Ballisztikus rakétával üzent Észak-Korea

A rakétát Észak-Korea keleti partvidékén fekvő Wonsan térségéből indították. A dél-koreai vezetés is megerősítette a rakétakilövést, amely hat nappal azután ismétlődött meg, hogy Észak-Korea egy másik ballisztikus rakétát lőtt ki ugyanabból a térségből – írta a Reuters hírügynökség.
A kilövés az augusztus 17. és 27. között tervezett, „Ulchi Freedom Shield” névre keresztelt dél-koreai–amerikai katonai gyakorlat előtt történt, amelyek célja Phenjan folyamatosan fejlődő nukleáris és fegyverkezési képességeinek ellensúlyozása.
Hong Min, a szöuli Koreai Nemzeti Egyesítési Intézet vezető kutatója szerint a kilövés valószínűleg Észak-Korea meglévő fegyverfejlesztési ütemtervének része volt, de az időzítést úgy választhatták meg, hogy üzenetet küldjenek az amerikai–dél-koreai hadgyakorlatok előtt.
Még ha fejlesztés alatt álló fegyver teszteléséről is volt szó, a végrehajtás időpontjának kiválasztása politikai döntést igényel
– mondta Hong.
A dél-koreai hatóságok szerint Észak-Korea augusztus 6-án is kilőtt egy ballisztikus rakétát Wonsanból, de erről nem számoltak be az állami médiában. Hong szerint az a teszt vélhetően nem érte el a kitűzött célt.
Észak-Korea idén számos tesztet hajtott végre, többek között rövid hatótávolságú ballisztikus rakétákkal, tüzérségi rakétákkal és egyéb taktikai fegyverekkel.
Sokadszor lőtt ki ballisztikus rakétát Észak-Korea, bár nem mindegyik kilövésről adnak hírt
Dél-koreai becslések szerint a szerdai indítás volt a 11. feltételezett ballisztikus rakétakísérlet 2026-ban. A dél-koreai és japán védelmi hatóságok szerint a rakéta körülbelül 700 km-t repült.
Azt egyelőre nem közölték a hatóságok, hogy milyen típusú rakétát lőtt ki Észak-Korea. A 300 km és 1000 km közötti hatótávolságú ballisztikus rakétákat általában rövid hatótávolságúaknak minősítik.
A szöuli kutató szerint a hatótávolság, a röppálya és a kilövési hely alapján feltehetően valamiféle hiperszonikus rakétáról lehetett szó, bár lehetséges, hogy tengeralattjáróról indított rakétáról is.
Dél-Korea és Japán egyaránt elítélte a kilövést. Dél-Korea Nemzetbiztonsági Hivatala rendkívüli ülést hívott össze, és aggodalmát fejezte ki Észak-Korea augusztus 6-i kilövését követő, folyamatos ballisztikus rakétakilövései miatt. Sürgette Phenjant, hogy hagyjon fel az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatait sértő provokációkkal. A dél-koreai hadsereg közölte, hogy az Egyesült Államokkal közös védelmi stratégiája keretében továbbra is készenlétben áll, hogy bármilyen provokációra megfelelő erejű válaszlépéssel reagáljon.
Japán diplomáciai csatornákon keresztül, a nagykövetségen keresztül határozott tiltakozást nyújtott be Észak-Koreához, és határozottan elítélte a lépést
– nyilatkozta Koizumi Sinjiro japán védelmi miniszter az újságíróknak.
Egy nappal korábban az észak-koreai állami média elítélte Japán legújabb védelmi fehér könyvét, mint a militarizmus újjáélesztésére irányuló dokumentumot, és kijelentette, hogy Tokió a Phenjanról alkotott, úgynevezett alaptalan, biztonsági fenyegetésként való ábrázolást használja fel a fegyverkezés igazolására.
Az amerikai Indo-Csendes-óceáni Parancsnokság közölte, hogy konzultációt folytat szövetségeseivel és partnereivel, hozzátéve, hogy elsődleges értékelése szerint a kilövés nem jelentett közvetlen fenyegetést az amerikai személyzetre, területre vagy szövetségeseire nézve.
Az orosz-ukrán háborúban is jelen van Észak-Korea
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy Moszkva észak-koreai ballisztikus rakétákat vetett be egy orosz támadás során, amelynek következtében hét munkás vesztette életét egy acélgyárban Zaporizzsja városában.
Az ukrán elnök szerint akár 50 ezer katona is Oroszországba érkezhet.
Phenjan már eddig is több ezer katonával és jelentős mennyiségű fegyverrel segítette Moszkvát. Észak-Korea tovább növelheti katonai szerepvállalását az ukrajnai háborúban, miközben az ukrán elnök Dél-Koreától kér légvédelmi támogatást.