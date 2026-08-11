Irán ultimátumot adott, Trump új követelésekkel állt elő

Irán és Omán tárgyalásai hétfőn már biztatóak voltak, miközben a Hormuzi-szoros megnyitása továbbra is az amerikai–iráni egyeztetések egyik legfontosabb kérdése maradt. Eszmail Baghaei iráni külügyi szóvivő szerint a tárgyalások gördülékenyen és konstruktívan haladtak, és már megállapodtak egy hajózási útvonalakat tartalmazó térképről is. Néhány technikai kérdés azonban még tisztázásra várt.

A Hormuzi-szoros megnyitása így továbbra is bizonytalan - Illusztráció

Fotó: - / AFP

A megbeszéléseken olyan lépésekről is szó esett, mint

a biztonságos hajózás,

a környezetvédelem,

a tengeri szolgáltatások

és a bűnözés elleni fellépés.

Az Egyesült Államok ugyanakkor korábban többször jelezte, hogy nem fogadna el olyan megállapodást, amely lehetővé tenné Irán számára, hogy díjat szedjen a szoros használatáért.