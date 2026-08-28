Ez történik Norvégiában Harald király halála után

Várhatóan százezernyi mécses is virágcsokor lepi el majd a norvég királyi palota előtti teret, miután napvilágot látott a hír: meghalt V. Harald, minden idők egyik legnépszerűbb, mi több, a népe körében legszeretettebb norvég király.
Harald szíve pénteken, pontban 06:35-kor dobbant utoljára a Rikshospitalet kórházban. A hatalomátadás a norvég alkotmány szerint abban a pillanatban, automatikusan megtörtént, így a fia, Haakon trónörökös azonnal átvette a királyi tisztséget. A halálhírt követően az ország összes templomharangja egy órán át szól, a zászlókat pedig a temetés végéig félárbocra engedik. A királyi ház programjainak többségét a hosszú udvari gyászidőszak miatt törlik vagy elhalasztják.
Harald király elhunytának másnapján, vagyis szombaton, pontban délben kétszer 21 puskalövést adnak le a nemzeti megemlékezés keretében a palotánál. Az eseményen a tér minden bizonnyal megtelik a gyászolókkal. Ugyanez történt Olav király halálakor is 1991-ben.
Harald koporsóját az oslói Királyi Palota északi szárnyában található Palotakápolnában (Slottskapell) ravatalozzák fel. A királyi koronát és a kardot Trondheimből szállítják Oslóba repülővel, és ezeket a zárt koporsóra helyezik. A kápolna nyitva áll majd a lakosság előtt, hogy bárki leróhassa kegyeletét.
A végső búcsúztatást 10-14 napon belül kerül meg kell tartani az oslói székesegyházban, ahol többek között Jonas Gahr Støre miniszterelnök is beszédet mond.
A koporsót a Palotától az Oslói Székesegyházig egy ágyútalpon viszik végig a Karl Johan utcán. A menet mögött a királyi család, külföldi uralkodók, államfők, miniszterelnökök és a közélet képviselői vonulnak, miközben a királyi testőrség gyászindulót játszik.
A nyilvános és televízióban is közvetített szertartás után a menet az Akershus-várkastélyig halad. Haraldot a várkastély királyi mauzóleumában helyezik örök nyugalomra egy zárt körű, privát szertartás keretében. A temetést követően Haakon mint új király lép ki a helyszínről, a zászlókat az új uralkodó tiszteletére ismét felvonják. Miután ez megtörtént, 21 díszlövést adnak le az elhunyt király emlékére, és 21 díszlövést az új uralkodó tiszteletére.
Haakon is követi Harald hagyományait?
Új királyként Haakon első hivatalos feladata egy rendkívüli Államtanács összehívása a Palotában. Itt hivatalosan bejelenti az uralkodói tisztség átvételét, valamint kihirdeti saját uralkodói nevét, a királyi ház új címeit és az uralkodói jelmondatát. Bár az alkotmány biztosítja a névválasztás jogát, a várakozások szerint a trónörökös megtartja keresztnevét, és VIII. Haakon néven lép trónra. Felesége a Mette-Marit királyné címet kapja meg. Sonja, az özvegy királyné új státuszát is ekkor rögzítik, míg Ingrid Alexandra hercegnő megkapja a trónörökös hercegnői titulust.
Haakont nem koronázzák meg, mivel ezt a rítust 1908-ban eltörölték Norvégiában az állam és az egyház szétválasztása érdekében. Ebből az is adódik, hogy a nép és a király kapcsolatát már nem tekintik szakrálisnak. Érdekesség, hogy V. Olav a koronázás helyett bevezetett egy ünnepélyes áldást, bár ezt a törvények nem teszik kötelezővé. Haakon már korábban kinyilvánította, hogy maga is kéri az evangélikus püspöktől, hogy ezzel megszilárdítsa a néppel való kapcsolatát.
Bár természetesen Norvégiában is létezik királyi protokoll, az közel sem annyira kötött, mint az angoloknál. A norvég uralkodók nem várják el, hogy az alattvalók – és pláne a külföldiek- pukedlizzenek előttük, beérik egy fejbiccentéssel is. Egy hiteles anekdota szerint az 1973-mas olajválság idején Norvégiában betiltották a hétvégi autóhasználatot. Ez alól a király sem kért felmentést, így V. Olav villamossal utazott, és még jegyet is váltott a járműre. Mikor megkérdezték tőle, hogy nem fél-e testőrök nélkül, mosolyogva közölte, hogy neki 4 millió testőre van.
A királyi tradíció része a személyes jelmondat kihirdetése. A legutóbbi három norvég uralkodó (VII. Haakon, V. Olav és V. Harald) kivétel nélkül az „Alt for Norge” (Mindent Norvégiáért) jelmondatot választotta. A nép és a szakértők is arra számítanak, hogy Haakon sem töri meg ezt a hagyományt.
A norvég alaptörvény 9. §-a szerint az új királynak esküt kell tennie az alkotmány és a törvények betartására. Ezt elsődlegesen szóban, a parlament (Stortinget) előtt kell megtennie. Ha a parlament azonnali összehívása nem lehetséges, az esküt először írásban teszik le az Államtanácsban, majd a parlament első ülésén szóban is megismétlik. A parlament már felkészült az eseményre, bár az ülésterem előkészítése napokig eltarthat.
Hogy az elhunyt uralkodó mennyire népszerű volt a népe körében, azt a norvég internetes portálokon való kommentek is igazolják.
Glenn a saját bevallása szerint sose nem hitte volna, hogy az országnak lesz még egy olyan közvetlen, népszerű királya, mint Harald édesapja, Olav.
„megmutattad nekünk, hogy apád nyomdokaiba léptél: egy nagyszerű király voltál, a nép királya. Hiányozni fogsz, de úgy fogunk emlékezni rád, mint arra a szeretetteljes és közvetlen királyra, aki voltál! Nyugodj békében!” – írta a flérfi.
Janne is őszinte tisztelettel méltatta a monarchát: „Micsoda ember! Nagyon fogsz hiányozni!”
Thomas szinte honfitársai nevében is megemlékezett Haraldról: „Köszönünk mindent. Nyugodj békében!”
Monika már az új uralkodót is méltatta: „Tiszta szívből szerettünk, tiszta szívből hiányzol! Legmélyebb részvétem Sonja királynénak, a trónörökös párnak és a család többi tagjának. Éljen a király!”
Naseer ugyancsak elismeréssel írt az elhunyt államfőről: „Példamutató királya voltál az egész népnek – az egész Norvégiának. Megtiszteltetés volt, hogy te voltál a királyunk.”
Camilla a háláját is kifejezte: „Egy csodálatos emberként és királyként fogunk emlékezni rád. Köszönünk mindent!”
A politikusok is sorra búcsúznak a királytól.
Norvégia elvesztette azt a nagy személyiséget, aki a józan ész és az összetartás szimbóluma volt. Ebben a gyásszal teli időszakban sok erőt kívánok a királyi családnak és a norvég népnek - írta X-oldalán Friedrich Merz.
Narenda Modi indiai miniszterelnök norvégiai látogatását idézte fel részvétnyilvánító üzenetében.
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök is elismerőleg méltatta a norvég királyt. Úgy fogalmazott: V. Harald olyan uralkodó volt,
aki nemzetét egyensúllyal, tekintéllyel és mély intézményi érzékkel szolgálta, hozzájárulva hosszú uralkodása alatt a Norvégia és Olaszország közötti kötelékek erősítéséhez.