Speciális kesztyűt kaphat az ICE, még a gyártó is óvatosságra int a használata során

Az ICE 20 millió dollárt fordít arra, hogy márciusig több ezer olyan kesztyűt vásároljon tisztjei és ügynökei számára, amelyek áramütéseket képesek leadni – derül ki az amerikai Belbiztonsági Minisztérium hétfőn közzétett hirdetményéből, amelyről a The Guardian számolt be.

Az amerikai Belbiztonsági Minisztérium táblája a Bevándorlási és Vámügyi Hatóság (ICE) egyik épületének bejáratánál Washingtonban.

Fotó: EVA HAMBACH / AFP

A Glove (Generated Low Output Voltage Emitter) néven kapható eszközöket a kentucky-i Lexingtonban működő Compliant Technologies LLC gyártja.

ICE plans to give officers gloves that can deliver electric shocks. https://t.co/cCVCynMb6k — CBS News (@CBSNews) August 12, 2026

A gyártó szerint „az ingerléssel járó kellemetlen érzés általában kevesebb mint három másodperc alatt hatékonyan rábírja az egyéneket az engedelmességre, és nem hagy égési sérüléseket, nyomokat vagy hegeket”. A vállalat a készüléket „humánus, diszkrét, a feszültséget csökkentő megoldásként” hirdeti, olyan helyzetekre, amellyel az egyenruhások szembesülnek. Ugyanakkor a gyártó is óvatosságra int a használat során:

Figyelmeztetésük szerint a készüléket nem szabad büntetésként használni olyan személyek ellen, akik csupán „verbális ellenszegülést vagy harciasságot” tanúsítanak, illetve olyan magas kockázatú csoportoknál, mint a gyermekek, a terhes nők, az idősek vagy a fogyatékkal élők.

A kesztyűket korábban már használták az Egyesült Államok börtöneiben.

A Compliant Technologies szerint a készülékek normál járőrkesztyűként működnek, mindaddig, amíg a rendőrök meg nem nyomnak egy kapcsolót az elektromos üzemmód aktiválásához. A kesztyűket közvetlenül a személy bőrére kell helyezni.

Az érzés azonnali és éles, és eltereli a figyelmet. Én méhcsípéshez hasonlítom

– mondta John Peters, a Fogva Tartás Alatt Bekövetkező Halálesetek Megelőzéséért Intézet elnöke, aki a készülék használatának módját vizsgálja. Hozzátette: „Ha a rendőr bármiféle ellenállást tapasztal az illető részéről, ez minden bizonnyal hatékony eszköz.”

The G.L.O.V.E. ICE is using is a taser in a glove and designed not to leave “evidence.” These are also available for LEOs. If you look up the GLOVE on equipment for pokice/military it's disturbing to say the least. pic.twitter.com/2LA3fttHvc — Alpharetta, GA PD When The Law Lies Predators Win (@Alpharetta911) August 12, 2026

Peters úgy vélte, hogy az ICE tervezett beszerzése valószínűleg a vállalat eddigi legnagyobb megrendelése lesz. Elmondta, elképzelhetőnek tartja, hogy az ICE-tisztek a kesztyűket arra használják majd, hogy az együttműködést megtagadó személyeket kiszállítsák az autókból és házakból, valamint be- és kivigyék őket a fogva tartási létesítményekbe.