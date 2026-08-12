Speciális kesztyűt kaphat az ICE, még a gyártó is óvatosságra int a használata során

Az ICE 20 millió dollárt fordít arra, hogy márciusig több ezer olyan kesztyűt vásároljon tisztjei és ügynökei számára, amelyek áramütéseket képesek leadni – derül ki az amerikai Belbiztonsági Minisztérium hétfőn közzétett hirdetményéből, amelyről a The Guardian számolt be.
A Glove (Generated Low Output Voltage Emitter) néven kapható eszközöket a kentucky-i Lexingtonban működő Compliant Technologies LLC gyártja.
A gyártó szerint „az ingerléssel járó kellemetlen érzés általában kevesebb mint három másodperc alatt hatékonyan rábírja az egyéneket az engedelmességre, és nem hagy égési sérüléseket, nyomokat vagy hegeket”. A vállalat a készüléket „humánus, diszkrét, a feszültséget csökkentő megoldásként” hirdeti, olyan helyzetekre, amellyel az egyenruhások szembesülnek. Ugyanakkor a gyártó is óvatosságra int a használat során:
Figyelmeztetésük szerint a készüléket nem szabad büntetésként használni olyan személyek ellen, akik csupán „verbális ellenszegülést vagy harciasságot” tanúsítanak, illetve olyan magas kockázatú csoportoknál, mint a gyermekek, a terhes nők, az idősek vagy a fogyatékkal élők.
A kesztyűket korábban már használták az Egyesült Államok börtöneiben.
A Compliant Technologies szerint a készülékek normál járőrkesztyűként működnek, mindaddig, amíg a rendőrök meg nem nyomnak egy kapcsolót az elektromos üzemmód aktiválásához. A kesztyűket közvetlenül a személy bőrére kell helyezni.
Az érzés azonnali és éles, és eltereli a figyelmet. Én méhcsípéshez hasonlítom
– mondta John Peters, a Fogva Tartás Alatt Bekövetkező Halálesetek Megelőzéséért Intézet elnöke, aki a készülék használatának módját vizsgálja. Hozzátette: „Ha a rendőr bármiféle ellenállást tapasztal az illető részéről, ez minden bizonnyal hatékony eszköz.”
Peters úgy vélte, hogy az ICE tervezett beszerzése valószínűleg a vállalat eddigi legnagyobb megrendelése lesz. Elmondta, elképzelhetőnek tartja, hogy az ICE-tisztek a kesztyűket arra használják majd, hogy az együttműködést megtagadó személyeket kiszállítsák az autókból és házakból, valamint be- és kivigyék őket a fogva tartási létesítményekbe.
Az Immigration and Customs Enforcement, a Bevándorlási és Vámügyi Hatóság 2002-ben jött létre. A 2001. szeptember 11-i támadást követően éltre hívott Belbiztonsági Minisztérium (DHS) alá tartozik.
A jogvédők tiltakoznak
A polgári jogi aktivisták aggodalmukat fejezték ki a tervvel kapcsolatban, mondván, hogy az ICE-tisztviselők már így is bírálatok kereszttüzében állnak amiatt, hogy Donald Trump bevándorlási szigorításainak végrehajtása során erőszakot alkalmaznak.
Jenn Rolnick Borchetta, az Amerikai Polgári Jogi Unió (ACLU) rendőrségi ügyekért felelős helyettes projektigazgatója az Associated Pressnek nyilatkozva kijelentette, hogy kétségbe vonja az eszközök jogszerű használatát.
„Az ICE az elmúlt évet azzal töltötte, hogy megmutassa ennek az országnak, túl gyorsan folyamodnak erőszakhoz. Most pedig egy gombnyomással képesek lesznek elektromos sokkot alkalmazni, amit talán senki más nem is lát
– mondta.
Olyan kesztyűk bevezetése, amelyekkel könnyen szörnyű fájdalmat lehet okozni, a lakosságnak árt
– tette hozzá.
Az ICE tevékenységét sokan bírálják
Donald Trump már az elnökválasztási kampánya során bejelentette, hogy szigorítani akarja a határellenőrzést az amerikai-mexikói határon, és a határkerítés megerősítését, valamint a bűncselekményt elkövető migránsok azonnali kiutasítását ígérte. Beiktatása utáni első rendeletei is ezt célozták, a külföldi terroristák és az illegális migráció elleni védelmet szolgáló rendelkezéseket adott ki, valamint a menekültek befogadását is felfüggesztette. Az ICE tevékenységét, az ICE-ügynökök fellépését sok bírálat érte, és több tiltakozó megmozdulást is szerveztek és támadás is érte az ICE ügynökeit. Nemrégiben egy gyújtószerkezet robbant fel az ICE épülete előtt.