztatást 10-14 napon belül kerül meg kell tartani az oslói székesegyházban, ahol többek között Jonas Gahr Støre miniszterelnök is beszédet mond.

A koporsót a Palotától az Oslói Székesegyházig egy ágyútalpon viszik végig a Karl Johan utcán. A menet mögött a királyi család, külföldi uralkodók, államfők, miniszterelnökök és a közélet képviselői vonulnak, miközben a királyi testőrség gyászindulót játszik.

A nyilvános és televízióban is közvetített szertartás után a menet az Akershus-várkastélyig halad. Haraldot a várkastély királyi mauzóleumában helyezik örök nyugalomra egy zárt körű, privát szertartás keretében. A temetést követően Haakon mint új király lép ki a helyszínről, a zászlókat az új uralkodó tiszteletére ismét felvonják. Miután ez megtörtént, 21 díszlövést adnak le az elhunyt király emlékére, és 21 díszlövést az új uralkodó tiszteletére.