A rakétát Észak-Korea keleti partvidékén fekvő Wonsan térségéből indították. A dél-koreai vezetés is megerősítette a rakétakilövést, amely hat nappal azután ismétlődött meg, hogy Észak-Korea egy másik ballisztikus rakétát lőtt ki ​ugyanabból a térségből – írta a Reuters hírügynökség.

Ballisztikus rakétával üzent Észak-Korea, a rakétakilövés hírét Japán és Dél-Korea is megerősített. A képen: Kim Dzsongun észak-koreai vezető Fotó: STR / KCNA VIA KNS

A kilövés az augusztus 17. és 27. között tervezett, „Ulchi Freedom Shield” névre keresztelt dél-koreai–amerikai katonai gyakorlat előtt történt, amelyek célja Phenjan folyamatosan fejlődő nukleáris és fegyverkezési képességeinek ellensúlyozása.

Hong Min, a szöuli Koreai Nemzeti Egyesítési Intézet vezető kutatója szerint a kilövés valószínűleg Észak-Korea meglévő fegyverfejlesztési ütemtervének része volt, de az időzítést úgy választhatták meg, hogy üzenetet küldjenek az amerikai–dél-koreai hadgyakorlatok előtt.

Még ha fejlesztés alatt álló fegyver teszteléséről is volt szó, a végrehajtás időpontjának kiválasztása politikai döntést igényel

– mondta Hong.

North Korea fired a ballistic missile, South Korean military says https://t.co/hLDryyBo0V https://t.co/hLDryyBo0V — Reuters (@Reuters) August 11, 2026

A dél-koreai hatóságok szerint Észak-Korea augusztus 6-án is kilőtt egy ballisztikus rakétát Wonsanból, de erről nem számoltak be az állami médiában. Hong szerint az a teszt vélhetően nem érte el a kitűzött célt.

Észak-Korea idén számos tesztet hajtott végre, többek között rövid hatótávolságú ballisztikus rakétákkal, tüzérségi rakétákkal és egyéb taktikai fegyverekkel.

Sokadszor lőtt ki ballisztikus rakétát Észak-Korea, bár nem mindegyik kilövésről adnak hírt

Dél-koreai becslések szerint a szerdai indítás volt a 11. feltételezett ballisztikus rakétakísérlet 2026-ban. A dél-koreai és japán védelmi hatóságok szerint a rakéta körülbelül 700 km-t repült.

Azt egyelőre nem közölték a hatóságok, hogy milyen típusú rakétát lőtt ki Észak-Korea. A 300 km és 1000 km közötti hatótávolságú ballisztikus rakétákat általában rövid hatótávolságúaknak minősítik.

A szöuli kutató szerint a hatótávolság, a röppálya és a kilövési hely alapján feltehetően valamiféle hiperszonikus rakétáról lehetett szó, bár lehetséges, hogy tengeralattjáróról indított rakétáról is.

Dél-Korea és Japán egyaránt elítélte a kilövést. Dél-Korea Nemzetbiztonsági Hivatala rendkívüli ülést hívott össze, és aggodalmát fejezte ki Észak-Korea augusztus 6-i kilövését követő, folyamatos ballisztikus rakétakilövései miatt. Sürgette Phenjant, hogy hagyjon fel az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatait sértő provokációkkal. A dél-koreai hadsereg közölte, hogy az Egyesült Államokkal közös védelmi stratégiája keretében továbbra is készenlétben áll, hogy bármilyen provokációra megfelelő erejű válaszlépéssel reagáljon.

Japán diplomáciai csatornákon keresztül, a nagykövetségen keresztül határozott tiltakozást nyújtott be Észak-Koreához, és határozottan elítélte a lépést

– nyilatkozta Koizumi Sinjiro japán védelmi miniszter az újságíróknak.