Joel Kaplan, a Meta globális ügyekkel foglalkozó vezetője jelentette be, hogy bocsánatot kért India informatikai miniszterétől azért, mert júliusban rövid ideig korlátozták Narendra Modi miniszterelnök egyik bejegyzését - írta a Reuters.

A Meta bocsánatot kért India miniszterelnökétől Fotó: SAJJAD HUSSAIN / AFP

A Meta nevében bocsánatot kértem Narenda Modi miniszterelnök bejegyzését korlátozó hiba miatt

– mondta Kaplan.

A múlt hónapban India információs és technológiai minisztériuma behívatta a Meta vezetőit, miután a Facebook rövid ideig korlátozta az indiai miniszterelnök egyik bejegyzését. A Meta közlése szerint a bejegyzést véletlenül, működési hiba miatt blokkolták.

Meta apologized to Indian officials for temporarily restricting a Facebook post of Prime Minister Narendra Modi, seeking to assuage the government’s concerns in a key growth market https://t.co/j13nqwJ3Qr — Bloomberg (@business) August 6, 2026

India miniszterelnöke és a Meta között nem újkeletű a feszültség

A Reuters hírügynökség arról is beszámolt, hogy a dél-indiai Hiderabad város rendőrsége szintén nyomozást indított Arun Srinivas, a Meta India vezetője ellen a Facebookra feltöltött videók miatt, amelyek állítólag „sértő módon” ábrázolták Modit.

A videók akkor jelentek meg, amikor Modi az elmúlt több mint egy évtized legnagyobb, fiatalok által vezetett tüntetési hullámával kellett szembenéznie Indiában. A tüntetések oka az országos vizsgák kérdéseinek kiszivárgása volt, ami az oktatási miniszter lemondásához vezetett.

Modi az elmúlt hetekben online bírálatok, viccek és gúnyolódások áradatával szembesült.

Júliusban az indiai kormány arra kérte a Metát, hogy távolítsa el az Instagramról a gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló anyagokat népszerűsítő hirdetéseket és tartalmakat – számolt be a BBC, hivatkozva az indiai Elektronika- és Informatikai Minisztériumtól származó információkra.

A BBC szerint a Meta akkor kijelentette, hogy zéró tolerancia politikát alkalmaz a gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló anyagokkal szemben, és továbbra is erősíti felderítő rendszereit. Ugyanakkor a Meta nem reagált azonnal a kérésre, ami miatt - Moneycontrol pénzügyi hírportál és más helyi médiaforrások beszámolója szerint - Mark Zuckerberg kért elnézést az indiai kormánytól.