Irán ultimátumot adott, Trump új követelésekkel állt elő

Irán és Omán tárgyalásai hétfőn már biztatóak voltak, miközben a Hormuzi-szoros megnyitása továbbra is az amerikai–iráni egyeztetések egyik legfontosabb kérdése maradt. Eszmail Baghaei iráni külügyi szóvivő szerint a tárgyalások gördülékenyen és konstruktívan haladtak, és már megállapodtak egy hajózási útvonalakat tartalmazó térképről is. Néhány technikai kérdés azonban még tisztázásra várt.
A megbeszéléseken olyan lépésekről is szó esett, mint
- a biztonságos hajózás,
- a környezetvédelem,
- a tengeri szolgáltatások
- és a bűnözés elleni fellépés.
Az Egyesült Államok ugyanakkor korábban többször jelezte, hogy nem fogadna el olyan megállapodást, amely lehetővé tenné Irán számára, hogy díjat szedjen a szoros használatáért.
Irán amerikai engedményeket követel
Teherán közölte, hogy a szoros újranyitásához Washingtonnak is teljesítenie kell bizonyos feltételeket.
Ezek között szerepel a kártérítés, az Iránnal szembeni szankciók megszüntetése, valamint a katonai fenyegetések beszüntetése.
A szoros a háború februári kezdete óta gyakorlatilag blokád alatt áll. A konfliktus előtt a világ olaj- és cseppfolyósítottföldgáz-szállításának mintegy ötöde haladt keresztül ezen a stratégiai vízi úton, ezért a forgalom akadályozása az olajárakat és az inflációt is felfelé hajtotta.
Trump váratlanul új követelésekkel állt elő
Donald Trump hétfőn reagált az iráni feltételekre, és saját követeléseket fogalmazott meg. Az amerikai elnök azt mondta, Iránnak kártérítést kellene fizetnie a különböző háborúkban, támadásokban és tüntetéseken meghalt emberek után.
Trump szerint az Egyesült Államok az elmúlt ötven évben elszenvedett károk miatt követelne pénzt Irántól, és a kifizetéseknek a civilek, valamint a térségben szolgáló amerikai erők halálával kapcsolatos károkat is fedezniük kellene.
Az amerikai elnök emellett azt is követelte, hogy Irán vállaljon felelősséget a Libanonban, Szíriában, Jemenben és Gázában bekövetkezett halálesetekért és károkért.
Az amerikai elnök az iráni tüntetések leverésével kapcsolatban azt állította, hogy Teherán több tízezer tüntetőt ölt meg. A Reuters szerint azonban az Egyesült Államokban működő Human Rights Activists News Agency februárban mintegy 7000 halálesetről számolt be, köztük körülbelül 6500 tüntetőről.
Trump egy 2000 októberében, Jemenben történt támadás miatt is kártérítést követelt Irántól.
Az esetben az USS Cole amerikai hadihajó 17 tengerésze halt meg, a támadást azonban az al-Kaidának tulajdonították, nem Iránnak.
A Hormuzi-szorosért folyó vita egyre nagyobb nyomást helyez Trumpra
A tárgyalások kilátásait rontotta, hogy Trump új követelései közvetlenül az iráni feltételekre adott válaszként jelentek meg. Az amerikai elnököt közben otthon is egyre nagyobb nyomás éri, hogy lezárja a háborút a novemberi félidős választások előtt.
A magas üzemanyagárak különösen érzékeny kérdést jelentenek azokban a vidéki térségekben, amelyek korábban Trump támogatói közé tartoztak.
A Reuters szerint a júniusi tűzszünet után az Egyesült Államok júliusban ismét blokádot vezetett be az iráni hajózás ellen, amit Teherán a fegyverszünet megsértésének nevezett. Irán ezt követően rakéta- és dróntámadásokat hajtott végre amerikai szövetségesek ellen a térségben, és olyan kereskedelmi hajókat is támadott, amelyek az engedélye nélkül próbáltak áthaladni a szoroson.
Ismét kevés az esély a megállapodásra
Közben az amerikai katonai műveletek – köztük a júliusi, két hétig tartó támadássorozat – sem tudták megtörni Irán ellenőrzését a Hormuzi-szoros felett.
Trump ennek ellenére hétfőn ismét azt állította, hogy a szoros nyitva van, és jelenleg az amerikai haditengerészet az egyetlen, amely ellenőrzése alatt tartja a vízi utat.
A kialakult helyzet miatt a megállapodás esélyei ismét romlottak: miközben Irán és Omán közel járhat a hajózási útvonalakról szóló egyezséghez, Washington és Teherán újabb, egymással szemben támasztott követelései tovább nehezítik a Hormuzi-szoros teljes megnyitását.